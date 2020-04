Rauchfrei dank Corona? Ein Delitzscher Arzt klärt auf

Delitzsch

„Es ist immer ein guter Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören“, sagt Thomas Mundt, doch jetzt sei ein besonders guter, erklärt der Delitzscher Facharzt für Allgemeinmedizin in Anbetracht der weiteren Ausbreitung des Coronavirus.

Raucher sind besonders gefährdet

Dass Rauchen ohnehin ungesund ist, weiß jeder noch so ausdauernder Raucher. Und wie Mundt, der auch ärztlicher Leiter des Kompetenzzentrums Weiterbildung Allgemeinmedizin Sachsen (KWASa) am Standort in Leipzig ist, erklärt, ist es für Raucher noch einmal gefährlicher, sich mit Covid-19 anzustecken. Erwartbar ist zudem ein schwerwiegender Krankheitsverlauf im Falle des Falles.

Der Allgemeinmediziner Thomas Mundt hat seine Praxis seit Mitte 2017 in Delitzsch. Der 34-Jährige ist zudem ärztlicher Leiter des Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Sachsen (KWASA) in Leipzig. Eine seiner Aufgaben ist dabei, junge Ärzte für den ländlichen Raum zu begeistern und nach Nordsachsen zu holen. Quelle: Mathias Schönknecht

„Grundsätzlich liegen durch das langjährige Inhalieren des Zigarettenrauchs eine Lungenschädigung sowie häufig auch Schädigungen am Herz und an den Blutgefäßen vor“, sagt Mundt. Das Virus verursache, wenn es vom Rachen bis in die Lunge herunterwandert, eine weitere Schädigung. „In den meisten Fällen eine beidseitige Lungenentzündung, die den Austausch von Kohlendioxid und Sauerstoff erheblich einschränkt“, erklärt der Arzt. Das führe zu Luftnot und im schlimmsten Fall zu einer Beatmungspflicht. Dafür sind Raucher besonders gefährdet, weil bei ihnen per se bereits weniger funktionsfähiges Lungengewebe vorhanden sei. Und wenn dann auch noch das Herz-Kreislauf-System zusammenbricht, besteht Lebensgefahr.

Reicht eine Umstellung beispielsweise auf E-Zigaretten?

Auch wenn durch kurzfristiges Aufhören eine vorhandene Schädigung nicht beseitigt werde, helfe es zumindest dabei, die vorhandene Lungenkapazität für den Ernstfall zu erhalten. Das ergebe sich jedoch alleine aus dem gesunden Menschenverstand, sagt Mundt.

Mit diesem Wissen kommt es nun öfter vor, dass Raucher ihr Laster aufgeben oder zumindest einschränken. Im Freundes- und Bekanntenkreis des Autors sind den Schritt bereits vereinzelt langjährige Konsumenten gegangen oder spielen mit dem Gedanken. Die Umstellung auf E-Zigaretten oder Tabakerhitzer seien dabei in der Regel aber nicht hilfreich, sagt der Allgemeinmediziner. Diese haben zwar einen niedrigeren Nikotinanteil und nahezu keinen Teergehalt, stellen jedoch ebenfalls ein Gesundheitsrisiko dar. „Was hilft, ist nur komplett aufhören“, sagt der Arzt.

Von einem auf den anderen Tag

Thomas Mundt hat unter seinen Patienten bisher keinen Fall, der wegen des Coronavirus das Rauchen aufgegeben hat. Unter seinen Kollegen in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig sowie der Stadt Leipzig sieht das ähnlich aus. Viele Kollegen berichten zwar von einer rasant steigenden Nachfrage nach Impfstoff gegen Pneumokokken, dem häufigsten Erreger bakterieller Lungenentzündungen. Wegen des Coronavirus mit dem Rauchen aufgehört hat aber kaum ein Patient.

Die wirksamste Methode um mit dem Rauchen aufzuhören, sei von einem Tag auf den anderen zu sagen: ’jetzt ist Schluss’. Dies sei häufig eine Willensentscheidung, da das Rauchen in dem Sinne keine körperliche Abhängigkeit sei, sondern eine psychische hervorruft. Der Versuch von beispielsweise 20 auf 10 Zigaretten herunterzufahren, funktioniere überhaupt nicht, sagt Mundt. „Dann werden es auch ganz schnell wieder 20.“

Seine persönliche Empfehlung sei, das Geld, das sonst für den Kauf einer Schachtel Zigaretten verwendet worden wäre, in eine Sparschwein zu stecken und sich in regelmäßigen Abständen davon zu überzeugen, welche Summe bereits zusammengekommen ist.

Von Mathias Schönknecht