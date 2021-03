Radebeul

Die Debatte um den als rassistisch kritisierten Straßennamen Mohrenstraße in Radebeul hat neuen Zündstoff erhalten. Nächste Woche soll der Stadtrat über eine Umbenennung diskutieren. Allerdings geht es dabei nicht darum, den umkämpften Straßennamen auszuradieren. Im Gegenteil: Ein Teilstück der Straße Auf den Ebenbergen soll in Mohrenstraße umbenannt werden. Für Grünen-Stadtrat Martin Oehmichen, der die von einer Schülergruppe formulierte Rassismus-Kritik in den Stadtrat getragen hat, „ein Schlag gegen die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen“, wie er über Twitter mitteilt. Die SPD zeigt sich schlicht „fassungslos“, wie sie in einer „eiligen Pressemitteilung“ Wissen lässt.

Hinter der Beschlussvorlage, die im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales schon eine Mehrheit erhalten und damit die erste Hürde genommen hat, steht ein reiner Verwaltungsakt. Die Mohrenstraße ist in den Katasterunterlagen der Stadt kürzer als in der Wirklichkeit. Dort, wo das Haus Mohrenstraße 10 steht, beginnt in den Unterlagen im Rathaus schon die Straße Auf den Ebenbergen – ein Fehler, der mitten in eine hitzige Debatte platzt. Dabei sei er schon vergangenes Jahr und damit vor der aktuellen Debatte aufgetaucht, wie es aus dem Rathaus heißt. Seither beschäftige man sich mit der Umbenennung. Die schmale Beschlussvorlage sei wegen einer „hohen Personalbelastung“ erst jetzt fertig geworden.

Vier Grundstücke sollen ihre Adressen behalten

Da es aus Sicht der Stadtverwaltung vor allem für die Anwohner der betroffenen vier Grundstücke an der vermeintlichen Mohrenstraße einfacher ist, die Unterlagen im Rathaus und nicht Straßenschilder und Adressen zu ändern, schlägt sie genau das jetzt vor. Es sei das kostensparendste, den offenbar vor 90 Jahren gemachten Fehler auf dem Papier zu korrigieren – alles andere „unverhältnismäßig und willkürlich“.

Ist damit der noch offenen Diskussion über die Mohrenstraße vorweggegriffen? Dieser Meinung sind die Kritiker des Beschlussvorschlages. „Wir verlangen, die Diskussion zum Anliegen der Petition gut und vorurteilsfrei zu führen, sowohl im zuständigen Ausschuss als auch im Stadtrat, und keinesfalls mit einer weiteren Straßenbenennung Fakten zu schaffen, die eine einseitige Positionierung darstellen würde“, heißt es in der Mitteilung der Radebeuler SPD. Sie wirft Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) vor, „Betroffene wie auch den Menschen, die für einen rassismuskritischen Umgang in der Stadtgesellschaft stehen, vor den Kopf“ zu stoßen.

Debatte über Mohrenstraße erst, wenn großes Publikum teilnehmen kann

Die Debatte um die Mohrenstraße hat die Schülergruppe „Rassismus ist keine Alternative – Radebeul (RIKA)“ mit einer Petition Anfang des Jahres angeschoben. Neuen Schwung hatte sie Anfang des Monats durch eine im Amtsblatt erschienene Karikatur erhalten. Eine Diskussion im Stadtrat wurde auf einen noch nicht bestimmten Termin verschoben, an dem die Schüler und auch weitere Teile der Stadtgesellschaft teilnehmen können. Das sei derzeit pandemiebedingt nicht möglich, so die Stadtverwaltung. Sie betont, dass mit der jetzt vorgeschlagenen Umbenennung in den Katasterunterlagen einem Ausgang der Debatte nicht vorgegriffen werden solle. Sollte die Mohrenstraße einen anderen Namen erhalten, würde sich damit auch erstmals für die Anwohner etwas ändern.

Von Uwe Hofmann