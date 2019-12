Dresden

Sachsens SPD-Fraktionschef Dirk Panter ist mit dem Verlauf der Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Rot-Grün zufrieden.

Herr Panter, worauf ist die SPD nach den Koalitionsverhandlungen am meisten stolz?

Zuallererst darauf, dass es weiter stabile politische Verhältnisse in Sachsen gibt und dass wir unsere Wahlkampfthemen nun umsetzen können. Stichwort Gemeinschaftsschulen, Landesverkehrsgesellschaft und Vergabegesetz.

Welches war die größte Niederlage?

Sieger oder Verlierer sind nicht die Kategorien, über die wir da reden. Natürlich – wir hätten gern ein Bildungsfreistellungsgesetz auf den Weg gebracht. Doch da konnten wir uns nicht durchsetzen. Man muss es aber im Gesamtkontext sehen. Der Vertrag ist ein Kompromiss, den alle drei Parteien tragen.

Wo musste verhandelt werden, bis es quietschte?

Schon in den Arbeitsgruppen ist intensiv gerungen worden. Am Ende waren es dann noch 40 bis 50 Punkte, über die bis zum Schluss geredet werden musste. Dazu zählten natürlich die Themen Polizei, Gemeinschaftsschule, Vergabegesetz und die Landesverkehrsgesellschaft.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurden aus Verhandlungskreisen immer wieder Details durchgestochen. Was hat das bewirkt?

Das war unschön und nervig. Vor allem weil wir es lange geschafft hatten, ohne Öffentlichkeit ruhig miteinander zu verhandeln. Auf den letzten Metern kamen durch diese Veröffentlichungen ein paar Störfeuer rein, die inhaltlich keine Auswirkung hatten, aber Zeit gekostet haben.

Wird es noch etwas mit einer neuen Landesregierung vor Weihnachten?

Wir liegen gut im Zeitplan. Sofern die Parteien zustimmen, werden wir in diesem Jahr noch eine neue Landesregierung haben.

Sind Sie mit den beiden Ministerien Wirtschaft und Soziales, die die SPD erhält, zufrieden?

Ich denke, es ist insgesamt ein gutes Tableau. Die Anzahl der Ministerien wurde nicht einfach ins Unermessliche erhöht, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir können genauso zufrieden sein wie die Grünen und die CDU, die nun ja sogar ein Ministerium mehr hat. Was uns anbelangt: Das Sozialministeriums soll sich auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmern - ein Thema, um das es in den nächsten Jahren ganz besonders gehen wird.

Wie schlägt sich das nieder?

Als Gemeinschaftsprojekt aller drei Koalitionsparteien und der gesamten Regierung. Die CDU wird da sicher ein Augenmerk auf das neu geschaffene Ministerium für Strukturentwicklung, ländlicher Raum und Bau legen, die Bündnisgrünen wahrscheinlich verstärkt mit dem Ministerium für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung. Dort wird auch die Landeszentrale für politische Bildung angesiedelt und ein neu zu schaffendes Forum für Demokratie. Und wir werden das Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Sinn mit Leben füllen. Mit anderen Worten: alle drei Koalitionspartner verbindet der Anspruch, das Miteinander im Freistaat zu stärken.

Der Koalitionsvertrag enthält viele Projekte, die unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Wie zuversichtlich sind Sie, was die Umsetzung betrifft?

Wenn man alles sofort umsetzen wollte, wären dafür Riesensummen erforderlich, die gar nicht zur Verfügung stehen. Deshalb müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Was die Finanzen anbelangt, so haben wir uns ein Budget von mindestens 1,1 Milliarden Euro für die Legislaturperiode gegeben. Umgesetzt werden muss es dann in den regulären Haushaltsverhandlungen.

Haben das Gerangel um die neue Doppelspitze der Bundes-SPD und die Selbstbeschäftigung der Partei störend gewirkt?

Es war ein langer Prozess in Berlin, der natürlich parallel ablief, uns aber bei den Verhandlungen nicht belastet hat. Was uns mehr beschäftigt hat, war das Ergebnis der Landtagswahlen in Thüringen und die instabilen Verhältnisse dort. Deshalb ist es – bei allen Meinungsverschiedenheiten – gut, dass CDU, Bündnisgrüne und SPD in Sachsen jetzt die Möglichkeit haben, loszulegen und dabei auch die Demokratie zu stärken und die Zufriedenheit in Sachsen wieder zu verbessern.

