Dresden

Aus der sächsischen Landesregierung wird eine Lockerung der aktuellen Quarantäne-Vorschriften gefordert. „Ich halte die aktuell geltenden Quarantäne-Regeln langfristig für nicht mehr zeitgemäß“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) der LVZ. In der Gesundheitsministerkonferenz müsse gemeinsam und bundesweit eine „kluge Lösung“ gefunden werden. Im Kern gehe es darum, so Köpping, wie infizierte Menschen und ihre engen Kontaktpersonen „eigenverantwortlich zum Schutze der Anderen sicher handeln können“.

Kultusminister: Quarantäne für nicht erkrankte Kinder verkürzen

Auch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sprach sich gegenüber der LVZ für eine Lockerung aus. „Unter den derzeitigen Bedingungen von Omikron dürfen wir infizierte, aber nicht erkrankte Kinder nicht mehr so lange von Beschulung und Betreuung ausschließen“, sagte Piwarz. Deshalb müssten die Quarantäne-Regeln „dringend überarbeitet“ und die Dauer verkürzt werden.

Hoher Ausfall in Kliniken und Schulen

Hintergrund ist vor allem der Personalausfall in vielen Bereichen. In Kliniken fehlen laut Sozialministerium aufgrund der Omikron-Welle bis zu 15 Prozent der Beschäftigen, weil sie infiziert sind oder in Quarantäne mussten. Auch an den Schulen waren zuletzt Höchststände gemeldet worden. So sind allein in der vergangenen Woche rund 1400 Neuinfektionen bei Lehrkräften und 13.000 unter Schülerinnen und Schülern registriert worden.

Gesundheitsministerin hält aktuelle Regelung für nicht zeitgemäß

„Selbst wenn die positiv getesteten Menschen symptomfrei sind, müssen sie sich zur Zeit noch absondern“, kritisierte Köpping gegenüber der LVZ. Dagegen dürften symptomfreie Beschäftigte unter bestimmten Hygienemaßnahmen weiterhin arbeiten. Um die Ausfälle einigermaßen zu reduzieren, habe Sachsen „schon früh“ die Möglichkeit der sogenannten Arbeitsquarantäne für den Pflegebereich und die Krankenhäuser geschaffen, erklärte die Ministerin.

Infizierte dürfen Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen

Wer sich nachweislich mit Corona infiziert hat, muss sich für zehn Tage in Isolation begeben. Das sehen die im Januar von Bund und Ländern überarbeiteten Quarantäne-Regeln vor. Infizierte dürfen in dieser Zeit das Haus nur in wenigen Ausnahmefällen verlassen. Die Quarantäne kann bereits nach sieben Tagen mit einem negativen Antigen-Schnelltest beendet werden, wenn 48 Stunden zuvor keine Symptome mehr aufgetreten sind. Auch Kontaktpersonen müssen sich in Quarantäne begeben, wenn sie nicht geboostert, zweifach geimpft oder genesen sind.

Köpping: Jeder Einzelne ist in der Pflicht

Gleichzeitig rief Köpping nochmals zum Impfen auf: Nur eine Impfung könne vor schweren Krankheitsverläufen schützen. „Das heißt, je mehr staatliche Schutzmaßnahmen nun wegfallen, desto mehr muss jede und jeder selber dafür sorgen, dass das Virus sie nicht umhaut“, machte die Ministerin klar.

Von Andreas Debski