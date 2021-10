Leipzig

Sicherheitsexperten aus ganz Deutschland treffen sich im November in Leipzig. Auf der von der Leipziger Messe veranstalteten Konferenz Protekt dreht sich alles um den Schutz kritischer Infrastrukturen.

Bei dem Treffen am 10. und 11. November in der Kongresshalle am Zoo stehen Themen wie die Prävention vor Cyberangriffen oder das Krisenmanagement bei Blackouts auf der Tagesordnung, wie die Leipziger Messe mitteilt. Die Eröffnungsrede wird Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), halten.

„Kritische Infrastrukturen, zu denen neben dem Gesundheitssektor unter anderem die Energie- und Wasserversorgung, Transport und Verkehr, IT und Telekommunikation sowie Staat und Verwaltung zählen, sehen sich mit vielfältigen Bedrohungen und Krisenszenarien konfrontiert“, heißt es. Entsprechend breit sei das Konferenzprogramm aufgestellt.

Diskussionsrunde zur Flutkatastrophe im Juli

Brandaktuell gebe es eine Diskussionsrunde zum Thema Katastrophenschutz und Krisenbewältigung, „in der hochrangige Vertreter des Technischen Hilfswerks, des Malteser Hilfsdienstes und der Bundeswehr unter anderem Schlussfolgerungen aus der Flutkatastrophe ableiten, die im vergangenen Juli den Westen Deutschlands überrollte“.

Darüber hinaus orientieren sich die Vorträge einerseits an konkreten Krisenfällen wie dem plötzlichen Ausfall der Fernwärmeversorgung in Jena im Februar 2021, greifen aber auch das systematische Vorgehen von Cyber-Angreifern oder die Absicherung von Großveranstaltungen auf.

Protekt findet seit 2016 in Leipzig statt und ist laut Leipziger Messe die einzige Konferenz in Deutschland, die alle Bereiche kritischer Infrastrukturen abdeckt und sich dabei gleichermaßen der IT-Sicherheit und dem physischen Schutz widmet.

Von Andreas Dunte