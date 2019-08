Leipzig/Dresden

Zwei große Reisebusse, an Bord rund 80 LVZ-Leser. So ging es am Mittwochnachmittag los in Richtung Dresden. Das Ziel für alle politisch interessierten Leipziger: Das Wahlforum in der Landeshauptstadt. Anlässlich der bevorstehenden Sachsen-Wahl am 1. September trafen sich dort die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD und FDP im Dresdner Kongresszentrum zum Schlagabtausch. Gastgeber der Veranstaltung waren die drei großen Regionalzeitungen Freie Presse, Sächsische Zeitung und Leipziger Volkszeitung. Die Erwartungen der Leipziger Gäste reichten von „üblicher Phrasendrescherei“ hinzu einer gewissen Neugier gegenüber der Schlagfertigkeit einzelner Parteigesichter. Nahezu einstimmige Zufriedenheit herrschte im Vorfeld über die Themenwahl (Bildung, innere Sicherheit und ländlicher Raum). Einzig das Thema Klima vermisste der ein oder andere auf der Agenda. Das Fazit am Ende – überraschend positiv, wie die meisten bescheinigten. Und zwei der Spitzenkandidaten machten eine besonders souveräne Figur.

„Die AfD hat sich richtig zivilisiert benommen“

Edith Stelzer (67). Quelle: Lisa Schliep

Edith Stelzer ist wie viele der Mitreisenden nicht zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung. Der 67-Jährigen gefällt es, nah dran zu sein. „Mitzubekommen, wie die Politiker diskutieren.“ Und vor allem, wie sie miteinander interagieren, ergänzt die Leipzigerin noch. Stelzer sitzt gerade mit ihrer ehemaligen Kollegin Ingrid Schneider zusammen, bevor es los zum Reisebus geht. Die beiden arbeiteten vor der Rente als Lehrerinnen, weshalb ihnen das Thema Bildung besonders am Herzen liegt. Sie diskutierten sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt viel über das heutige Lehrerbild und die Bindung zu den Schülern. Dass im Wahlforum so intensiv über das gemeinsame Lernen über die vierte Klasse hinaus diskutiert wurde, hat ihnen gefallen. „Generell war die Debatte überraschend informativ“, sagt Stelzer. Besonders überraschend für sie: die Zurückhaltung der Alternative für Deutschland (AfD). „Die haben sich richtig zivilisiert benommen.“

Zum Verhältnis CDU / SPD : „Man merkt, dass das menschlich passt“

Pascal Teubert (19). Quelle: Lisa Schliep

Ähnlich ging es Pascal Teubert. Der 19-Jährige ist einer der wenigen jüngeren Gesichter in den Zuschauerrängen. Der Zwenkauer beginnt dieses Jahr ein Lehramt-Studium in den Fächern Geschichte und Informatik. Als drittes Fach soll noch Politik dazukommen. Auch er empfand die AfD als ungewöhnlich zahm. „Da merkt man einfach: Sobald sie nicht ins Extreme abrutschen, bleibt für sie offenbar nicht viel zu sagen.“ Vor dem Wahlforum bekennt er klar seine Sympathien zu SPD-Mann Martin Dulig und ist am Abend durchaus zufrieden, dass sich dieser Eindruck bestätigt hat. Positiv überrascht hat ihn Ministerpräsident Kretschmer. „Ich muss sagen, ich war von seinem Vorgänger Stanislaw Tillich immer mehr überzeugt als Person, doch in der Debatte hat er sich wirklich gut präsentiert.“ Vor allem das Zusammenspiel zwischen SPD und CDU sei beachtlich gewesen. „Man merkt, dass das menschlich passt.“ Eine Beobachtung, die viele Leser an diesem Abend teilten. Eifrig wurde darüber vor allem in den hinteren Sitzreihen des Reisebusses diskutiert. Erst mit dem Nebenmann, dann über die Bänke hinweg. Pascal Teubert eigentlich immer mittendrin.

