Reaktionen auf Sachsens Plan zum Lockdown-Ausstieg: „Wir wurden vorher nicht gefragt“

Leipzig

Wie geht es weiter nach dem Lockdown in Sachsen? Laut „Freie Presse“ sind erste Details eines Stufenplans für den Freistaat in Umlauf. Noch ist vieles offen, das Regierungskabinett wird nächsten Dienstag dazu beraten. Aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft gab es am Freitag aber schon viele Reaktionen.

Dulig: Keine Alleingänge für Sachsen

„Es ist richtig, dass sich Sachsen mit seinem Stufenplan in die bundespolitische Diskussion einmischt“, sagte Vizeregierungschef Martin Dulig (SPD) der LVZ. Es gehe darum, unter welchen Umständen welche Öffnung möglich ist, so der Wirtschaftsminister. „Ich werbe sehr dafür, dass wir keine Alleingänge machen, sondern vergleichbare Szenarien haben.“

Landrat Emanuel: Bürger wollen wissen, wie es weitergeht

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), reagierte positiv. „In der jetzigen Situation wollen Bürger, Unternehmen und Einrichtungen zu Recht wissen, wie es konkret weitergehen soll„, sagte e. Dass sich die Staatsregierung dazu Gedanken mache, sei sehr zu begrüßen. Ähnlich äußerte sich IHK-Präsident Kristian Kirpal: „Ein verbindlicher Öffnungsplan, der verlässliche Perspektiven schafft und ein Wiederanfahren der Wirtschaft ermöglicht, ist absolut überfällig.“

Unternehmer-Präsident Enk: Nicht mehr zeitgemäß

Eher enttäuscht äußerte sich Dietrich Enk, Chef des Unternehmerverbandes Sachsens. „An einer beliebig beeinflussbaren Inzidenz-Zahl festzuhalten, ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte der Chef von mehreren gastronomischen Einrichtungen in Leipzig. Enk äußerte zugleich scharfe Kritik an den Entscheidern des Landes. Diese seien in „einem persönlichen Tunnel angekommen“. Beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist man ebenfalls unzufrieden mit den Plänen. „Bei einem Inzidenzwert von unter 50 müssen die Einrichtungen wieder öffnen“, forderte Axel Klein, Geschäftsführer Dehoga Sachsen.

Vodkaria-Chef Junghans: Vorher nicht gefragt

Die Leipziger Gastroszene schwankt zwischen Pragmatismus und Sarkasmus. „Solange ich die konkreten Pläne nicht gesehen und verstanden habe, ist es schwer sich ein Urteil zu bilden“, sagte Torsten Junghans, Chef der Kultkneipe Vodkaria. Wenn er die Wiedereröffnung vorbereite und nach 18 Tagen der Wert wieder steige, sitze er auf verderblichen Waren und habe neu frustrierte Mitarbeiter, kritisierte er. „Es wäre schön, wenn da vorher Leute gefragt würden, die sich damit auskennen.“ Kollegin Taka Götze, Betreiberin des Tokyo Café, fällte ein klares Urteil: „Was die sich da überlegen, wird bis Ende März wieder obsolet sein“, sagte sie.

Bürgermeisterin Jennicke: Kultur muss eine Rolle spielen

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) stellte klare Forderungen. „Ich erwarte ganz dringend, dass in einen sächsischen Stufenplan selbstverständlich auch die Kultur eingepflegt wird“, sagte sie. Logischerweise werde er so aussehen, dass zunächst der Besuch von Museen, dann die kulturelle Bildung, darauf die Open Airs und dann behutsam auch wieder Angebote in geschlossenen Räumen ermöglicht werden können. „Ab welchem Inzidenzwert welche Lockerung greifen kann, das zu definieren ist nun die wichtigste Aufgabe.“

Distillery-Chef Kache: Öffnungsaktivismus geht nach hinten los

Steffen Kache, Chef des Leipziger Techno-Clubs „Distillery“, rechnet trotz Stufenplan nicht damit, vor September wieder den Innenbereich aufzumachen. „Öffnungsperspektiven sind wichtig, aber ein Öffnungsaktivismus könnte nach hinten losgehen“, warnt er. „Wenn die Zahlen danach wieder stark steigen, hilft uns das allen nicht.“

Handball-Manager Günther: Auch Sport ist sehr wichtig

Karsten Günther, Sprecher der Initiative Teamsport Sachsen, zeigte sich verwundert darüber, dass der Sport in den Plänen noch keine Rolle spielt. „In einem Restart-Plan sollten alle Branchen berücksichtigt werden“, kritisierte der Manager der DHfK-Handballer. „Wir müssen endlich damit aufhören, die Branchen gegeneinander aufzustacheln.“ Eine Perspektive sei für alle nötig. „Auch der Sport, egal ob Profis oder Amateure, ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und der Wirtschaft.“

