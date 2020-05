„Rasenmähen ist eine Katastrophe für die Insekten“

Leipzig

Nach dem Regen der vergangenen Tage sprießt der Rasen schneller als sonst. Der Gedanke ans Mähen drängt sich bei vielen auf, ehe Grashalme und Wiesenblumen noch größer werden. Doch Umweltschützer warnen vor zu häufigem Rasenschnitt. Blühende Wiesen sind die Lebensräume der Insekten. Und die Schmetterlinge, Bienen und Käfer werden immer weniger. Nach der weltgrößten Studie zum Insektensterben, die unlängst in Leipzig erstellt wurde von Forschern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, geht die Zahl der landlebenden Insekten, wie Schmetterlinge, Heuschrecken und Ameisen, jedes Jahr um fast ein Prozent zurück. Das bedeutet zehn Prozent weniger in zehn Jahren. Und Deutschland steht nach Auskunft von Roel van Klink, dem führenden Autor dieser Studie, im internationalen Vergleich überdurchschnittlich schlecht da. Hier sterben sogar fast zwei Prozent der Insekten pro Jahr, erklärt er der LVZ. Mitteldeutschland ist da keine Ausnahme.

Die LVZ fragte daher bei der Stadt Leipzig nach, wie sie es mit dem Insektenschutz und dem Rasenmähen hält und ließ die Antworten, die vom Amt für Stadtgrün und Gewässer kamen, durch den promovierten Ökologen Roel van Klink bewerten. Der 38-jährige Niederländer lebt und arbeitet seit 2017 in Leipzig.

Dr. Roel van Klink, Ökologe in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Wie oft wird auf den städtischen Rasenflächen, in Parks und andernorts, gemäht? Wird Rücksicht auf die Insekten genommen?

Stadt Leipzig: Kurzgrasflächen nehmen den größten Flächenanteil von Leipzigs Parkanlagen ein und erfüllen vielfältige Funktionen. Sie dienen heute oft als Sitz- und Liegeflächen, werden zum Spielen und für den Freizeitsport genutzt. In dieser Hinsicht hat sich die Nutzung der Rasenflächen in den zurückliegenden Jahrzehnten gewandelt, wobei ihre Beanspruchung deutlich zugenommen hat. Je nach Standort und entsprechend der Witterung werden die Kurzgrasflächen bis zu zwölf Mal im Jahr gemäht.

Roel van Klink: Für die Insekten ist das Rasenmähen zwölf Mal im Jahr eine Katastrophe. Zudem sind das nur Flächen für die Menschen, die Insekten können dort kaum leben. Und die Kurzgrasflächen sind, wie ich es sehe, die größten Rasenflächen in der Stadt. Es wird auch nicht besser, wenn nur acht oder zehn Mal gemäht würde pro Jahr. Wenn sich etwas bessern soll für die Schmetterlinge, Schwebfliegen und Käfer, muss man zurückgehen auf das Mähen nur zwei- bis dreimal pro Jahr.

Stadt Leipzig: Langgraswiesen unterscheiden sich von den Kurzgrasflächen neben dem höheren Artenreichtum insbesondere durch eine ausgeprägte Schichtung in Ober-, Mittel- und Unterschicht sowie auffällige und farbige Blühaspekte niedrig- und hochwüchsiger Kräuter und Stauden. Sie sind von herausragender Bedeutung für Schmetterlinge, Heuschrecken, Wildbienen und Laufkäfer. Langgraswiesen stellen für diese Artengruppen den eigentlichen Lebensraum, die Nahrungsgrundlage und Eiablagesubstrate dar. Die Insektenvielfalt sichert wiederum die Nahrungsgrundlage von parkbewohnenden Vögeln und Fledermäusen. Langgraswiesen erbringen wichtige Ökosystemleistungen für Klima, Wasser, Luft und Boden. Durch sie kann eine Vielfalt im Landschaftsbild erzeugt werden, die den weitgehend gleichförmigen Kurzgrasflächen gegenübersteht. Langgraswiesen werden extensiv gepflegt. Die typische Bewirtschaftungsform ist in der Regel eine zweimalige Mahd im Jahr.

Roel van Klink: Das freut mich, dass Leipzig wert auf Langgraswiesen legt. Das klingt gut für die Insekten. Ich kenne selbst aber nur wenige Langgrasflächen in der Stadt, und die sind relativ klein. Es wäre daher interessant zu wissen, wie viel Prozent der Rasenfläche Leipzigs Kurzgras- und wie viel Prozent Langgraswiesen sind. Dann erhält man ein besseres Bild.

Wie erfolgt die Mahd?

Stadt Leipzig: In den zentral gelegenen Parkanlagen und auf den intensiv genutzten Kurzgrasflächen kommt heute vorwiegend die robuste Schlegelmäher-Technik als sogenannte Mulch-Mahd zum Einsatz. Dabei wird das Pflanzenmaterial abgeschlagen und verbleibt auf der Fläche. Insektenfreudlicher ist die Bewirtschaftung mit Balkenmähern, da die Insekten fliehen können. Diese Technik kommt vorwiegend auf den extensiv bewirtschafteten Langgraswiesen in den Randbereichen der Parkanlagen zum Einsatz. Ziel ist es, in der Stadt Leipzig eine Mosaik-Mahd zu etablieren und im jährlichen Wechsel bestimmte Langgraswiesen in den Randbereichen der Parkanlagen von der Mahd auszunehmen. In einigen Bereichen kommt bereits die insektenfreundliche Freischneider-Technik zum Einsatz. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung, Abteilung Grünanlagen.

Roel van Klink: Wenn zwölf Mal pro Jahr gemäht wird, ist es egal, wie die Mahd erfolgt, dann nützt es den Insekten gar nichts. Dann wird ihr Lebensraum vernichtet. Wenn nur zwei- oder dreimal pro Jahr gemäht wird, kann das einen Unterschied machen. Der Balkenmäher ist da insektenfreundlicher. Die Mosaik-Mahd ist zu begrüßen, es ist immer gut, Rasenflächen von der Mahd auszunehmen, damit die Insekten dort noch Schutz finden können.

Ist das Insektensterben für die Stadt Leipzig ein Thema, mit dem sie sich ernsthaft beschäftigt? Was tut sie dagegen?

Stadt Leipzig: Die Stadt Leipzig ist im Jahr 2012 dem Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt beigetreten. Schon zuvor hat sich die Stadt an entsprechenden Aktivitäten und Ausschreibungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beteiligt. So wurde das Engagement der Stadt Leipzig zur Förderung der Biodiversität z. B. durch die Auszeichnung im Jahr 2011 mit dem Sonderpreis „Natur in der Stadt“ im Wettbewerb „Bundeshauptstadt der Biodiversität“ für den Grünen Bogen Paunsdorf gewürdigt. In Leipzig selbst ist die Bedeutung des Themas der Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität seit 2012 beständig gestiegen. Es findet auf allen Ebenen Berücksichtigung, von gesamtstädtischen Entwicklungsstrategien wie dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK), der Freiraumstrategie der Stadt Leipzig oder dem aktuell in Erarbeitung befindlichen Masterplan Grün – ein Plan für die grüne und blaue Infrastruktur Leipzigs bis 2030.

Roel van Klink: Ich war gerade auf einer Brachfläche in Probstheida, die gehört zu einem Korridor, durch den frische Luft in die Innenstadt strömen soll. Das ist ein Bespiel dafür, dass die Stadt das Thema Naturschutz und Insektensterben auf dem Schirm hat. Vielen ist bewusst, dass etwas passieren muss, dass wir die Insekten auch für unser Überleben brauchen. Und das ist auch für die Bienen und Käfer gut. Andererseits ist es aber so, dass die Stadt, wenn sie die Wahl hat zwischen einem neuen Stadtviertel – wie im Areal hinter dem Bayerischen Bahnhof in Richtung MDR – und der Brache, die sich jetzt dort befindet, dann entscheidet sie sich für ein neues Stadtviertel. So einfach ist das.“

Umweltschützer beklagen, dass zu viele Brachen verschwinden für den Häuserbau. Gibt es dafür in Leipzig Ersatzgrünflächen für die Insekten?

Stadt Leipzig: In der wachsenden Stadt Leipzig muss unter Bedingungen des Bevölkerungswachstums und unterschiedlichster Nutzungsansprüche ein vielfältiges und ansprechendes Nutzungsangebot für Bürgerschaft und Gäste geschaffen werden. Mit dem Verschwinden von Baulücken und Brachen steigt der Nutzungsdruck in den vorhandenen öffentlichen Grün- und Freianlagen. Die Versorgung mit ausreichend und qualitativ hochwertigen öffentlichen Grün- und Freiflächen ist jedoch ein wichtiger Teil der städtischen Daseinsvorsorge und leistet einen wesentlichen Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt Leipzig.

Roel van Klink: Für die Insekten, die auf diesen Brachflächen leben, ist es dann fast hundertprozentig vorbei. Auf Asphalt und Beton können sie nicht leben. Mit jeder Grünanlage, jeder Brache, die verschwindet, gibt es weniger Insekten. Da können die von der Stadt viel sagen, dass sie die Natur und die Biodiversität im Blick haben, aber ich glaube, dass es in solchen Fällen wenig bringt. Eine schöne Schmetterlingswiese allein gleicht das nicht aus.

Die LVZ erreichte zum Thema Rasenmähen auch eine Leserfrage an die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB): Nach zwei trockenen Sommern bewegt mich zusehends die Frage, warum schon Grünflächen gemäht werden, deren Gräser kaum eine Höhe von drei bis vier Zentimentern erreicht haben. Kann man die nicht einfach in Ruhe lassen und ihnen damit wenigstens eine Chance zum Wachsen geben?

Die LVZ fragte bei der LWB nach.

Hier die Antwort der LWB: Die LWB bewirtschaftet mit ihrem Hausmeisterservice den überwiegenden Teil ihrer Grünflächen selbst. Die Kollegen sind zuständig für 365 000 m² Rasenfläche, für die sechs Mahdtermine pro Jahr geplant werden, und für 285 000 m² sogenannte Wildgrasflächen, die nur ein bis maximal drei Mal im Jahr geschnitten werden. Für einige Areale sind externe Firmen beauftragt. Mit diesen Fremdfirmen werden in der Regel sechs Rasenschnitte pro Jahr vereinbart. Termine für die Mahd werden von der LWB nicht pauschal vorgegeben. Aktuell sind die Flächen nicht in einem solch vertrockneten Zustand, wie sie der Leser beschrieben hat. Betreut werden neuerdings vom LWB-Hausmeisterservice auch eine ganze Reihe von Blühwiesen, -inseln und -streifen, die wir nunmehr an 29 Standorten in der Stadt angelegt haben. Alle Standorte befinden sich direkt an unseren Wohnanlagen. Mit dem Blühwiesen möchten wir dazu beitragen, die Artenvielfalt insbesondere im Bereich der Insekten zu erhalten. Erst vor wenigen Tagen wurden beispielsweise gleich mehrere Blühbereiche zwischen Semmelweisstraße und Bayerischem Bahnhof angelegt. Insgesamt sind das allein an diesem Standort gut 900 Quadratmeter.

Roel van Klink: Blühwiesen sind ein Schritt in die richtige Richtung zum Insektenschutz. Das ist eine gute Initiative. Blühwiesen sind super, je mehr es gibt, desto besser ist es. Wenn sie aber an einer großen, stark befahrenen Straße liegen, ist es für die Insekten auch nicht so toll. Aber die anderen Wiesen sechs Mal zu mähen pro Jahr, ist nicht besonders insektenfreundlich. Diese Wiesen vor Wohnanlagen sind in der Regel für Insekten nicht geeignet, die werden für die Anwohner gepflegt.

Herr van Klink, was raten Sie den Kleingärtnern und Eigenheimbesitzern in Sachen Rasenmähen?

Mähen ist Gift für die Insekten. Wenn man wirklich etwas für die Insekten tun will, dann sollte man nicht so oft mähen. Ansonsten rate ich zur Streifenmahd. Dabei fängt man an, etwa Dreiviertel der Fläche zu mähen, ein Viertel lässt man stehen, damit die Insekten dorthin flüchten können. Ein Monat später wird dieser Streifen mit gemäht, dafür lässt man ein anderes Stück Rasen stehen, damit die Insekten von Streifen zu Streifen hüpfen oder fliegen können. Das sind ihre Rückzugsflächen, bis das Gras wieder nachgewachsen ist. Dann hoffe ich, dass auf dem stehengelassenen Wiesenstück noch Blumen und Kräuter sind. Wenn es nur Grashalme sind, dann ist das für die Insekten nicht interessant.

Biotopverbund Leipzig-Nord als Insektenparadies

Übrigens berichtet die LVZ regelmäßig über Initiativen zum Schutz von Natur und Insekten in der Region Leipzig. Ein herausragendes Beispiel ist der Biotopverbund Leipzig-Nord: An diesem Artenschutzprojekt sind verschiedene Akteure beteiligt – von BMW, über das Saat-Gut Plaußig, die Imkerei Beer, den Stadtforst Leipzig bis zum Zweckverband Parthenaue. Koordiniert wird das Ganze durch den Leipziger Nabu. Der Naturschutzbund Sachsen fand dieses Insektenparadies eine besonders gute Idee und kürte das Vorhaben im April zum Landessieger.

Von Anita Kecke