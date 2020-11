Leipzig

Sachsen Innenminister Roland Wöller ( CDU) hat am Samstagabend den Leipzig-Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ( OVG) in Bautzen scharf kritisiert. „Es ist unverantwortlich, eine solche Versammlung mit 16.000 Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie in der Leipziger Innenstadt zu zulassen“, sagte er gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Das OVG hatte in einem Beschluss vom Morgen die Kundgebung doch noch auf dem Augustusplatz zugelassen.

Stadt wollte auf Neue Messe verlegen

Die Stadt wollte die Bewegung „ Querdenken“, die gegen Coronaauflagen protestiert und eine Maskenpflicht ablehnt, an der Neuen Messe demonstrieren lassen. Diese Auflage war am Freitag auch vom Leipziger Verwaltungsgericht bestätigt und wenige Stunden später vom OVG wieder kassiert worden.

Für Wöller war nach der Entscheidung aus Bautzen klar: „Die Einhaltung von Infektionsschutzauflagen war so von vornherein unmöglich“, betonte der Minister. Er sollte Recht behalten. Allein der der Mindestabstand von anderthalb Metern zur nächsten Person wurde von den Demonstrationsteilnehmern ständig unterlaufen.

45.000 Demonstranten in der City

Das lag auch daran, dass der Augustusplatz für die Menge der Demonstranten nicht ausreichte. Die aus Bautzen erlaubte Zahl von 16.000 Teilnehmern wurde kräftig überschritten. Die Leipziger Forschungsgruppe „Durchgezählt“ der Universität sprach am Abend von 45.000 Demonstranten auf dem Augustusplatz und seinem unmittelbaren Umfeld wie dem Ring und der Goethestraße. Maske trug kaum einer der Querdenken-Anhänger. „Es war daher richtig, angesichts der offensichtlichen Verstöße, die Versammlung aufzulösen“, erklärte der Innenminister.

Die Polizei ist nach Ansicht Wöllers nicht zuständig, das Corona-Problem zu lösen. „Die Corona-Pandemie lässt sich nicht durch die Polizei oder polizeiliche Maßnahmen bekämpfen, sondern nur mit Vernunft aller“, so der CDU-Politiker.

Von Matthias Roth