Ramon Kaselowsky im DSDS-Auslandsrecall-Finale – jetzt will er die Show gewinnen

Ramon Kaselowsky aus Zschernitz (Gemeinde Wiedemar) nimmt an der 17. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Der 26-Jährige steht aktuell im Finale des Auslands-Recall. Wir haben mit ihm gesprochen, wie es nun weitergeht.

Die anstrengenden Recall-Wochen in Südafrika sind so gut wie geschafft, alles gut bei Ihnen?

Für mich ist alles in Ordnung. Ich habe die Zeit gut überstanden.

Wo sind Sie gerade?

Ich war mit den anderen Kandidaten zehn Tage in Südafrika. Jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland.

Schauen Sie die Sendungen mit Ihrer Familie und Freunden zusammen?

Ich schaue die Sendungen zusammen mit meiner Familie – mit meinen Eltern, meiner Schwester, meinem Schwager.

Treffen Sie sich abwechseln bei jemandem Zuhause?

Das ist schwer zu erklären. Eine Sendung habe ich in Düsseldorf mit meinem Cousin geschaut, dann in Zschernitz mit meinen Eltern und anderen Familienmitglieder. Eine andere in einer Hotellobby.

Wie zufrieden Sie sind mit Ihrer bisherigen Leistung?

Man hat ja immer ein bisschen Selbstzweifel, aber ich kann auch nach der Kritik sehr zufrieden mit mir sein.

Während der Übungen zum Lied „We are the world“ von Michael Jackson haben Sie das erste Mal Kritik bekommen, richtig? Von DSDS-Vocal-Coach Juliette Schoppmann, die Zweite der ersten Staffel.

Sie hat gesagt, sie möchte Emotionen sehen. Es muss alles ehrlich sein und es muss von innen kommen.

Wie sind Sie mit den Liedern klargekommen, die keine Schlager waren?

Für mich ist es die Challenge, einen Song zu singen, den ich nicht wirklich kenne. „We are the world“ ist ein Welthit, ich habe mich dennoch sehr wohlgefühlt. Zum Glück hat es am Ende auch gepasst und ich habe eine gute Kritik von Dieter bekommen. Auch, weil es ja überhaupt nicht mein Genre ist.

Sie werden also zum Schlager zurückkehren?

Lasst euch da mal überraschen.

Wie sind Sie am Dienstag zurechtgekommen – mit den Four Tops?

Die alte Musik ist ja meine. Aber speziell „I can’t help myself“ habe ich noch nie gehört. Kannte ich überhaupt nicht. Also gar nicht – noch nicht einmal die Melodie. Dann habe ich natürlich Gas geben müssen. Trainieren, Trainieren, Trainieren – und Text üben.

Wie lange übt Ihr dafür?

Den ganzen Tag. Ich hatte sogar nachts Kopfhörer in den Ohren, um vor dem Einschlafen das Lied noch einmal zu hören. Das ist schon sehr stressig und anstrengend. Aber macht halt auch Spaß.

Haben Sie dann überhaupt etwas von Südafrika genießen können?

Eigentlich nicht. Wir waren wirklich nur in der Villa und sind zu den Dreharbeiten raus zum Set gefahren. Dennoch war es wunderschön. Die Sets waren traumhaft, so etwas habe ich noch nie gesehen.

Ihr Ziel ist immer noch, neuer Superstar zu werden? Oder reichen die Erfahrungen jetzt schon aus?

Die Erfahrung kann mir nie wieder jemand nehmen. Aber dennoch will ich definitiv Superstar werden! Ich verbeiße mich nicht. Was passiert, passiert. Entweder gefällt es den Leuten, wenn ich es in die Liveshows schaffen sollte, oder eben nicht.

Die bisherige Gewinner von Deutschland sucht den Superstar Die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar läuft seit dem Jahr 2002 – aktuell ist es die 17. Staffel. Das sind die bisherigen Gewinner: Staffel 1 – Alexander Klaws Staffel 2 – Elli Erl Staffel 3 – Tobias Regner Staffel 4 – Mark Medlock Staffel 5 – Thomas Godoj Staffel 6 – Daniel Schuhmacher Staffel 7 – Mehrzad Marashi Staffel 8 – Pietro Lombardi Staffel 9 – Luca Hänni Staffel 10 – Beatrice Egli (als erste Schlagersängerin) Staffel 11 – Aneta Sablik Staffel 12 – Severino Seeger Staffel 13 – Prince Damien Ritzinger Staffel 14 – Alphonso Williams Staffel 15 – Marie Wegener Staffel 16 – Davin Herbrüggen

Wie läuft es nach der Sendung? Kommen die Jury-Mitglieder auch ab und zu vorbei?

