Ramelow kritisiert Linke: Meine Partei hat Dummheiten gemacht

Bodo Ramelow ist selten um einen Spruch verlegen – das bewies Thüringens Ministerpräsident beim LVZ-Talk am Montagabend in der Altenburger Stadthalle. Dabei sparte der Linke-Politiker nicht mit Kritik sowohl am Bund als auch an seiner eigenen Partei. Das Gespräch, das live über das Internetportal der Leipziger Volkszeitung gestreamt worden war, wurde von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa, LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg und Kay Würker (Lokalchef der Osterländer Volkszeitung) moderiert. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen konnten nur 70 Leserinnen und Leser anwesend sein.

Die Linke

Nach dem Linke-Debakel zur Bundestagswahl gärte es in Ramelow – und in Altenburg brach der Ärger aus ihm heraus: „Meine Partei hat Dummheiten gemacht“, gestand der Regierungschef. So sei in Regionen, in denen außer dem Schulbus kaum noch ein Bus fährt, für kostenlosen Nahverkehr geworben worden. Genauso habe sich die Linke „den Luxus erlaubt“, auf dem Land einen „Mietendeckel“ zu plakatieren. „Da lachen sich die Leute doch scheckig“, platzte Ramelow unter Beifall heraus.

Den derzeitigen Zustand seiner Partei beschrieb der Ministerpräsident, der im Jahr 2005 der Chefunterhändler bei der Vereinigung von Linkspartei/PDS und WASG gewesen ist, so: „Wir haben sehr viele junge Leute, die Verantwortung übernommen haben – sie haben aber ein Stück weit den Blick für das Alltägliche nicht ganz so. Da sind alte Männer wie ich notwendig, um daran zu erinnern, dass es mehr als die großstädtische Betrachtung gibt.“ Nun müssten alle froh sein, dass drei Direktkandidaten – darunter der Leipziger Sören Pellmann – der Partei „den Hintern gerettet“ haben. „Darüber müssen wir reden“, forderte Ramelow.

Die Thüringer Verhältnisse

Das Land sei trotz aller Widrigkeiten stabil, betonte Ramelow, auch wenn die Zustände „nicht banal“ seien. Dennoch habe die Landesregierung sogar einen Entwurf für den Haushalt hinbekommen. Nach dem Hin und Her nach der Wahl im vergangenen Jahr habe er allen fünf demokratischen Parteien angeboten, über ein offenes Modell mit wechselnden Mehrheiten zu sprechen. „Die CDU leidet unter ihren westdeutschen Verhältnissen“, kritisierte der Linke-Politiker – die Union schaffe es leider nicht, „mit uns zu reden“.

Dagegen wurde Ramelow aus dem Altenburger Publikum genau dazu aufgefordert: „Setzen Sie sich zusammen, raufen Sie sich zusammen“, sagte Andreas Hofmann. Ganz allgemein schrieb der Regierungschef den Thüringerinnen und Thüringern ins Stammbuch: „Unser großes Problem ist, dass wir uns immer schlechter machen als wir sind.“

Zur Person Bodo Ramelow (65) stammt aus dem niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck und wuchs später in Rheinhessen aus. Er hat bei Karstadt Einzelhandelskaufmann gelernt, stieg bis zum Filialleiter auf, verlegte sich ab den 1980er-Jahren aber auf die Gewerkschaftsarbeit. So kam Ramelow kurz nach der Wende nach der Thüringen, wo er von 1990 bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft HBV (heute Verdi) gewesen ist und unter anderem beim Arbeitskampf im Kali-Werk Bischofferode mitwirkte. Ramelow trat 1999 in die damalige PDS ein und wurde in den Landtag gewählt. Ab Juni 2005 war er Chefunterhändler der Linkspartei-PDS bei den Gesprächen zur Verschmelzung mit der WASG. Nach einem Zwischenspiel im Bundestag (2004 bis 2009) kehrte Ramelow nach Thüringen zurück, wo er seit 2014 als Ministerpräsident – mit einer vierwöchigen Unterbrechung 2020 – amtiert. Er ist deutschlandweit der erste Ministerpräsident von der Linken. Ab November wird der 65-Jährige der Präsident des Bundesrates und damit der „zweite Mann im Staat“ sein – ebenfalls zum ersten Mal für einen Linke-Politiker. Ramelow ist seit 2006 in dritter Ehe mit der Italienerin Germana Alberti vom Hofe verheiratet. Er ist Protestant und hat zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe.

Die Neuwahl

„Ich hätte jetzt richtig Bock auf den Landtagswahlkampf“, gab sich Ramelow angriffslustig – doch andere, beispielsweise die vier sogenannten CDU-Rebellen, hätten dies offenbar nicht. Bei einigen gebe es wohl die Sorge, nicht wiedergewählt zu werden und damit drei Jahre früher als gedacht das Parlament verlassen zu müssen, fügte er spitzzüngig hinzu.

