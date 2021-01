Doberschütz

Die hellgrünen Polo-Shirts mit der Aufschrift „Team Rasthof Doberschütz“ werden für das Foto extra angezogen. Und das symbolische Anstoßen mit einem Glas Sekt gehört auch dazu, wenn schon der Lockdown den Plänen von Margit Fischer Ende vorigen Jahres einen Strich durch die Rechnung machte. „Eigentlich wollten wir die Geschäftsübergabe ein bisschen feiern. Aber das ging ja nicht“, sagt die 64-Jährige, die nunmehr den Staffelstab weiter reicht – an die Schwiegertochter. Sandra Fischer (41) wird ab 1. Februar den Rasthof in Doberschütz weiterführen.

Aus einer LPG-Küche wird der Rasthof

„Die Zeit ist gekommen. Ich bin eigentlich schon seit voriges Jahr Juli Rentnerin“, sagt Margit Fischer, die den Rasthof Doberschütz nach der Wende aufgebaut hat. Dreißigeinhalb Jahre führte sie das Unternehmen, das unter Doberschützer Gastronom Service GmbH firmiert. Mitgesellschafter ist die Doberschützer Agrargenossenschaft, die frühere LPG. Und just aus der einstigen LPG-Küche heraus hat sich 1990 der Rasthof als Gastronomiebetrieb entwickelt.

Anzeige

Margit Fischer ist gelernte Köchin und hat nahezu Zeit ihres Lebens in diesem Beruf verbracht. Aus dem großen Raum im Rasthof, einst eine Art Kantine für die Bauern, ist das Lokal mit Saal für Feiern entstanden, aus den Büros der damaligen LPG im Obergeschoss wurden 14 Zimmer zum Übernachten für Gäste.

Schwierige Anfangsjahre

Blick auf den Rasthof in Doberschütz. In normalen Zeiten finden dort jedes Wochenende Geburtstags- und andere Feiern statt. Außerdem werden Zimmer vermietet. Quelle: Nico Fliegner

Die Anfangsjahre waren nicht einfach gewesen, erzählt Margit Fischer. Plötzlich führte sie die Geschäfte eines Gastronomiebetriebes und alles musste sich irgendwie finanziell tragen. „Das war für mich als DDR-Bürger ungewohnt“, erzählt sie. Doch ihr unaufhörlicher Tatendrang und die viele Arbeit haben sich gelohnt. Der Rasthof Doberschütz ist heute eine der beliebtesten Adressen bei den Bewohnern in einem großen Umkreis von Doberschütz. Die Leute kommen gern und richten dort oder im dazugehörigen Lindencafé ihre Familienfeiern aus oder nutzen den Partyservice. In einem normalen Jahr ohne Corona ist der Rasthof jedes Wochenende ausgebucht. Auch für dieses und nächstes Jahr gibt es schon Reservierungen.

Lesen Sie auch:

Nachfolgerin hat im Rasthof gelernt

„Wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen können“, sagt Schwiegertochter Sandra, die schon seit 1996 im Rasthof beschäftigt ist. „Sie hat bei mir Köchin gelernt“, sagt Margit Fischer. Und irgendwann war sie nicht nur die Kollegin, sondern Freundin ihres Sohnes Lars, später dann die Ehefrau und ihre Schwiegertochter. Deshalb ist Margit Fischer froh und glücklich, den Rasthof Doberschütz weiter in Familienhand zu wissen, auch wenn die Bereiche Gaststättenbetrieb, Partyservice, Familienfeiern oder auch Schulungen Anfang vorigen Jahres und jetzt zum Erliegen gekommen sind und Beschäftigte wieder in Kurzarbeit geschickt wurden. „Wir mussten trotz allem noch niemanden entlassen“, sagt Margit Fischer mit Blick auf die 24 Angestellten. Und sie hofft, dass das auch so bleiben kann.

Gut durch den Lockdown gekommen

In der Großküche werden täglich von den Beschäftigten Romy Pötzsch, Philipp Flegel, Antje Koehlert und Susanne Zander (von links) 400 Portionen Essen zubereitet, abgepackt und dann als Abo-Essen ausgeliefert. Quelle: Nico Fliegner

Bisher ist die Doberschützer Gastronom Service GmbH gut durch den Lockdown gekommen. Zu verdanken hat sie das den treuen Kunden, für die das Unternehmen schon seit vielen Jahren Abo-Essen im Angebot hat. „Wir beliefern die Leute, meistens sind es Ältere, in den Gemeinden Doberschütz, Mockrehna, in Eilenburg, Zschepplin und jetzt ganz neu auch in Jesewitz und Gotha mit Mittagessen“, erzählt die langjährige Chefin.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Täglich gehen um die 400 Portionen raus, am Wochenende sind es zwischen 180 und 200 Essen. „Ich weiß sogar noch, wer mein erster Kunde war. Das war der Lehrer Georg Marschner aus Schöna.“ Essen könne auch vorab bestellt und abgeholt werden. Die Leute schätzen das Angebot. „Wir bieten gut bürgerliche Küche an“, sagt Sandra Fischer. Beliebt seien der klassische Linseneintopf, Bratwurst mit Sauerkraut, Grützwurst und Schnitzel. Deftige Landküche ohne Schnörkel.

Weitere Köchin vergeblich gesucht

Blick auf den großen Saal im Rasthof Doberschütz, der gern für Familienfeiern gebucht wird. Reservierungen für 2021 und 2022 gibt es bereits. Quelle: Nico Fliegner

Das Konzept geht auf, der Kundenzuspruch ist da und wird mehr. Was fehlt, ist eine weitere Köchin. Die Suche, die schon sehr lange andauert, war bisher erfolglos. Aber Margit Fischer steht Gewehr bei Fuß. „Wenn meine Schwiegertochter meine Hilfe braucht, bin ich da.“ Denn das Kochen und der persönliche Kontakt zu den Menschen – das mögen die beiden gestandenen Frauen besonders an ihrer Arbeit im Rasthof Doberschütz.

Von Nico Fliegner