Drei Koalitionspartner, drei Meinungen. Gibt es Szenarien, um Krisen frühzeitig zu vermeiden?

Ja, wir haben lange darüber gesprochen, wie wir Probleme lösen, bevor sie entstehen. Wir planen regelmäßig Koalitionsausschüsse und wöchentlich wird es ein „Koalitions-Frühstück“ geben, bei dem sich der Ministerpräsident und seine Stellvertreter mit den Spitzen der drei Fraktionen treffen, damit da gar nicht erst eine Unwucht reinkommt. Zusätzlich werden wir versuchen mit einer Steuerungsgruppe Regierung, Fraktionen und Parteien an einen Tisch zu bringen.

Die Gemeinschaftsschulen waren eine Art Herzensthema für Grüne, aber auch die SPD. Warum?

Für uns war längeres gemeinsames Lernen immer ein Herzensthema, weil wir der Meinung sind, dass es zu früh ist, wenn Kinder nach der 4. Klasse getrennt werden und ihr weiterer Lebensweg von dieser Entscheidung massiv beeinflusst wird. Die Frage Oberschule oder Gymnasium ist bisher eine sehr entscheidende im Leben. Deshalb wollen wir längeres gemeinsames Lernen voranbringen. Letztlich aber nicht nur wir, sondern ein breites Bündnis, das den Volksantrag initiiert hat. Mehr als 50 000 Unterschriften dafür waren schon ein deutliches Zeichen.

Sind Sie damit zufrieden?

Wir sind sehr froh, dass die Koalition jetzt auf Basis dieses Antrages das Schulgesetz gemeinsam ändern kann. Übrigens gab es die Gemeinschaftsschulen in Sachsen ja schon einmal bis 2009/2010. Damals wurde sehr erfolgreich gearbeitet was die Evaluierung gezeigt hat. Trotzdem wurden alle Modelle, bis auf zwei in Leipzig und Chemnitz, wieder geschlossen.

Die sächsische SPD ist im ersten Anlauf damit vor fünf Jahren im Kabinett Tillich gescheitert.

Das hat uns natürlich gewurmt. Deshalb haben wir gemeinsam mit einem Bündnis jetzt noch einmal einen entscheidenden Versuch unternommen. Wir sind sehr froh, dass es nun dazu kommt und dass sowohl in den Großstädten als auch im ländlichen Raum Gemeinschaftsschulen gegründet werden können.

Wie schwierig war es die CDU, die immer strikt dagegen war, von dieser Idee zu überzeugen?

Die CDU hat dazu tatsächlich eine starke und klare Position. Deshalb haben wir sehr intensive Gespräche geführt, die zu einem guten Kompromiss geführt haben. Es ging ja auch nie darum, die Gemeinschaftsschule zu erzwingen. Wir wollen Gemeinschaftsschule ermöglichen.

Die Hürden sind aber nicht ganz niedrig. Diese Schulformen soll laut Koalitionsvertrag dort eingerichtet werden, „wo der gemeinsame Wille des Schulträgers, der Lehrkräfte, der Eltern und der Schülerinnen und Schüler dazu besteht“.

Es gibt immer wieder Initiativen, die sich das auf ihre Fahnen schreiben oder auch Kommunen, die das wollen. Wir rechnen mit einer deutlichen Nachfrage – beispielsweise auch, wenn in Leipzig, Chemnitz oder Dresden neue Schulen entstehen. Ich finde übrigens nicht, dass die Hürden zu hoch sind. Es ist doch normal, dass man Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen kann, sondern ihnen Möglichkeiten anbietet. Die Gemeinschaftsschule ist so eine.

Die Sachsen-SPD wird jetzt ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen. Kann da noch was anbrennen?

Ich hoffe nicht. Man weiß aber bei Mitgliederbefragungen in der SPD, dass da auch mal Überraschungen herauskommen können. Wir werden auf jeden Fall für den Vertrag werben.

Von Roland Herold