Ramelows Coup in Thüringen: Ein Kaninchen namens Lieberknecht

Erfurt

Der Abend war bereits angebrochen, als Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag in einem Verhandlungsraum im Erfurter Landtag plötzlich ein weißes Kaninchen aus dem Zylinder zauberte. CDU-Altministerpräsidentin Christine Lieberknecht solle für eine Übergangszeit von 70 Tagen ins Amt zurückkehren, lautete der Vorschlag. Auch wenn der Vergleich mit dem Kaninchen für Lieberknecht nicht unbedingt zutrifft, so beschreibt er doch die Verblüffung bei SPD, Grünen und vor allem CDU recht anschaulich.

Ungläubiges Staunen, dass sich – je nach Lager – bald in Bewunderung für die Chuzpe oder in ratloses Wundenlecken nach dieser Ohrfeige wandelte. Ramelow hatte exakt 13 Tage nach dem Coup von Björn Höckes AfD und der Wahl des später zurückgetretenen FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich mit einem vergleichbaren Handstreich die Verhältnisse wieder zu seinen Gunsten gedreht.

Eine technische Regierung

„Ich schlage eine technische Regierung vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen“, sagte Ramelow auf der anschließenden Pressekonferenz.

Damit erhalte man Rechtssicherheit. Nach einer Selbstauflösung des Thüringer Landtags sollen seine früheren rot-rot-grünen Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke, ehemaliger Chef der Staatskanzlei), Heike Taubert ( SPD, Finanzen) und Dieter Lauinger (Grüne, Justiz) dann Neuwahlen vorbereiten.

Ramelow will wieder antreten

Thüringens Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow twitterte zeitgleich den Zeitplan dazu. Demnach soll sich Anfang März der Landtag auflösen und Neuwahlen beschließen. Danach würde die technische Landesregierung mit Lieberknecht an der Spitze eingesetzt. Anschließend soll nach Neuwahlen eine neue Regierung gebildet werden. Dabei will die Linke wieder mit Ramelow als Spitzenkandidat ins Rennen gehen, der laut Umfragen beste Aussichten hätte.

Thüringer Grüne und SPD begrüßten das Angebot, während sich die CDU erst sammeln muss. Das Problem: Der Unvereinbarkeitsbeschluss, durch den eine Zusammenarbeit mit Linker und AfD ausgeschlossen werden soll, wird durch Ramelows Vorschlag so ausgehebelt, dass die Christdemokraten sich nicht darauf zurückziehen können. Es wäre ein Durchbruch, aber einer auf CDU-Kosten. Deren Unterstützung aber wird gebraucht, wenn es zu einer Auflösung des Landtags kommen soll, die nur mit 60 der 90 Stimmen möglich ist. Rot-Rot-Grün käme auf nur auf 42 Stimmen, die CDU auf 21, die FDP auf 5.

CDU zurückhaltend

„Wir glauben, dass das Wichtigste ist, dass am Ende eines Prozesses nicht die AfD stärker werden kann, als sie jetzt schon ist“, sagte Thüringens CDU-Vizechef Mario Voigt zurückhaltend. Der schwer angeschlagene Noch-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring hingegen muss nun erleben, dass ausgerechnet Lieberknecht, die er 2014 aus dem Amt gehievt hat, möglicherweise sogar zweimal erreicht, wonach er immer strebte: Thüringer Ministerpräsident zu werden. Auch wenn die Ex-Pfarrerin Lieberknecht sicherlich nicht von Rache sprechen würde - es wäre eine.

Und noch etwas treibt die CDU in die Enge. Käme es bei der derzeitigen politischen Stimmung in Thüringen zu Neuwahlen, fiele die CDU womöglich ins Bodenlose. SPD-Chef Wolfgang Tiefensee rechnet deshalb auch damit, dass die Christdemokraten einen Gegenvorschlag unterbreiten werden.

Was sagt Lieberknecht ?

Lieberknecht selbst hat sich bisher noch nicht zu der Offerte geäußert. Seit Tagen geht sie LVZ-Anrufen aus dem Weg. Die 61-jährige Theologin regierte Thüringen von 2009 bis 2014 als Ministerpräsidentin in einer Koalition mit der SPD. Es scheint unwahrscheinlich, dass Ramelow sie nicht zuvor ins Vertrauen gezogen hat, weil er privat mit ihr befreundet ist und dieses wichtige Detail ganz sicher nicht dem Zufall überlässt.

Pikanterweise hatte sich Lieberknecht 2014 bei der Ministerpräsidentenwahl von Bodo Ramelow (Linke) zurückgezogen und damit letztendlich den Weg an der CDU-Spitze für ihren Konkurrenten Mohring freigemacht. Lieberknecht begründete das damals mit ihrem Versprechen aus dem Wahlkampf, nicht mit der AfD zu kooperieren. Sie sagte: „Ich möchte nicht den Anschein erwecken, bei der Ministerpräsidentenwahl auf Stimmen der AfD zu setzen.“

Beifall für den Vorschlag

Eine für diesen Dienstag geplante Sitzung des Ältestenrats des Landtags unter Leitung der Landtagspräsidentin Birgit Keller ist nun vorerst abgesagt worden. Gleichzeitig findet Ramelows Vorschlag Beifall quer durch alle politische Parteien – mit Ausnahme von AfD und FDP. Thüringens SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte: „Dass sich Bodo Ramelow selbst zurückzieht, verdient großen Respekt. Es zeigt, dass er es ernst meint, wenn er sagt: erst kommt das Land, dann die Partei und dann die Person.“ Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach twitterte: „ Bodo Ramelow macht den Weg frei für einen Befreiungsschlag in Thüringen.“

Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock lobte: „Respekt. So geht verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Demokratie, liebe CDU.“ Doch selbst aus deren Reihen kommt nicht nur Ablehnung. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt sagte im ARD-„Morgenmagazin“, dass der Vorstoß von der Linkspartei sei, solle „nicht zu kleinteilig betrachtet werden“. Die CDU könne trotzdem aus dem Verfahren gestärkt hervorgehen, wenn sie geschlossen agiere.

Kritik von der CDU

Danach sieht es aber nicht aus. Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz ( CDU), kritisierte ziemlich klar: „Das ist jedenfalls nicht das, was Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vorgeschlagen hat: Eine auf längere Sicht angelegte überparteiliche Expertenregierung.“

Von Roland Herold