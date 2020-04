Rätselhafte Formationen am Himmel: Was leuchtet da abends über Leipzig?

Leipzig

Seit Tagen häufen sich die Anrufe in Deutschlands Observatorien und bei der Deutschen Flugsicherung. Der Grund: Merkwürdige Flugkörper am Morgen- oder Nachthimmel, die bei Beobachtern für Verwunderung und Irritationen sorgen. Auch die Leipziger Pia Siemer und Sebastian Schmidt wurden bereits Zeuge der mysteriösen Himmelserscheinung. „Wir gingen vergangenen Freitagabend gegen 21.30 Uhr über die Elsterbrücke spazieren. Und plötzlich sehen wir, wie sich drei Sterne am Himmel bewegen“, erzählen sie.

Zunächst hielten sie ihre Entdeckung am Himmel für Sternschnuppen. „Doch dann haben wir gesehen, dass hinter den vermeintlichen Sternschnuppen noch viel mehr Flugkörper waren. Wie eine Formation oder Kette. Wir haben 20 gezählt.“ Die Irritation bei den beiden Leipzigern war groß. „Dann haben wir überlegt, ob das irgendwas Militärisches sein könnte und haben gegoogelt. Aber das ist ja alles abgesagt“, erzählen sie. „Wir konnten uns nicht vorstellen, was das ist.“

Deutschen Flugsicherung klärt auf

Anruf bei der Deutschen Flugsicherung im hessischen Langen. Sprecher Stefan Jaekel weiß nach wenigen Worten Bescheid und lacht. „Was Sie da sehen, sind die sogenannten Starlink-Satelliten des US-Raumfahrtunternehmens Space X“, erklärt er. „Das ist eine richtige Lichterkette, die Sie da sehen.“ Viele besorgte und verunsicherte Anrufer würden deswegen aktuell bei der Flugsicherung anrufen.

Starlink, das ist das Projekt des kanadisch-US-amerikanischen Unternehmers Elon Musk, auch bekannt als Gründer des Online-Bezahlsystems PayPal und Chef des Elektroauto-Unternehmens Tesla. In regelmäßigen Abständen schießt er mit seinem privaten Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX Satelliten ins All. Seit Mai 2019 hat das Unternehmen so bereits 360 Kommunikationssatelliten mit sechs Falcon-9-Raketen in die Erd-Umlaufbahn gebracht. Tausende weitere sollen folgen. 12.000 Satelliten könnten so schon bald um den Erd-Trabanten kreisen. Das Ziel des milliardenschweren Programms: Auch entlegene Gebiete der Erde mit Breitband-Empfang versorgen.

„Als würde eine Rakete explodieren“

Auch Hobbyastronom und Teleskop-Bastler Henri Schulz von der Sternwarte Kletzen bei Krostitz wurde bereits Zeuge der Starlink-Satelliten. „Das erste Mal habe ich sie im letzten Jahr beim Herzberger Teleskop-Treffen gesehen“, erinnert sich Schulz. „Das war schon ein Ding. Die sahen aus, als wäre da eine Rakete explodiert. Bis dahin wusste keiner, was das war.“

Aufnahme der Starlink-Satelliten von Hobby-Astronom Henri Schulz der Sternwarte Kletzen bei Kostritz. Quelle: Henri Schulz/privat

Begeistert ist der wissenschaftsinteressierte Schulz von den Satelliten allerdings nicht. „Gestern habe ich erst wieder welche blitzen sehen. Die scheinen heller als die Venus, die aktuell gut zu sehen ist.“ Für ihn als Hobbyastronom seien die Privat-Satelliten eine Katastrophe und würden bei der Beobachtung des Himmels extrem stören. Sobald die Satelliten am Himmel auftauchten, würde man sofort die Orientierung verlieren. „Der Himmel ist wichtig für die Menschheit. Die Astronomie ist ja die älteste Wissenschaft der Welt, wenn man so will.“ Er wisse nicht, was das langfristig für Auswirkungen habe, wenn „da oben“, wie er sagt, alles voller Satelliten herumfliege.

Kritik auch von Experten

Auch bei Experten sind die neuen Flugkörper im All umstritten. „Die Satelliten stören astronomische Messungen“, erklärt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie am Max-Planck-Institut in München. Da die Satelliten das Sonnenlicht reflektieren, machen sie sich bei Teleskopaufnahmen als unerwünschte Strichspuren bemerkbar, die die Aufnahmen ruinieren. Zwar könne man die unerwünschten Effekte mit einer Software herausrechnen, doch die Anzahl der SpaceX-Satelliten im All wird immer größer, eine Bereinigung aufwändiger. Und auch Radioteleskope würden durch die Signale der SpaceX-Satelliten gestört. Erste Studien würden sich bereits mit dem Ausmaß der Beeinträchtigungen befassen.

Unklar ist auch, welches Ausmaß an Weltraumschrott die Satelliten produzieren könnten. Zwar sollen sie im All verglühen, doch die Zweifel bleiben vorerst. Und wie läuft durch die Koordinierung mit anderen Flugkörpern im All? Auch das eine Frage, die das Projekt aufwirft. Zusammenstöße könnten wahrscheinlicher werden. Zudem gibt es zu solchen Projekten wie dem SpaceX aktuell keine gesetzlichen Regelungen. „Profi-Astronomen sehen sich da hilflos, wenn eine Rakete nach der anderen startet.“

Das hat auch die Internationale Astronomische Union auf den Plan gerufen. Sie will Kompromisslösungen mit dem Unternehmen finden, erzählt Janine Fohlmeister, Sprecherin der Astronomischen Gesellschaft und des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam. Zudem macht sie darauf aufmerksam, dass auch andere Riesen wie Amazon in den Startlöchern stehen und ebenfalls eigene Satelliten ins All schießen wollen. Mit dem Unternehmen Oneweb, das bereits 70 eigene Satelliten in Umlauf gebracht hat, steht sogar ein Unternehmen schon wieder vor dem Aus. „Es wird massiv mehr“, so Fohlmeister.

Wann sind die Satelliten zu sehen?

Wer sich nun selbst von dem Technikschauspiel überzeugen will, hat auf jeden Fall bis zum Wochenende noch gute Chancen – jedenfalls was das Wetter betrifft. „Das Hoch Odilo mit sonnigem und klaren Wetter bleibt mindestens bis Sonntagabend. Auch nachts ist es in der Regel sternenklar“, so Wetter.net-Meteorologe Dominik Jung.

Zu welcher Uhrzeit die Satelliten sichtbar sind, können Sie auf der Webseite findstarlink.com überprüfen. Auch mit Hilfe der kostenlosen iOS- und Android-App „Night Sky“ lässt sich schnell checken, ob man bei einem Blick ins All Sterne oder die umstrittenen Starlink-Satelliten von Elon Musk erspäht.

Von Bastian Schröder/RND