Rassismus-Vorwurf: Sachsens Gedenkstätten-Chef Reiprich steht vor Rauswurf

Leipzig

.Die Mail aus dem Kulturministerium ist eindeutig: „Ich erwarte bis zum 6. Juli Dienstschluss eine Rückmeldung“, schreibt Ministerin Barbara Klepsch ( CDU) als Stiftungsvorsitzende an alle 17 Mitglieder der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Es geht um den Geschäftsführer der Stiftung, Siegfried Reiprich (65), der mit einem Twitter-Vergleich zu den Stuttgarter Ereignissen eine bundesweite Protest-Lawine und Rassismusvorwürfe gegen ihn losgetreten hat.

Und es geht um eine unverzügliche Sondersitzung zur Causa Reiprich noch im Juli. Klepsch braucht für diese Sondersitzung nach der Stiftungssatzung (§ 5 Abs. 1) sieben Mitglieder, die diese beantragen. Ansonsten fiele laut Satzung und regulärer Ladungsfrist von vier Wochen die nächste Sitzung mitten in die sächsischen Sommerferien. Viel zu spät für diesen brisanten Fall, der für immer mehr Empörung sorgt.

Anzeige

Sondersitzung gilt als ausgemacht

Dass Klepsch die sieben Anträge für die Sondersitzung bekommt, gilt als ausgemacht. „Das ist keine Hürde, die Sondersitzung findet schnellstmöglich statt“, sagte ein Insider gegenüber lvz.de. Zum Stiftungsrat gehören unter anderem Justizministerin Katja Meier (Grüne), Küf Kaufmann (Landesverband der Jüdischen Gemeinden) und Roland Löffler (Chef der Landeszentrale für politische Bildung). Die Luft für Reiprich wird damit immer dünner. Sein Posten ist jetzt von der Sondersitzung des Stiftungsrats abhängig, der laut Satzung den Geschäftsführer überwacht und entlastet.

Weitere LVZ+ Artikel

Unehrenhafte Entlassung noch im Juli?

Für viele Beobachter steht schon vor der Sondersitzung fest, dass Reiprich nicht mehr zu halten ist. Ihm droht die vorzeitige und damit unehrenhafte Entlassung noch im Juli. Er selbst hatte aus gesundheitlichen Gründen um vorfristige Auflösung seines Vertrags zum 30. November gebeten. Mit seiner Twitter-Nachricht zu den Stuttgart-Krawallen („War da nun eine Bundeskristallnacht oder nur ein südwestdeutsches Scherbennächtle?“) hatte Reiprich für bundesweites Entsetzen gesorgt.

Die gedanklichen Parallelen zwischen den Nazi-Pogromen im November 1938 und Stuttgart 2020 werteten viele als blanken Rassismus. Auch Ministerin Klepsch ging deutlich auf Distanz zu Reiprich. „Der angedeutete Vergleich verkennt die Wesensmerkmale von politischer Gewaltherrschaft. Das widerspricht klar dem Sinn der Gedenkstättenarbeit.“

Trotz Erklärung: Rufe nach Rücktritt

Gegenüber der LVZ hatte sich Reiprich am Donnerstag zwar erklärt und von „einem Fehler“ gesprochen. Den Tweet („ungeschickt“) würde er so nicht mehr schreiben, sagte er. Gleichzeitig verwies er aber auf die Meinungsfreiheit („Ich habe meine bürgerlichen Rechte nicht mit meinem Arbeitsvertrag abgegeben“) und zitierte die jüdische Historikerin und NS-Verfolgte Hannah Arendt. Die Kritik an seiner Person konnte er damit aber nicht stoppen. Im Gegenteil: Am Freitag legten Landespolitiker in Sachsen nach. „Seine Äußerung ist nicht ,ungeschickt‘, wie er behauptet, sondern gefährlich“, sagte der Fraktionschef der Linken im Landtag, Rico Gebhardt.

Je früher Reiprich seinen Stuhl räume, desto besser sei es. „Es ist weder der Stiftung noch dem Freistaat zuzumuten, dass er bis Ende November im Amt bleibt.“ Auch FDP-Landeschef Frank Müller-Rosentritt hält Reiprich als Stiftungschef nicht mehr für vertretbar. „Er hat das Feld der seriösen historischen Forschung verlassen“, kritisierte er. „Er sollte entsprechende Konsequenzen ziehen und zurücktreten.“

Auch SPD-Fraktionschef Dirk Panter zeigte keinerlei Verständnis. „Der Tweet war nicht nur ,unklug‘, sondern ein schwerer Fehler“, sagte er der LVZ. „Ein Mann in seiner Position sollte sich auch der Verantwortung bewusst sein, die er hat“, so der SPD-Politiker. „Sonst ist er fehl am Platz.“

Von André Böhmer