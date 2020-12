Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das Verbot der „Querdenken“-Demonstration in Dresden bestätigt. Damit ist klar, dass es heute keine offizielle Querdenken-Veranstaltung mehr geben wird.

Eilantrag abgelehnt Querdenken in Dresden: Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot