Raus aus der Krise: Sachsens Kammern fordern 50 Euro-Gutscheine

Noch kann keiner genau sagen, wie groß die Auswirkungen der Corona-Krise für Sachsens Wirtschaft sein werden. Aber sie werden groß sein. Und weit heftiger als die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Da sind sich die Chefs der drei Industrie- und Handelskammern ( IHK) und der drei Handwerkskammern im Freistaat einig. An diesem Mittwoch haben sie sich alle sechs in Dresden zusammengefunden, um ihre Forderungen an Sachsens Regierung vorzustellen.

Sechs besorgte Kammerchefs, die sich auf ein gemeinsames Papier einigen. „Das hat es so noch nicht gegeben“, sagt Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer Leipzig. Darin enthalten sind Forderungen nach mehr Investitionen in die Infrastruktur – insbesondere in Digitalisierung und Breitbandausbau, Bildung, Straße und Schiene. Auch die Kommunen, die durch wegbrechende Steuereinnahmen in Bedrängnis geraten, brauchen dringend mehr Unterstützung.

Steuern sollten gesenkt werden

Runter mit der Steuer- und Abgabenlast, so eine weitere Forderung. Abschreibungserleichterungen für Firmen. Und die Präsidenten schlagen eine Anerkennungsprämie für jeden Sachsen in Höhe von 50 Euro vor. „Als Dank für die Entbehrungen der vergangenen Monate.“ In Form eines Gutscheins – einzulösen im Theater, in der Gaststätte, im Vergnügungspark, beim Frisör oder im Museum, so Jörg Dietrich ( Handwerkskammer Dresden).

Rund 1,2 Milliarden Euro machten alle Forderungen zusammen aus, rechnet Dieter Pfortner ( IHK Chemnitz) zusammen. Damit ließe sich die Konjunktur ankurbeln. Erneut kritisieren die Kammerchefs, dass der Freistaat den in Not geratenen Unternehmen bislang nur mit Darlehen, nicht aber mit Zuschüssen geholfen hat. Das dadurch eingespart Geld fordern sie jetzt ein.

Wettbewerbsnachteil für Sachsens Firmen

Bereits am Dienstag stellten sie ihre „Leitlinien für ein Konjunkturprogramm“ in der Staatskanzlei vor. Man sei bei Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) auf „offene Ohren“ gestoßen. Dabei auch Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne). Konstruktiv sei es zugegangen und hitzig. Man habe sich zum Teil ordentlich die Meinung gesagt, insbesondere was die nicht gezahlten Zuschüsse angehe. Sachsen Unternehmen hätten dadurch eine Wettbewerbsnachteil erlitten. Doch jetzt blicke man nach vorn: „Bei 70 bis 80 Prozent unserer Forderungen herrscht Einigkeit mit der Regierung“, so Pfortner.

Einer der strittigen Punkte ist nach Gröhns Worten die Prämie für jeden Sachsen. Da hätte es seitens der Regierung den Vorschlag gegeben, lieber das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufzustocken. Das wolle man aber nicht. „Uns geht es darum, den Konsum wieder anzukurbeln. die Firmen brauchen das dringend. Eine Kaufprämie helfe dabei“, so der Leipziger Handwerkskammer-Chef. Vorbild dafür seien die Städte Wien (Prämie für einen Restaurantbesuch), Berlin (Ticketgutschein) oder Bayern (Urlaubsgeld).

„Brauchen Entschlossenheit“

„Bund und Land haben zunächst – richtigerweise – den Fokus auf schnelle Hilfen und die akute Rettung der Unternehmen gelegt.“ Dieselbe Entschlossenheit, so der Leipziger IHK-Präsident Kirsten Kirpal, „brauchen wir jetzt, um die Wirtschaft in Sachsen wieder auf Kurs zu bringen und aus dem Krisenmodus herauszuholen.“

Um die Krise zu stemmen, müsse der Freistaat jetzt mit breiter Brust auftreten. Die Mehrinvestitionen würden sich in der aktuellen Krise doppelt auszahlen, „weil auf kurze Sicht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wieder in Gang kommt und auf lange Sicht die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sachsen gestärkt wird“, so Kirpal weiter. Ohne nennenswerte Neuverschuldung würden die Konjunkturimpulse nicht finanzierbar sein.

Bei Forderungen an die Landesregierung sollte es nicht bleiben. Um die Akzeptanz für einen Neufang in der Bevölkerung zu gewinnen, müssten alle einen Beitrag leisten. Auch die Politik. Die Präsidenten forderten deshalb „eine wesentliche Verkleinerung des Bundestags, ein Verzicht auf die Erhöhung der Rundfunkbeiträge sowie eine stringente Aufgabenkritik im Bereich öffentlicher Verwaltung“.

