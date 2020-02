Rackwitzer und Delitzscher schimpfen über reduziertes Sparkassen-Mobil

Delitzsch/Rackwitz

Es ist der vorerst letzte Monat, in dem die fahrbare Filiale der Sparkasse Leipzig wöchentlich ihre Haltepunkte anfährt. Ab März werden die Standorte in Nordsachsen wie Wiedemar, Rackwitz, Delitzsch Ost oder Laußig nur noch im 14-Tage-Rhythmus bedient – genauso verhält es sich im Landkreis und der Stadt Leipzig. Wie kommt die Änderung bei den betroffenen Kunden an? Die Leipziger Volkszeitung hat sich in Rackwitz und Delitzsch umgehört.

Die Sparkasse hatte im Januar des Vorjahres ein zweites, moderneres Mobil in Betrieb genommen. Wie Unternehmenssprecherin Barbara Bauer mitteilte, habe sich dieses in den zurückliegenden Monaten im Einsatz aber als verkehrsuntauglich erwiesen und musste außer Dienst gestellt werden. Eine neue mobile Filiale soll aktuell nicht angeschafft werden.

Kunden müssen zu Filialen in die Städte

Brigitte Zscheyge würde es besser finden, wenn das Sparkassen-Mobil auch weiterhin jede Woche den Haltepunkt anfahren würde. Sie komme zwar in der Regel nur einmal im Monat auf den Schotterparkplatz hinter dem Rackwitzer Rathaus, doch es komme auch vor, dass sie kurzfristig etwas überweisen muss. Noch sei sie mobil, fahre nach Delitzsch und verbinde den Sparkassenbesuch mit einem Einkauf, erzählt die Rackwitzerin am Donnerstagmorgen bei frostigen zwei Grad Celsius Außentemperatur. In der Delitzscher Filiale könne man sich zwar auch erkundigen, es bilde sich jedoch meist eine längere Schlange. Im Sparkassenmobil kommt der Service vor Ort. „Hier werde ich freundlich bedient und man kommt ins Gespräch“, sagt die über 80-jährige Rackwitzerin.

„Wenn es mich sehr stören würde, hätte ich meinen Namen gesagt“, erklärt ein Podelwitzer Sparkassenkunde. Er hole jedoch ebenfalls nur einmal im Monat Geld ab und arrangiere sich mit der Änderung. Was ihn störe, sei, dass das ältere und fortan eingesetzte Fahrzeug keine Möglichkeit bietet, Kontoauszüge zu drucken. Dafür fahre er nun nach Leipzig-Wiederitzsch.

Wie sich der Podelwitzer erinnert, sei vor der Einführung und dem Wegfall des Selbstbedienungsterminals in Rackwitz noch einmal die Grundgebühr erhöht worden. Begründet worden sei dies mit einer besseren Grundversorgung. Zu dieser Zeit habe es auch noch eine Geburtstagskarte von der Sparkasse gegeben, sagt der Podelwitzer. Über einen Wechsel habe er schon nachgedacht, aber wohin, fragt er. Eine Zeit lang habe es die Volksbank im Ort gegeben. Zwei Monate nachdem seine Frau dort ein Konto eröffnet hatte, wurde die Filiale wieder geschlossen, sagt der Podelwitzer.

Enttäuschung und Pragmatismus

Gut zehn Kilometer nördlicher, im Delitzscher Osten, verhält es sich ähnlich. „Wir sind alle sehr froh, dass wir noch alle 14 Tage kommen können,“ sagt Manfred Mehnert und fügt an: „Das meine ich ironisch.“ Von Jahr zu Jahr sei das Angebot im Delitzscher Osten mehr abgebaut worden, sagt Mehnert. Viele hier seien entweder ältere Delitzscher oder kommen aus den umliegenden Dörfern zum Haltepunkt. „Bei mir geht es noch“, sagt er, aber andere sitzen im Rollstuhl oder haben einen Rollator und müssen jetzt längere Wege gehen oder länger warten, erklärt Mehnert und erfährt Zustimmung von einem weiteren Kunden in der Warteschlange.

Astrid Hermann reicht das aktuelle Angebot nicht aus. Die 69-Jährige stört ebenfalls, dass es im älteren Fahrzeug nicht mehr möglich ist, einen Kontoausdruck zu bekommen. Gerta Schumann sieht es dagegen pragmatisch: „Man muss sich anpassen“, sagt die Delitzscherin. Dazu gehöre nun auch, sich den richtigen Termin in den geraden Wochen in den Kalender einzutragen.

