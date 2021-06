Quarantänehochhaus in Dresden: Verstorbener hat sich wohl in Dresden infiziert

Dresden

Die städtischen Behörden sind noch immer damit beschäftigt, den Tod eines indischen Studenten nach einer Coronainfektion in Dresden zu analysieren und Infektionsketten zu verfolgen. Nun hat sich herausgestellt: Der 30-Jährige hat sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Dresden angesteckt und nicht im Ausland. Er war wenige Wochen vor seinem Tod mit einem negativen Testergebnis aus Bangalore eingereist.

Laut Stadt hatte der Student in Dresden Kontakt zu einer Person, die nachweislich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert war. Mit dieser Mutation hatte sich der Student ebenfalls angesteckt und war am 1. Juni verstorben. Tragisch: Infizierte Personen aus dem Umfeld des Studenten hatten nicht alle Kontaktpersonen benannt und Quarantäneregeln nicht konsequent umgesetzt. „In diesem speziellen Falle zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die Angabe aller Kontaktpersonen und die strikte Einhaltung der Quarantäne sind“, heißt es am Freitag aus dem Gesundheitsamt.

Eine Obduktion wird nicht vorgenommen. „Den vorliegenden Erkenntnissen und Berichten zufolge handelt es sich um einen gleichwohl sehr schweren, aber typischen Verlauf einer COVID-19-Erkrankung. Die Obduktion würde diesbezüglich keine neuen Erkenntnisse bringen“, so die Stadt.

Die Behörden hatten nach dem Tod des jungen Mannes das gesamte Studentenwohnheim an der Hildebrandstraße, in dem der 30-Jährige lebte, unter Quarantäne gestellt. Sieben weitere Personen wurden positiv auf Corona getestet. Bei drei Personen besteht der Verdacht auf die Delta-Mutation. Weitere Sequenzierungen laufen noch. Alle Infizierten seien wohlauf. Sie und sechs weitere Kontaktpersonen befinden sich noch in Quarantäne, für die meisten anderen Bewohner wurde die Absonderung am 6. Juni wieder aufgehoben.

Von fkä