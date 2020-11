Leipzig

Angesichts einer diffusen, politisch aufgeladenen und umfangreichen Demonstrationslage am kommenden Samstag in Leipzig bereitet sich die Polizei auf einen außergewöhnlichen Großeinsatz vor. Nach Einschätzung der Behörde muss – mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie – mit weit mehr als 20.000 Teilnehmern in der Messestadt gerechnet werden, die mit verschiedenen Anliegen zusammenkommen. Da die Kräfte der lokalen Behörden für die Absicherung nicht ausreichen, sei bereits beim Sächsischen Innenministerium Verstärkung angefordert worden, so Sprecher Olaf Hoppe gegenüber der LVZ.

Neben der bundesweit beworbenen Versammlung der Initiative „ Querdenken“ gebe es inzwischen für diesen Tag noch weitere, insgesamt mehr als ein Dutzend angemeldete Demonstrationen für die Leipziger Innenstadt. „Wir erwarten Proteste von Gegnern der aktuellen Pandemiemaßnahmen, von Gastronomen, aber auch von Verschwörungstheoretikern und definitiv auch von Rechtsextremen und von Nazis. Es wurde beispielsweise auch eine islamkritische Demonstration angemeldet. Dazu kommen Gegenproteste – aus einem breiten bürgerlichen Spektrum, aber auch mit radikalen Kräften“, so Hoppe am Mittwoch.

„ Aufrufe mit bedrohlichem Sprachgebrauch “

Die Planungen von Polizei und Kommune für diesen Tag laufen auf Hochtouren. „Die Auflagen der Stadt werden letztlich unser Handeln bestimmen“, so Hoppe. Es werden verschiedenste Szenarien vorbereitet. „Wir gehen dabei von friedlichen Protesten aus, bereiten uns aber auch auf einen anderen Verlauf vor. Bisher gibt es keine konkreten Erkenntnisse auf geplante gewalttätig Aktionen. Aber natürlich nehmen wir auch die verschiedenen Aufrufe mit zum Teil sehr bedrohlichem Sprachgebrauch im Netz wahr“, so der Leipziger Polizeisprecher weiter.

Die Behörden setzen dennoch darauf, das absehbar angespannte Demogeschehen mit kommunikativen Mitteln lösen zu können, „bei denen polizeiliche Gewalt nur als letztes Mittel in Frage kommt.“ Der Leipziger Polizeisprecher appellierte deshalb am Mittwoch auch an alle Teilnehmer: „Jeder trägt selbst Eigenverantwortung, dass im kommunikativen Miteinander das Recht auf Demonstrationsfreiheit ebenso gewahrt bleibt, wie der Infektionsschutz für alle und es keine Grenzverletzungen gibt.“

Corona-Leugner, Verschwörungsszene und Neonazis

Auslöser der diffusen Gemengelage am Samstag ist ein bundesweiter Aufruf der Stuttgarter Initiative „ Querdenken“, sich in Leipzig an Protesten gegen Pandemie-Schutzmaßnahmen zu beteiligen. Laut Kommune gibt es eine entsprechende Anmeldung für 20.000 Teilnehmer auf dem Augustusplatz. Zudem soll es eine Sternfahrt der Teilnehmer sowie einen Marsch um den Innenstadtring geben. Die aktuelle Allgemeinverfügung des Freistaates erlaubt allerdings nur stationäre Kundgebungen.

In einschlägigen Chatgruppen werden die Proteste unter anderem als „zweite Revolution“ nach 1989 beworben. Die Veranstalter um den Stuttgarter Michael Ballweg hatten zuletzt im August mehrere Zehntausend Anhänger in Berlin um die Siegessäule versammelt. Unter den „Querdenkern“ waren damals nicht nur offenkundige Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, sondern auch rechtsradikale Gruppen, Holocaust-Leugner und diverse bekannte Neonazis. Angesichts der aktuellen Aufrufe im Netz muss auch für die Demo am Samstag in Leipzig mit ähnlichem Klientel gerechnet werden.

In Folge der Bekanntmachung von „ Querdenken“ formiert sich inzwischen innerhalb der Stadt auch ein breiter Gegenprotest. So ruft das Bündnis „ Leipzig nimmt Platz“ für Samstag dazu auf, die Messestadt nicht „rechten Umsturzfantasien zu überlassen“. Darüber hinaus gibt es auch anonyme Mobilisierungsvideos der linken Szene, die sich an ein bundesweites Publikum wenden.