Hintergrund ist die Absage der ursprünglich für den 26. September geplanten Landtagswahl: Die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition (42 Stimmen) und der CDU (21) wäre bei insgesamt 90 Sitzen nicht zustande gekommen. Nicht zuletzt deshalb, weil eine Linke-Abgeordnete wegen einer schweren Verletzung gefehlt hätte, machte Ramelow in Altenburg klar. Die Thüringer Fraktionen der Linken und der Grünen hatten ihre Anträge zur Auflösung des Landtags zurückziehen müssen.

Die Ignoranz

Er wolle keine neue Nostalgie-Welle und auch die SED nicht wieder, obwohl er im übertragenen Sinn sogar deren Parteibuch trage, erklärte Ramelow – dennoch müsse gesagt werden dürfen, dass es in der DDR auch gute Ideen gegeben habe. So hätten sich nach der Wende Abordnungen aus Finnland nicht umsonst das Schulsystem an- und teilweise abgeschaut, während hierzulande das westdeutsche System der „Sieger“ übertragen worden sei.

Ramelow brach in Altenburg auch eine Lanze für den polytechnischen Unterricht, als engere Verzahnung zwischen Schule und beruflicher Welt, und erläuterte, weshalb Thüringen als einziges Bundesland den Schulgarten-Unterricht weiterhin pflege. Außerdem gebe es auch die „Schwester Agnes“ – also die Gemeindeschwester, der Agnes Kraus ein Filmdenkmal gesetzt hat – wieder: „Sie heißt jetzt Vera und Agathe, damit es bloß nicht nach DDR klingt.“ Dabei könnte „Agnes“ auch im Pfälzer Wald oder im Teufelsmoor, wo er geboren wurde, eine Bereicherung sein, meinte Ramelow.

Die Bundespolitik

Die Mehrheit im Bundestag sei westdeutsch – und dies sei bei etlichen Entscheidungen zu spüren, kritisierte Ramelow. Als Beispiel nannte er den von der CDU/SPD-Koalition zugesagten Fonds für die Rente von geschiedenen DDR-Frauen, der immer noch nicht existiere. „Das macht mich wütend und traurig. Nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort geschieden worden sind, werden Menschen in Größenordnungen wieder schwer verletzt“, mahnte der Linke-Politiker insgesamt mehr Verständnis und Respekt für Ostdeutsche an. Sein Fazit: „Damit verlieren Menschen das Vertrauen in Politik.“

Ramelow, der ab November als Präsident des Bundesrates das zweithöchste Staatsamt der Bundesrepublik innehaben wird, gab auch einen Einblick in die bundesdeutsche Gemengelage: Dass die – mit Berlin – sechs ostdeutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten „immer an einem Strang ziehen, findet nicht jeder der westdeutschen Kollegen gut“. Manch einer meine, dass nach 31 Jahren nicht mehr über den Osten gesprochen werden müsse, sagte Ramelow und hielt dagegen: „Ich würde auch lieber über Gesamtdeutschland reden. Doch so lange bestimmte Ost-Probleme nicht gelöst sind und so lange bestimmte Verletzungen nicht beendet werden, müssen wir über Ostdeutschland reden.“

Die Corona-Pandemie

Thüringens Regierungschef sprach sich für mehr einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen und einen nationalen Krisenstab aus – denn die Pandemie mache weder an Landes- noch an Staatengrenzen halt. Doch beim Bundesinfektionsschutzgesetz habe „der Gesetzgeber seine Hausaufgaben nicht gemacht“, kritisierte Ramelow und verteilte noch einen Seitenhieb: „Die Kollegen im Bundestag hätten sich weniger mit der Beschaffung von Masken befassen, sondern mit der Pandemie beschäftigen sollen.“ Bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die über lange Zeit die Vorgaben bestimmt hat, sei er sich häufig „wie bei einer Casting-Show“ anderer Kollegen vorgekommen.

Ramelow stellte auch klar: „Wir sind in der vierten Welle.“ Die aktuellen Zahlen legten nahe, so der Linke-Politiker, dass etwa 90 Prozent der Infizierten nicht geimpft seien. Zwar erkrankten auch Geimpfte – aber weit weniger schwer. Seine Forderung lautete: „Wir müssen aufhören, allein auf die Infizierten zu schauen, sondern müssen die Erkrankten einbeziehen.“ Letztlich dienten alle Schutzmaßnahmen dazu, die Krankenhäuser vor dem Kollaps zu bewahren – „doch dieser Zustand ist momentan nicht erreicht“.

