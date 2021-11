Raub im Orient-Express: Diebe brechen in Waggon in Mark Schönstädt ein

Lossatal/Mark Schönstädt

Die Neugierde lockte Dieter Claus von Grimma bis ins 150-Seelen-Dorf Mark Schönstädt. Aber nicht nur ihn. Am Abstellgleis der ehemaligen Bahnstation Dornreichenbach stehen Beamte der Bundespolizei und reden mit den Begleitern des Nostalgiezuges, der hier Ende voriger Woche notgedrungen halten musste. „In der Nacht wurde in Waggons eingebrochen“, berichtet einer der Männer, die den historischen Tross mit Waggons des Orient-Express’ und Rheingold sowie der berühmten Schnellzug-Dampflokomotive BR 01 1102 von Tschechien nach Halberstadt überführen.

Immer wieder verschwinden Kleinteile an den historischen Waggons. Mittlerweile sorgt die Bundespolizei für Sicherheit vor Ort. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Seit bekannt wurde, dass die musealen Zeitzeugen im Lossataler Ortsteil zur Zwangspause verurteilt sind, kommen die Mitarbeiter der Transeurop Eisenbahn AG nicht zur Ruhe. „Wir haben schon überlegt, einen Grill aufzustellen, um Bratwürste zu verkaufen“, scherzt einer der Begleiter. Doch die Lage sei ernst. Denn neben Eisenbahnfans, die lediglich Fotos machen wollen, brachen Unbekannte in den Pullman-Salon-Wagen „Côte d’Azur“ ein. „Sie entwendeten 14 Art-Déco-Lampen aus dem Jahr 1926 sowie Silberbesteck.“ Außerdem verschwinden immer wieder Kleinteile, wie die Logos an den Waggons. „Wir schätzen den Schaden auf circa 70 000 Euro.“

Bundespolizei überwacht jetzt die Waggons

Die Bundespolizei reagierte mittlerweile darauf, sicherte die Spuren und überwacht nunmehr den Zug. Zwei Tatverdächtige konnte sie bereits stellen. Die anderen flüchteten über die Gleise der ICE-Strecke Leipzig – Dresden auf die gegenüberliegende Seite. Nur wenig später rauschte ein Intercity mit 200 Stundenkilometer durch Mark Schönstädt.

Auch der Grimmaer Dieter Claus schüttelt angesichts des Diebstahls mit dem Kopf. Er sei eigens hierher gefahren, nachdem er über den Zwischenstopp in der Leipziger Volkszeitung gelesen hatte. Als ehemaliger Anlagenplaner bin ich natürlich sehr an Technik interessiert“, erzählt der 67-Jährige, der sich im Verein Deutscher Ingenieure engagiert.

Das Prunkstück des Wagenzuges: Die Stromlinienlok BR 01 1102 soll in der MaLoWa-Bahnwerkstatt bei Klostermansfeld aufgearbeitet werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die 16 Waggons sind übrigens Eisenbahnhistorie pur und gehören einer Privatfamilie aus Wien. Acht lange Jahre währte der Rechtsstreit, um sie endlich aus Tschechien loszueisen. Hier sollten sie eigentlich restauriert werden. Allerdings ging das Werk pleite. Laut des Betriebspersonals, das vor Ort im Schlafwagen campiert, werden die Reisewagen in Halberstadt aufgearbeitet, die Lok 01 1102 erhält in der MaLoWa-Bahnwerkstatt bei Klostermansfeld eine Frischekur. „Eigentlich warten wir nur noch auf die Freigabe zur Weiterfahrt.“

Signalfehler zwingt Nostalgiezug zum Zwischenstopp

Ein Signalfehler nötigte unter anderem den Nostalgiezug zur Zwangspause in Mark Schönstädt. „Es gibt ein Zählwerk an den Schienen, welches die Anzahl der Achsen registriert.“ Da das elektronische Bauteil am Gleisabschnitt nicht richtig eingestellt war und die Stromlinienlok über elf Achsen verfügt, ging es aufs Abstellgleis zwei. Ein Prüftrupp der Bahn AG, der vor zwei Tagen erschien, stellte keinerlei Mängel fest – weder an der Zugmaschine noch an den Waggons. „Also kann es für uns bald wieder losgehen.“ Wann genau, wisse er nicht.

Ein Hauch von Luxus: Der Salonwagen des Orient-Express' bietet selbst heute noch alle Annehmlichkeiten für Reisende. Die Liste der berühmten Passagiere ist lang. Sie beginnt mit König Leopold II. von Belgien über Papst Pius XII. bis zu Mata Hari. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Am Voiture Présidentielle, dem Präsidenten-Waggon, macht der freundliche Lokführer aus der Schweiz mit Dieter Claus kurz Halt. „Wollen sie mal reinsehen?“ Der Grimmaer bejaht und staunt nicht schlecht. An der schmalen Tafel empfing der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle einst hohe Staatsgäste wie Königin Elisabeth II. oder König Baudoin von Belgien. Selbst der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow soll sich 1960 bei einem Dinner in jenem Speisewagen ausgesprochen wohlgefühlt haben.

Voiture Présidentielle: Erbaut im Jahr 1928 soll sich hier sogar der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow bei einem Dinner ausgesprochen wohlgefühlt haben. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weitaus mondäner präsentiert sich Claus der „Rheingold-Salonwagen“ aus dem Jahr 1928. Hellblaue Plüschsessel und die gediegene Holzvertäfelung verleihen ihm ein elegantes Ambiente. Ursprünglich wurde er als deutscher Salonwagen 2. Klasse inklusive einer Küche konzipiert und diente nach dem zweiten Weltkrieg als Tanz- und Gesellschaftswagen.

Auf die Frage, wo denn die 16 Waggons und die Lok 01 1102 nach ihrer Rekonstruktion zu sehen sind, sagt der Mitarbeiter: „Das steht noch nicht fest. Geplant ist Leipzig oder Berlin.“

