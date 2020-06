Dresden/Leipzig

Das Dresdner Residenzschloss beherbergt die beliebtesten Museen in Sachsen. Das geht aus einem deutschlandweiten Museumsranking des Verbraucherportals Testberichte.de hervor, das am Mittwoch vorgestellt wurde und mehr als 450 Museen auf der Basis von fast 650 000 Online-Bewertungen einschließt. In Sachsen wurden 38 Museen ausgewertet, jedes dritte davon landete unter den besten 100 Sammlungen. Am beliebtesten ist demnach das Residenzschloss Dresden mit Grünem Gewölbe, Rüstkammer, Münzkabinett und Kupferstichkabinett (4,7 Sterne bei 9637 Bewertungen), das bedeutet deutschlandweit Platz 8. Unmittelbar dahinter liegt die Gemäldegalerie Alte Meister inklusive Skulpturensammlung im Dresdner Zwinger (4,7 Sterne bei 3293 Bewertungen, Platz 9 im Gesamtranking).

Dresden und Leipzig im Fokus

Unter den 25 bestbewerteten Museen finden sich auch das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig (Platz 16), das Sächsische Eisenbahnmuseum in Chemnitz (Platz 19) und das Leipziger Museum für Druckkunst (Platz 23, alle 4,7 Sterne). Unter den Top 100 tauchen auch die Galerie Neue Meister im Dresdner Albertinum (Platz 58), die Technischen Sammlungen Dresden (59), der Mathematisch-Physikalische Salon im Dresdner Zwinger (67) und das Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde (68) auf, gefolgt vom Mendelssohn-Haus (77) und dem Stadtgeschichtlichen Museum im Alten Rathaus Leipzig (80), der Porzellansammlung im Zwinger (86) und dem Museum für Sächsische Fahrzeuge in Chemnitz (94).

Anzeige

Nina Görlich schaut sich die Installation Überflutung " von Jacques Tilly im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig an. Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Von den sechs untersuchten Museen in Thüringen schafften es nur das Naturkundemuseum in Erfurt und die Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt unter die besten 100 in Deutschland.

Technische Ausstellungen locken Besucher

„Das bundesweite Siegertreppchen dominieren nicht etwa weltberühmte Kunstmuseen, sondern ausschließlich technische Museen“, hob Niels Genzmer von Testberichte.de hervor. Der Sieger, das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, weist mit gut 25 000 Einträgen die zweitmeisten Bewertungen aller Museen in Deutschland auf und wird vor allem für die gelungene Verknüpfung von Autogeschichte mit historischen Ereignissen sowie für seine Architektur gelobt. Bei den beiden vergleichsweise kleinen Museen auf den Plätzen 2 und 3, dem Historischen Straßenbahndepot St. Peter in Nürnberg und dem Feldbahnmuseum in Frankfurt am Main, freuen sich Besucher vor allem über die aufmerksamen ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Lebendigkeit der Museen. Beide bieten Fahrten in historischen Straßenbahnen oder Dampflokzügen an. Punktgleich mit dem Feldbahnmuseum rangiert das Miele Museum in Gütersloh ebenfalls auf Platz 3. Gelobt wird die lebensnahe Haushaltstechnik- und Unternehmens-Geschichte bei kostenlosem Eintritt.

Kritik an veralteten Konzepten

Hauptkritikpunkt bei den Verlierern des Rankings ist der zu hohe Preis im Verhältnis zum Gebotenen. Beim Tabellenletzten, dem Mauermuseum im Berliner Haus am Checkpoint Charlie, stören sich viele Besucher insbesondere am fehlenden rote Faden, dem veralteten Konzept und dem Überangebot an zu langen Texten zwischen den Ausstellungsstücken. Der Vorletzte im Ranking, das Kindermuseum München, wird als zu klein und nicht für alle Kinder altersgerecht kritisiert. Drittletzter im Ranking ist das Deutsche Museum in Bonn, das von vielen als ungepflegt und in die Jahre gekommen bezeichnet wird.

Museen insgesamt sehr beliebt

Trotz mancher Kritik: „Insgesamt sind die Besucher mit den Museen in Deutschland sehr zufrieden“, fasst Genzmer das Ergebnis der Studie zusammen. Der Bewertungsschnitt von 4,4 Sternen liege höher als bei allen anderen Rankings, die Testberichte.de bisher veröffentlicht hat. Fast 99 Prozent aller ausgewerteten Museen weise eine Bewertung von mindestens vier Sternen aufweisen. Diese Werte seien sonst deutlich niedriger.

Von Winfried Mahr