Wunschregierung aus Schwarz-Rot-Grün

Christa Krüger (74). Quelle: Lisa Schliep

Auch Christa Krüger hatte danach noch Redebedarf. Für die gebürtige Dresdnerin waren Dulig und Kretschmer die klaren Gewinner des Schlagabtausches. „Der Kretschmer hat einiges angepackt, was andere haben Jahre lang liegen lassen. Der weiß, wovon er spricht.“ Ihre Wunschregierung wäre Schwarz-Rot-Grün. Auch wenn sie persönlich nicht wirklich überzeugt von den Grünen ist, gerade von der Spitzenkandidatin Katja Meier. „Da gibt es bessere in ihrer Partei.“ Doch ihr ist es wichtig, dass die Große Koalition auf Landesebene weiterbesteht und das gehe eben aller Voraussicht nach nur mit einem dritten Partner. „In diesen Zeiten muss man strategisch wählen“, ist ihr Schluss daraus. Die 74-Jährige findet es tragisch, dass die sächsische SPD so an Boden verloren hat. „Auf Landesebene machen die mit der CDU einen guten Job, nur auf Bundesebene funktioniert das nicht.“

Klima als Kernthema vermisst

Sarah Prochownik (18). Quelle: Lisa Schliep

Besonders kritisch gegenüber dem Wahlforum präsentierten sich Sarah Prochownik und Henry Kurze. Er , mit frischen 18 Jahren, Erstwähler, sie hat – ebenfalls 18 Jahre alt – bereits bei der Europa- und Kommunalwahl ihre Stimme abgegeben. Die beiden kommen gerade von der Schulbank. Die junge Leipzigerin will sich im kommenden Jahr im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres ( FSJ) für Demokratiebildung von Jugendlichen stark machen. Henry Kurze möchte durch Japan reisen. Erwartungen hatten sie im Vorfeld kaum, eher waren sie skeptisch. „Ich denke, dass es ähnlich wie in anderen öffentlichen Formaten eher einer Phrasendrescherei gleicht. Klartext kann man da nicht erwarten“, sagt Sarah Prochownik.

Henry Kurze (18). Quelle: Lisa Schliep

Ihr Kreuz für den 1. September ist gedanklich schon gesetzt ist. Anders als bei Henry Kurze. Der ist noch unentschlossen, umso spannender für ihn, sich aus der Nähe ein Bild der einzelnen Personen zu machen. „Ich hoffe einfach, dass kritische Themen nicht bei Seite gewischt werden.“ Denn die beiden mögen Diskussionen. Während der gesamten Fahrt nach Dresden sprechen sie über die Besetzung Syriens, die Bundeswehr und sächsische Schulen. Im Anschluss an das Wahlforum haben sie noch einmal ihre Chance genutzt, um sich mit Kretschmer und Co. auszutauschen. Wirklich zufriedenstellend, war das für die beiden nicht. Sie monierten außerdem, dass alle Kandidaten viel zu wenig auf die junge Generation eingegangen sind. Auch das Thema Klimaschutz hatte keinen Platz. Dementsprechend überzeugte sie von den sächsischen Parteispitzen niemand. „Ich hatte bei Kretschmer zum Beispiel das Gefühl, dass er ständig nur auf seine Kompetenz verweist“, so Sarah Prochownik. „ Zastrow hat ein wenig Pfiff mit reingebracht. Bei ihm und Dulig hatte man zumindest den Eindruck, dass sie von dem, was sie sagen, überzeugt sind“, ergänzt Henry Kurze.

„Gott schütze uns vor den Grünen“

Jörg Grundig (60). Quelle: Lisa Schliep

Ein wenig versöhnlicher sind da die Töne von Jörg Grundig. Der 60-jährige pensionierte Bürgermeister ist zufrieden mit dem Schlagabtausch. Sogar so sehr, dass er seine Meinung geändert hat. „Vor der Debatte dachte ich: Kretschmer und Dulig, die müssen beide weg. Aber das, was die beiden von sich gegeben haben, hatte Hand und Fuß. Die harmonieren.“ Dass über das Thema Bildung gesprochen wurde, war ihm wichtig. Doch die massenhafte Verbeamtung, die aktuell stattfindet und über die auch im Wahlforum gesprochen wurde, sieht er mehr als kritisch. „Das ist eine riesige Ungerechtigkeit gegenüber allen alteingesessenen Lehrkräften.“ Besonders irritiert an diesem Abend hat ihn Katja Meier: „Gott schütze uns vor den Grünen“, so sein knappes und schonungsloses Fazit. Gerade in Sachen Abschiebung geht er mit dem – für ihn – aggressiven Kurs Meiers nicht d’accord. „Wir reisen nach Tunesien in den Urlaub und das soll kein sicheres Herkunftsland sein?“

Freie Wähler im Wahlforum vermisst

Andreas Fricke (53). Quelle: Lisa Schliep

Andreas Fricke dagegen fiel weniger eine der anwesenden Parteien besonders auf. Vielmehr vermisste der 53-Jährige die Freien Wähler in dem Sextett. „Das waren für mich die eigentlichen Gewinner der Kommunalwahlen. Stattdessen stand dort Zastrow ( FDP), dessen Partei nicht einmal im Landtag sitzt. Das fand ich schade.“ Gefallen haben ihm allerdings die Themenschwerpunkte. Vor allem die Diskussionen über die Zukunft des ländlichen Raumes.

AfD-Mann Urban „richtig weichgespült“

Regine Jucker (68). Quelle: Lisa Schliep

Auch mit von der Partie war Regine Jucker. Ihr liegt besonders das Thema Sicherheit am Herzen. „Die gefühlte Sicherheit hat definitiv gelitten in der letzten Zeit“, erzählt sie. Dennoch distanziert sie sich vehement davon, Kriminalität einer bestimmten Personengruppe anzukreiden, wie es in den letzten Monaten oft der Fall gewesen sei. „Das spielt nur weiter der AfD in die Karten.“ Die 68-Jährige lebt gerne in Sachsen, ist aber dennoch entsetzt von der Verrohung des Tons in politischen Debatten und der hohen Sympathie für den rechten Flügel. „Dass so viele Menschen ihre Stimme der AfD gegeben haben, macht mich wütend.“ Am Ende des Abends bescheinigte sie AfD-Mann Urban eine überraschende Glätte. „Der war richtig weichgespült.“

Zusammenarbeit von CDU und FDP zweifelhaft

Matthias Lange (61). Quelle: Lisa Schliep

Matthias Lange geht sogar noch einen Schritt weiter: „Hätte ich nicht vorher gewusst, wer wer ist, hätte ich nicht raus hören können, wer zur AfD gehört.“ Die Sachlichkeit von Jörg Urban habe ihn überrascht. „Das habe ich von anderen seiner Partei ganz anders erlebt.“ Auch die Tatsache, dass das Thema Migration in puncto innere Sicherheit lediglich gestreift wurde, empfand er als angenehm. „Flüchtlinge sind meines Erachtens nicht das Hauptthema. Es war schön, dass auch andere Schwerpunkte so mal ihren Platz gefunden haben.“ Der 61-Jährige ist sich sicher, dass es nicht leicht werden wird, eine Regierung zu bilden. „Auch zu dritt wird das schwer.“ Und nach dem Abend bezweifelt er zumindest, dass Zastrow ( FDP) und Kretschmer ( CDU) an einem Verhandlungstisch erfolgreich zusammenfinden. Die beiden lieferten sich vor allem in Sachen Braunkohle-Ausstieg eine teils hitzige Debatte.

„ Zastrow ideenlos“

Thomas Schumann (46). Quelle: Lisa Schliep

„Im Gegensatz zu dem Schlagabtausch, den wir vor einiger Zeit auf kommunaler Ebene hatten, war das wirklich erfrischend“, sagt Thomas Schumann. Der 46-Jährige saß jüngst in einer ähnlichen Veranstaltung in seiner Heimat Wurzen und freute sich über den Pep der Debatte. Schon im Vorfeld betonte er immer wieder, wie wichtig ihm das Thema Bildung ist. Vor allem die frühkindliche Bildung. Seit Jahren macht er sich dafür stark und fordert mehr Zeit für die Kleinsten. „Bei all dem wichtigen, was am Abend gesagt wurde, habe ich das Thema gänzlich vermisst.“ Ein weitere Enttäuschung am Abend für ihn: das Auftreten von FDP-Spitzenkandidat Holger Zastrow. „Der war für mich ideenlos. Er hat für mich keine Punkte angesprochen, die in meinen Augen, die Menschen interessiert haben.“

Von Lisa Schliep