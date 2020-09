Rackwitz: Selbstfahrender Bus wird nun – ein Diesel

Rackwitz

In Zwickau baut Volkswagen seinen Standort zum größten E-Auto-Werk Europas aus. Zwischen Guben ( Landkreis Spree-Neiße) und der polnischen Nachbarstadt Gubin ist geplant, dass in knapp zwei Jahren Wasserstoffbusse fahren. Und in Rackwitz soll mit Jahresbeginn 2022 der Pilotbetrieb eines automatisierten Pendelbusses zwischen dem Bahnhof und der Schladitzer Bucht starten.

Kurz- oder Langstrecke?

Die Verkehrswende beschäftigt Menschen weltweit und sie wird für immer verändern, wie wir uns fortbewegen. In die Debatte um den Antrieb der Zukunft, der aktuell auch Thema des Autogipfels im Kanzleramt ist, mischt sich auch immer wieder Nordsachsens Technikpionier Elk Messerschmidt ein. Für den 79-Jährigen geht es in erster Linie jedoch gar nicht um eine Entscheidung zwischen Batterie und Wasserstoff, sondern für welchen Einsatz welche Form sinnvoll ist.

Anzeige

Messerschmidt unterrichtete Polytechnik, baut seit 25 Jahren Elektrofahrzeuge, ist privat von einem Verbrennermotor auf einen Elektroantrieb umgestiegen. Am Rabutzer Technisch-Ökologischen Projektzentrum hält er das Patent für die Formel-E. Er sagt: Batterien sind für kleine Fahrzeuge des täglichen Gebrauchs sinnvoll, die nur für Kurzstrecken eingesetzt werden. Für alle anderen, reisetauglichen Fahrzeuge, darunter fallen Busse, Lkw und auch Schiffe, sei der Wasserstoffantrieb die geeignete Variante.

Weitere LVZ+ Artikel

In diesem Zusammenhang fände Messerschmidt es beispielsweise auch sinnvoll, wenn der automatisierte Bus, der in weniger als eineinhalb Jahren zwischen der S-Bahn-Station Rackwitz und der Schladitzer Bucht pendeln soll, zumindest elektrifiziert sein würde.

Fortschrittliches Konzept, überholte Antriebsform?

Beim für das Projekt federführenden Landratsamt nachgefragt, erklärt Christian Hoyas, Sachgebietsleiter ÖPNV, dass für das Fahrzeug ursprünglich ein alternativer Antrieb vorgesehen war. Während der Beleuchtung aller Möglichkeiten habe sich jedoch herauskristallisiert, dass dieser nicht mit dem übrigen Fahrzeugkonzept und der Einhaltung des Zeitplans vereinbar sei.

Wie geplant laufe aktuell Phase 2. Darin werde das Fahrzeug mit entsprechender Technik bestückt. Zudem werde die Verkehrsinfrastruktur angepasst. Geplanter Fertigstellungstermin ist der 31. Dezember dieses Jahres. Dann sollen das Fahrzeug für das automatisierte Fahren sowie rudimentäre automatisierte Fahrfunktionen bereit sein. Die sich unmittelbar anschließende Phase 3 sei für das Erlernen komplexerer automatisierter Funktionen, wie die Bewältigung eines Kreisverkehres oder der Umgang mit Fußgängern, die beispielsweise vor dem Fahrzeug laufen, bestimmt. Für die Querung der Bundesstraße 184 werde die Ampel mit dem Fahrzeug vernetzt. Sollte die Ampel defekt sein, sei das Fahrzeug in der Lage, sich in die Kreuzung hinein zu tasten.

„In dieser Phase werden, bis auf einzelne Showcases mit Vertretern von Presse und Politik, nur nichtöffentliche Fahrten durchgeführt“, erklärt Hoyas. Der eigentliche Pilotbetrieb mit Fahrgästen findet in Phase 4 statt. Diese beginne planmäßig am 1. Januar 2022.

Nicht für immer Diesel

„Der eCrafter, der als Basis vorgesehen war, hätte mit seinem verfügbaren Antriebsstrang nach unserer Hochrechnung höchstwahrscheinlich seine Reichweite auf circa zehn Kilometer reduziert“, sagt der Sachgebietsleiter. Zusätzliche Verbraucher wie Fahrerklimatisierung, getrennte Fahrgastraumklimatisierung, ÖPNV-Bordrechner, Ansage- und Zielanzeigesystem sowie die Automatisierungstechnik samt Recheneinheiten haben einen immensen Strombedarf.

Da jedoch im Vordergrund stehe, ein automatisiertes Verkehrsmittel einzusetzen, welches auch für den konventionellen Busbetrieb verwendet werden kann, fiel die Wahl auf einen Dieselmotor mit der neusten Abgasnorm. Folgefahrzeuge, die gegebenenfalls noch im Rahmen einer Platooning-Funktion, eine Form der Kolonnenfahrt, eingesetzt werden könnten, sollen dann aber elektrisch fahren, sagt Hoyas.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht