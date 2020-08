Radfahrer ignorieren häufig rote Ampeln. Der Verein „Mobil in Deutschland“ geht von bis zu einer Million Verstößen pro Tag aus. Diese Zahl ergibt sich nach einer Stichprobe in München. Die Rücksichtslosigkeit vieler Radler gelte auch für Städte wie Berlin oder Leipzig. Der ADFC kritisiert dagegen die Erhebung.

Rotlichtsünder Radfahrer: Der Automobilclub Mobil in Deutschland führte an zwei Tagen in München eine Stichprobe durch und filmte dabei dutzende Verstöße. Quelle: Mobil in Deutschland