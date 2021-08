Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken: Brandis und Trebsen hoffen auf Zugverbindung

Trebsen/Brandis

Werden auf den Bahnstrecken von Beucha nach Brandis und im weiteren Verlauf von Brandis nach Trebsen eines Tages wieder Personenzüge rollen? Ein Gutachten des Freistaats rückt diesen Gedanken in den Bereich des Möglichen. Entlang der Gleise keimen Hoffnungen auf. Für Euphorie ist es aber noch zu früh.

„Ich fände es fantastisch, wenn unsere Stadt wieder an die Welt angeschlossen werden würde“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin von Trebsen, Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft). „Ein Ausbau der Infrastruktur wäre toll. Vielleicht würden sich Synergieeffekte für unser Gewerbe ergeben. Berufspendler könnten entspannt mit dem Zug nach Leipzig fahren in einer Zeit, in der Benzin immer teurer wird und es zunehmend Staus auf der Autobahn gibt.“

Zahl der Fahrgäste entscheidend

Vor einem Jahr hatte sich der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD) mit seinem Trebsener Amtskollegen Stefan Müller (CDU) in Dresden dafür eingesetzt, die Gleise wiederzubeleben, auf denen 2006 der Schienenpersonennahverkehr eingestellt worden war. „Allein der Grund, dass es schön sei, wenn eine Eisenbahn wieder durchs Land rollt – allein dieser Grund reicht noch nicht für eine Streckenaktivierung aus“, mahnt aber Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). „Wir benötigen auch und vor allem die ausreichende Anzahl an Fahrgästen.“

Nutzen für Bewohner und Ausflügler

Ein Basisgutachten, das er am Dienstag vorstellte, kommt zu dem Schluss, dass es in Sachsen sechs Segmente gibt, auf die diese Voraussetzung zutreffen könnte, darunter jene zwei von Trebsen bis Beucha. Volker Killisch, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Dorfgeschichte im Heimatverein Altenhain, meint, dass nicht nur Einwohner der anliegenden Orte Nutznießer des Zugverkehrs sein könnten: „Früher kamen auch viele Ausflügler aus Leipzig mit der Bahn hier raus.“

Verwaist und zugewuchert: Am Bahnhof Brandis kommt nur selten noch ein Güterzug durch. Quelle: Thomas Kube

Skepsis aus Ammelshain

Skeptisch äußert sich hingegen der Ortsvorsteher von Ammelshain, Lutz Kadyk (Wählervereinigung). „Wer auf dem Dorf wohnt, hat ein Auto. Da fährt doch niemand mehr wie früher mit dem Zug“, denkt er. „Und wenn es darum geht, Schotter aus dem Altenhainer Steinbruch bei uns durchzufahren, wäre es mir lieber, es würde endlich die Umgehungsstraße für Ammelshain gebaut.“ Sein Fazit: „Ich habe gemischte Gefühle. Die Sache finde ich weder gut noch schlecht, ich müsste zunächst einmal den Sinn verstehen.“

Derzeit nur Güterzüge unterwegs

Betrieben wird die Linie derzeit von der Deutschen Regionaleisenbahn GmbH mit Sitz in Berlin. „Im Schnitt transportiert ein Güterzug pro Woche unser Getreide“, informiert Martina Lasotta, Regionalleiterin der Firma Agravis Ost, die in Trebsen ein Lager unterhält. Hinzu kommen selten Schotterzüge vom Steinbruch Trebsen. Der Brandiser Bürgermeister Jesse bezeichnet den Abschnitt deshalb als aktive Strecke.

Jesse: Infrastruktur funktionstüchtig

„Die Infrastruktur ist funktionstüchtig. Es müsste nicht allzu viel getan werden, außer die Bahnhöfe zu ertüchtigen“, schätzt er und kommt zum Ergebnis: „Brandis ist durch ,Muldental in Fahrt’ zwar besser an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden, aber Personenzüge wären ein großer Zugewinn. Trebsen könnte sogar noch mehr profitieren.“

Schlosspächter sieht Vorteile

Dort würde sich Schlosspächter Jochen Rockstroh außerordentlich über einen Bahnanschluss freuen. „Als Junge bin ich mit dem Fahrrad von Nerchau nach Trebsen und von dort mit dem Sandmannzug zur Sportschule und zum Studium nach Leipzig gefahren“, rekapituliert er. „Heute wäre die Verbindung für unsere Besucher von Highland-Games, Ritterturnier und Whiskymesse vorteilhaft. Sie könnten getrost etwas trinken.“

Warnung vor Euphorie

Vor Euphorie warnt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Henning Homann. „Jetzt werden erst einmal Potenzialanalysen erstellt. Das dauert rund ein Jahr und kostet um die 200 000 Euro“, erklärt er. „Auf dieser Grundlage wird Sachsen entscheiden, wie es weitergeht, in welcher Reihenfolge die Bahnlinien in Angriff genommen werden. Wir müssen jetzt wissenschaftlich sauber arbeiten, um dann klug politisch abwägen zu können.“

Noch etliche Planungen nötig

Der größte planerische Vorlauf bei den sechs zur Auswahl stehenden Schienensträngen ist laut Homann für die Strecke Döbeln-Meißen gegeben. Bei den Abschnitten von Trebsen nach Brandis und Brandis nach Beucha müsse mehr Aufwand betrieben werden. „Was ich gegenwärtig dazu sagen kann“, so Homann, „ist, dass sie nur gemeinsam funktionieren. Eine allein würde das erforderliche Potenzial nicht erschließen.“

Gesamtstrecke existiert 110 Jahre

Die Strecke von Beucha nach Trebsen über Brandis, Ammelshain, Altenhain und Seelingstädt war ab Ausgang des 19. Jahrhunderts etappenweise gebaut worden. 1911, also vor 110 Jahren, wurde laut Heimatforscher Killisch der Verkehr auf gesamter Länger aufgenommen. In Beucha binden die Schienen ein in die Verbindung von Leipzig über Borsdorf, Naunhof und Grimma nach Döbeln.

Von Frank Pfeifer