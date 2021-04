Dresden

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hat am späten Freitagabend die Verbotsverfügung der Landeshauptstadt Dresden für die von einem Vertreter der „Querdenker“ angemeldeten drei Versammlungen bestätigt. Bereits das Verwaltungsgericht Dresden hatte am Donnerstag die Verbotsverfügung bestätigt.

Großer Polizeieinsatz in Dresden

Da die „Querdenker“ zum „legalen Shopping“ oder zum „Spazieren“ nach Dresden aufgerufen haben, wird die Polizei einen größeren Einsatz durchführen, um das Verbot durchzusetzen. Dabei werden die Dresdner Beamten unter anderem von Kräften der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei und Beamten aus Nordrhein-Westfalen unterstützt. So werden unter anderem Zufahrtsstraßen zur Innenstadt kontrolliert.

Das Verwaltungsgericht war der Prognose der Landeshauptstadt Dresden gefolgt, wonach von den angemeldeten drei „Querdenken“-Versammlungen infektionsschutzrechtlich nicht vertretbare Gefahren für Versammlungsteilnehmer, Polizeibeamte und Passanten ausgehen, die nur durch deren Verbot zu vermeiden sind. Angesichts der im Vergleich zum Bundesgebiet in Sachsen überdurchschnittlich hohen Infektionszahlen und der zunehmenden Verbreitung der Virusvarianten bestehe ein unkalkulierbares Risiko.

Gefahr vermehrter Infektionen

Das OVG hat diese Einschätzung bestätigt. Von den geplanten Versammlungen gehe in infektionsschutzrechtlicher Hinsicht eine konkrete und erhebliche Gefahr aus. Da die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus durch Tröpfchen- oder Aerosolinfektion erfolge, sei das Ansteckungsrisiko auch bei Versammlungen unter freiem Himmel mit hoher Teilnehmerzahl erhöht, insbesondere nach der Verbreitung der ansteckenderen Virusvarianten. Angesichts eines dynamischen Geschehens könne es auch bei ortsfesten Versammlungen bei der An- und Abreise, bei Nichteinhaltung des Mindestabstands infolge von zu erwartendem Gedränge sowie durch lautstarke Meinungsäußerungen zu vermehrten Infektionen kommen, erklärte das OVG.

Anmelder kann Einhaltung der Regeln nicht durchsetzen

Der Senat sei zudem der Auffassung, dass mildere Mittel, wie etwa die Beschränkung der Teilnehmerzahl, nicht ausreichend seien. Zwar habe der Antragsteller ein Hygienekonzept vorgelegt und versucht, das Infektionsrisiko der Veranstaltung durch Verteilung auf drei Versammlungsplätze zu vermindern. Die Landeshauptstadt und das Verwaltungsgericht würden aber zutreffend davon ausgehen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem Anmelder nicht gelingen werde, die Einhaltung seines Konzepts und der Teilnehmerzahl sicherzustellen, weil sich die Versammlungsteilnehmer überwiegend nicht daran halten würden.

Der Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ist unanfechtbar.

Ober-Querdenker: „Ich bin für heute raus“

„Meine Wenigkeit ist für heute raus. Wir werden das Hauptsacheverfahren anstreben und strafrechtliche Schritte prüfen“, kündigte Ober-Querdenker Marcus Fuchs am Sonnabendvormittag an. Er werden den Tag als Teil der Presse dokumentieren, sagte Fuchs. Er habe bereits eine weitere Demonstration für den 15. Mai in Dresden angemeldet.

Von Thomas Baumann-Hartwig