Ich hätte gedacht, dass wir mehr mit ihnen zu tun haben. Aber auch hinter der Kamera reden wir, und sie sind auch zu einem afrikanischen Abend in die Villa gekommen.

In Delitzsch vermisst man Sie auch. Besonders der ESV kann Sie kaum ersetzen. Wissen Sie schon, wie es mit dem Fußball weitergeht?

Wenn ich da bin, gehe ich zum Training und versuche auch zum Spiel zu kommen. Wenn ich natürlich Termine bei DSDS oder meiner Arbeit habe, muss ich das machen. Fußball spiele ich hobbymäßig. Ich war in dieser Woche bei meiner Mannschaft. Sie haben auch gesagt, dass sie mich als Typ sehr schätzen und ich der Mannschaft mit meinen Toren in der Rückrunde helfen würde. Ich werde den ESV weiterhin so gut ich kann unterstützen. Es sind aber alles Topspieler.

Okay, danke und viel Erfolg am Samstag.

Danke, bis bald.

So läuft die Sendung am Samstag

In der letzten in Südafrika aufgezeichneten Folge des Auslandsrecalls sind noch 18 Kandidaten dabei. Für Liron, Francesco, Kosta und Elvin war der Superstar-Traum am Dienstag vorbei. Bis zum Samstag bezogen Ramon Kaselowsky und die anderen potenziellen Superstars ihr Domizil in Kapstadt: In einem Trailerpark über den Dächern der Metropole an der berühmten Longstreet. In kleinen, liebevoll eingerichteten Campingwagen auf dem Dach des Grand Daddy Hotels schlafen jeweils zwei bis drei Personen. Die Kandidaten müssen sich auf engstem Raum arrangieren. Da noch zu viele Kandidaten im Wettbewerb und zu wenig Schlafplätze vorhanden sind, finden Manolito, Kevin und Joshua keinen Platz mehr. Bis auf ein kleines Zelt im Regen ist keine Unterkunft mehr frei. Da niemand im Zelt schlafen möchte, müssen die anderen Kandidaten jeweils noch jemanden aufnehmen. Am Ende finden schließlich doch alle Unterschlupf.

Die Songs für das letzte Set in Südafrika wurden verteilt und mit den DSDS-Vocal-Coaches Juliette Schoppmann und Andre Franke eingeübt. Was sonst noch passierte: Kevin Jenewein und Isabel Heck teilen sich einen Trailer, denn zwischen den beiden hat es gefunkt. Kevin Amendola droht auszusteigen: „Ich bin schwach, ich bin müde, ich bin erschöpft. Ich bin an meine Grenzen gekommen, ich kann nicht mehr.“ Seine Mitkandidaten versuchen, ihn zu überzeugen, doch im Wettbewerb zu bleiben.

Die Duett-Paarungen für das Recall-Finale Kathrin „Kajta“ Bibert und Joshua Tappe singen „Love Someone“ von Lukas Graham Lydia Kelovitz und Lorna Hysa singen „Fighter“ von Christina Aguilera Kristina Shloma und Kevin Amendola singen „Bleeding Love“ von Leona Lewis Nicole Frolov und Manolito Schwarz singen „Stand Up For Love“ von Destiny’s Child Kevin Jenewein und Isabell Heck singen „Broken Strings“ von James Morrison feat Nelly Furtado Nataly Fechter und Raphael Goldmann singen „Auf das was da noch kommt“ von LOTTE und Max Giesinger Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky singen „My Girl“ von The Temptations Tamara Lara Pérez und Ricardo Rodrigues singen „Dancing with A Stranger“ von Sam Smith und Normani Chiara D’Amico und Marcio Pereira singen „Say Something“ von A Great World & Christina Aguilera

Am Sonnabend, 20.15 Uhr wird die letzte Runde des Auslands-Recalls in Südafrika ausgestrahlt, am 7. März wird dann entschieden, wer es bis in die Liveshows schafft, die am 14. März starten. Dann kehrt auch der erste DSDS-Gewinner, Alexander Klaws, zur Sendung zurück. Der 36-Jährige wird die Liveshows der 17. Staffel moderieren.

