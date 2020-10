„Querdenken“ in Dresden: Maskenlose auf engstem Raum – Polizei schreitet nicht ein

Dresden

Auf dem Dresdner Theaterplatz zeigten Anhänger der „ Querdenken“-Bewegung am Samstag deutlich, was sie von den Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung halten: wenig bis nichts. Um die 2000 Menschen strömten herbei, um sich ohne jegliche Beachtung von Regeln und Auflagen zu versammeln. Angemeldet waren eigentlich 1000 Personen.

Jung und alt ohne Maske

Die Polizei kontrollierte zwar wie angekündigt an den Zugängen am Schloss, in Richtung Augustusbrücke und zum Zwingerteich hin, ob die Menschen Mund-Nase-Masken trugen oder ein entsprechendes Attest dabeihatten, das sie von der Pflicht zum Tragen einer Bedeckung befreite. Auf dem Platz selbst hatte die Mehrheit der Teilnehmer, jung wie alt, keine Maske auf und das völlig unkontrolliert und in viel zu geringem Abstand. Da wurde maskenlos gemeinsam auf engstem Raum gesungen – was Chören seit dem Frühjahr verboten ist, wurde hier von Seiten der Ordnungshüter toleriert.

Ob all diese Menschen ein Attest vorweisen konnten, ließ sich im Einzelfall nicht feststellen, aber der Verdacht liegt nahe, dass viele ihre Maske nach der Kontrolle einfach wegpackten. Offenkundig hingegen, dass auch etliche der eingesetzten Ordner nicht mit der Maskenpflicht sympathisierten, obwohl auch sie laut Auflagen und Allgemeinverordnung zum Tragen verpflichtet waren.

Manche zeigten Nase und Mund völlig ohne Schutz. Mindestens ein Ordner hatte sich eine Netzmaske gebastelt, ähnlich den Netzen, in denen im Supermarkt Orangen oder Zwiebeln verkauft werden – und auch genau so wirkungslos.

Polizei zögerlich und inkonsequent

Nach viel zu langem Zögern setzte die mit deutlich zu wenigen Kräften anwesende Polizei den Veranstaltern dann doch ein Ultimatum: Maskenpflicht und Abstände durchsetzen oder die Veranstaltung wird beendet. Auch wurde die Versammlungsfläche zugunsten von „ Querdenken“ deutlich erweitert, um genug Platz zu bieten – es war dennoch nicht ausreichend, um die geltenden Auflagen einzuhalten. Eine Auflösung der Veranstaltung erfolgte trotzdem nicht – und wäre angesichts der geringen Anzahl an Einsatzkräften so auch kaum möglich gewesen.

Das Vorgehen der Polizei wurde bereits während der Veranstaltung heftig kritisiert. So schrieb etwa die Dresdner Grünen-Stadträtin Andre Mühle auf Twitter: „Das ist eine Gefahr für alle anderen Menschen, die gerade versuchen irgendwie klarzukommen. Ich bin so wütend.“ Martin Walther aus dem Kreisvorstand der FDP nannte das Auftreten der Polizei „eine Farce“. „Geduldete fortwährende Nichteinhaltung der Hygiene-Auflagen unter Augen der Sicherheitsbehörden ohne zumindest die Verstöße zu sanktionieren ist eine Bankrotterklärung - wie ist dieser Einsatz geplant worden?“, fragt der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann.

Statements der Polizei und der Dresdner Versammlungsbehörde zum Geschehen liegen bisher nicht vor.

