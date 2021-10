Leipzig

Vertreter von Ärzteverbänden reagieren verhalten auf die Einführung der Landarztquote im Freistaat. Die Regelung könne für etwas Entspannung sorgen, man dürfe aber nicht zu viel erwarten, sagt Dr. Thomas Lipp, Chef des Sächsischen Hartmannbundes. Die Quote verkenne, „dass die Studienbedingungen und die Vorstellungen über die künftige Tätigkeit die eigentlichen Hinderungsgründe sind, Hausarzt im ländlichen Raum zu werden“, meint Erik Bodendieck, Präsident der Landesärztekammer. Wie berichtet, werden künftig 6,5 Prozent der Medizinstudienplätze für Bewerberinnen und Bewerber reserviert, die sich verpflichten, später zehn Jahre in unterversorgten Gebieten tätig zu sein. Zudem gilt in diesem Fall kein Numerus Clausus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letzteren Punkt unterstützen Lipp wie Bodendieck. Ansonsten richte die Quote zwar keinen Schaden an, sei aber ein ziemlich teures Instrument mit überschaubarer Wirkung; das Grundproblem werde nicht gelöst, so Lipp. Es gehe um eine generelle ländliche Herausforderung. Dazu gehörten berufliche Perspektiven für den Partner, Kinderbetreuung in Kita und Schule und Kulturangebote, betonen Lipp und Bodendieck. „In einem sterbenden Dorf ohne Bäcker, ohne Fleischer, ohne Sparkasse, lässt sich kein Arzt nieder – und Menschen aus anderen Berufen auch nicht“, sagt Lipp. Hinzu komme der fehlende Breitbandausbau: „Wer sich als Landarzt verpflichtet, der kann in großen Teilen Sachsens den digitalen Anforderungen nicht gerecht werden.“

Für Bodendieck ist auch eine Reform des Studiums zwingend. Dieses müsse viel praxisnäher sein und Studierende frühzeitig an die Patientenversorgung heranführen. Lipp hadert zudem ein bisschen mit der neuen Regelung, weil sich junge Leute in einem unangemessenen Maße für die Zukunft festlegen. Und: Wohlhabende Studierende könnten sich später aus der Landarzt-Verpflichtung „freikaufen“, wenn sie es sich anders überlegen.

Von Björn Meine