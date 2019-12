Razzia nach Angriff auf jüdisches Restaurant in Chemnitz – DNA-Spuren ausgewertet

Chemnitz

Nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant „Shalom“ am Rand einer rechtsextremen Demonstration im August 2018 in Chemnitz hat die Polizei DNA-Spuren ausgewertet und konnte einen der Tatverdächtigen ermitteln. Am Dienstag durchsuchten Spezialkräfte der auf Rechtsextremismus spezialisierten Soko Rex beim sächsischen Landeskriminalamt ( LKA) die Wohnung des 28-Jährigen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stade ( Niedersachsen). Wie es hieß, sei der Beschuldigte bei der Razzia nicht angetroffen worden.

„Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden neben Mobiltelefonen und einem Tablet-Computer auch Sturmhauben sichergestellt. Die Asservate müssen nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an“, hieß es in einer Mitteilung des sächsischen LKA. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren, derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen das Restaurant am 27. August 2018 attackiert und den Inhaber mit einem Steinwurf verletzt zu haben. Die DNA-Spuren des Täters stammen laut LKA vom Tatwerkzeug.

Hetzjagden und Demo von „Pro Chemnitz “

Zum Zeitpunkt des Angriffs fand in Chemnitz eine Demonstration der selbsternannten Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ statt, zu der Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet und von anderen rechtsextremen Initiativen angereist waren. Am Tag zuvor war der Chemnitzer Daniel H. im Zuge eines Streits vor einem Imbiss niedergestochen worden. Der aus Syrien stammende Asylbewerber Alaa S. wurde im August 2019 zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt.

Noch am 26. August hatten sich Hunderte Menschen in der Chemnitzer Innenstadt versammelt und machten Jagd auf Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund. Während der Demonstrationen kam es ebenfalls zu Ausschreitungen und dem zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen. Nach Angaben der Polizei wurden allein für die Ereignisse am 26. und 27. August in Chemnitz gegen 78 Beschuldigte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden habe bislang gegen 19 Beschuldigte Anklage erhoben oder Strafbefehle beantragt. Die Beschuldigten wurden in den meisten Fällen zu Geldstrafen, in vier Fällen aber auch zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Von Matthias Puppe