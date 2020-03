Ramon Kaselowsky singt alle an die Wand

Zschernitz/Köln

Die besten sechs Kandidaten von „ Deutschland sucht den Superstar“ traten am Samstagabend in der zweiten Liveshow an. Ramon Kaselowsky aus Zschernitz bei Delitzsch entwickelt sich nicht nur bei Pop-Titan Dieter Bohlen immer mehr zum Favoriten. In der ersten Show vor einer Woche bekam der Nordsachse 51,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Und in der Fernsehzeitschrift TV Gigital schaffte es der sympathische Nordsachse aufs Primetime-Ankündigungsfoto bei RTL.

Wie ging es dieses Mal aus?

20.15 beginnt das Spektakel. Für Xavier Neidoo sitzt Florian Silbereisen in der Jury. Das könnte passen. Kaselowsky will ja bekanntlich die gute alte Schlagermusik wieder salonfähig machen. Erst einmal muss er mit zwei weiteren Mitstreitern, mit Chiara und Marcio, den Hit Seniorita präsentieren. Chiara beginnt, erster Applaus. Marcio übernimmt. Und dann Ramon: Roten Hose, rotes Hemd, gelbe Schuhe, weiße Hosenträger und eine wahnsinns Stimme. Bewegungstechnisch super, stimmlich sowieso. Optisch für Frauen Platz 1, für Männer ist es natürlich Chiara. Für Dieter auch.

Gruppe zwei ist besser

Dann kommt die zweite Gruppe. Auch nicht schlecht, alle können singen und performen. Erste Jurybewertung: Toll, viel los, alle sind gewachsen, Gruppe zwei wird besser bewertet als das Koselowsky-Trio. Aber, von allen ist der beste Ramon, haut Juror Lombardi dazwischen. Der Hammer für alle Fans aus Nordsachsen. Dann Dieter:: „Ich fang mal charmant an, Chiara war die Schlechteste. Ramon hat mich am meisten überrascht. Er singt alle an die Wand in einem Metier, das er sonst nicht bedient.“ Für die Nacht würde der Dieter die Chiara wählen, erwähnt er noch nebenbei. Ansonsten entscheidet sich Dieter gegen die Kaselowsky-Gruppe. Für Ramon egal, er ist nach der ersten Runde vom Pop-Titan und von Pietro Lombardi geadelt. Kann eigentlich nichts mehr passieren. Oder?

Jetzt die Einzel-Performences

Jetzt müssen alle sechs Kandidaten Mut zeigen und sind auf sich gestellt, sie sollen so performen, als hätten sie 300 Tänzer um sich herum. Chiara beginnt. Es folgen Marcio und Lydia. Na ja, Nordsachsen ist befangen. Ramon unser Superstar aus Zschernitz ist als Dritter dran. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da, schmettert der Zschernitzer ins Universum. Dieter Bohlen ist begeistert, sieht den Zschernitzer weit vorn in der zweiten Liveshow. Dann sind die Zuschauer zuhause gefragt. Das Ergebnis steht kurz vor 23 Uhr fest: RTL macht es spannend, Werbung, Rückblicke, Aufgewärmtes. Die Finalisten stehen auf der Bühne und warten auf die Entscheidung. Dann endlich das Ergebnis: Ramon Kaselowsky ist in der nächsten Runde und damit in der dritten Liveshow. Marcio muss DSDS verlassen.

Von Frank Pfütze