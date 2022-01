Dresden

In den Reihen des Profisports wächst der Unmut über die Corona-Politik der sächsischen Landesregierung. Grund für die Verärgerung ist der jüngste Stufenplan, den Sachsen am Dienstag veröffentlicht hat und der auf lange Sicht deutliche Einschränkungen bei den Zuschauerkapazitäten vorsieht. Demnach dürfen die großen Fußballvereine RB Leipzig, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue erst bei einer sachsenweiten Inzidenz unter 100 wieder die maximale Zuschaueranzahl in die Stadien lassen. Aktuell sind lediglich höchstens 1000 Besucher erlaubt.

RB Leipzig: „Geht an Lebensrealität vorbei“

Erstligist RB Leipzig kritisiert die Auflagen scharf. Der Verein verweist darauf, dass man beispielsweise am 3. November das Stadion mit der 2G-Regel voll auslasten durfte. Damals lag die Inzidenz in Sachsen bei knapp 290. Aktuell – bei einer Inzidenz von 299,9 am Donnerstag – ist das nicht möglich. „Trotz inzwischen verbesserter Impfsituation und geringen Hospitalisierungsrate sowie unter strengeren 2G-Plus-Bedingungen“, wie RB Leipzig betont: „Aus unserer Sicht ist dies eine an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehende, willkürliche Festlegung, die zudem auf Großveranstalter bedrohlich geschäftsschädigende Auswirkungen haben dürfte.“ Eine gesamte Branche werde auf Grundlage des Stufenplans „ausgebremst“.

Die Initiative Teamsport Sachsen, der neben den großen Fußballvereinen unter anderem auch der Leipziger Handballverein SC DHfK und die Eishockeymannschaft der Dresdner Eislöwen angehören, arbeitet deswegen an einem eigenen Stufenplan. Er soll kommende Woche vorgelegt werden, wie der Sprecher der Initiative, Karsten Günther, erklärte. Details nannte er vorab nicht.

Deutliche Unterschieden zwischen den Bundesländern

Auch unter den Fans stößt die Ausgrenzung des Großteils an Zuschauern auf Unverständnis. Anlässlich des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock am Mittwoch, zeigten sich einige in sozialen Netzwerken frustriert. Zumal es zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede gibt. In Hamburg waren am Dienstag beim Sieg des FC St. Pauli gegen Dortmund 2000 Zuschauer zugelassen – bei einer Inzidenz deutlich jenseits von 1000. In Berlin waren beim Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin 3000 Zuschauer am Mittwoch anwesend. Die Inzidenz lag dort knapp über 1000.

Wie kam die Regierung auf die 1000er-Grenze?

Wieso die sächsische Landesregierung die derzeitige maximale Zuschauerkapazität auf 1000 begrenzte, erklärt das Sozialministerium auf Nachfrage nicht. Es verweist darauf, dass man das Infektionsgeschehen und die prognostizierte Entwicklung der Neuinfektionen zugrunde gelegt habe. Nach LVZ-Informationen waren keine konkreten medizinischen Indikatoren für die Kapazitätsgrenze ausschlaggebend. Die Koalition einigte sich auf die Zahl nach einer internen Diskussion.

Kretschmer: „Stufenplan ist Signal an die Bevölkerung“

Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland lobte Kretschmer den sächsischen Stufenplan: „Der Stufenplan soll ein Signal an die Bevölkerung sein, dass wir fest an Lockerungen und normales Leben in den nächsten Monaten glauben und dafür arbeiten.“ Es komme darauf an, „die Omikron-Welle zu bestehen“. Ab Ostern sei mit einem Abklingen der Pandemie bis zu den Sommermonaten zu rechnen.

Von Antje Henselin-Rudolph, Kai Kollenberg und Tilman Kortenhaus