„Wir werden das in zwei, drei Wochen ausbaden, was diese queren Denker angerichtet haben“, warnt Prof. Wieland Kiess, Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Leipzig, vor den Folgen der „Querdenken“-Kundgebung am Wochenende, bei der gegen alle Hygieneregeln verstoßen wurde.