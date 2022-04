Leipzig

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck wird am Donnerstag in der Talkreihe „RND vor Ort“ Gast der Leipziger Volkszeitung sein. Ab 18.30 Uhr diskutiert er im Medienhaus im Peterssteinweg mit LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und RND-Haupstadtbüroleiterin Eva Quadbeck. Leser und Leserinnen konnten vorab ihre Fragen stellen. Die Talkrunde musste im November 2021 wegen der Corona-Lage verlegt werden. Sie ist ausverkauft und wird ab 18.30 Uhr per Livestream auf LVZ.de übertragen.

Hier können Sie den Talk im Livestream verfolgen:

Als kluger Kommentator und Mahner der Zeit hat sich der Theologe Gauck auch in den vergangenen Jahren nach dem Ende seiner Amtszeit (2012 bis 2017) immer wieder in Debatten eingemischt. In der LVZ-Runde wird es um aktuelle Fragen zu Putins Krieg in der Ukraine gehen, aber auch Fragen zum politischen Umgang miteinander und zu Gaucks Zeit als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde werden im Mittelpunkt stehen.

Die MADSACK Mediengruppe war 2021 mit der neuen Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ gestartet. Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock waren Gäste in Kiel, Rostock und Hannover. In Köln war Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zu Gast.

Von abö