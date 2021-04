Rechte Flaggen in Trebsen: Hunderte versammeln sich zum Corona-Protest an der B 107

Muldental

In den Orten entlang der Bundesstraße 107, wo früher sonntagsvormittags gähnende Leere herrschte, formiert sich zunehmend Protest gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Land. Diesen Sonntag waren es einige hundert Menschen, die mit vielfältigen Plakaten und Fahnen ihre Meinungen zum Ausdruck brachten. Während an einigen Stellen nur vereinzelt rechtsgerichtete Symbole auszumachen waren, dominierten diese das Bild in Trebsen, wo sich wohl die meisten Demonstranten eingefunden hatten.

„Wir sind das Volk“ steht auf einer Deutschland-Flagge unweit des Trebsener Marktes. Die heutigen Nationalfarben bilden aber eine Minderheit. Viel häufiger ist das Schwarz-Weiß-Rot des Kaiserreichs auszumachen. Auch die Wirmer-Flagge weht hier und da neben Fantasiefahnen, die mit rechtsgerichteten Symbolen spielen. Ein ganz anderer optischer Eindruck als beispielsweise am Kreisverkehr Grimma-Hohnstädt, wo derartige Flaggen zwar ebenfalls vorkommen, aber auch mehrfach Regenbogen-Fahnen und solche mit Smileys.

Viele Demonstranten lehnen das Gespräch ab

Auf die Bitte um Schilderung, welche Beweggründe die Menschen auf die Straße treiben, wird in der Regel standardisiert reagiert: „Mit der Lügenpresse rede ich nicht.“ So sagt es auch Stefan Kroschky, ehemals Feuerwehrchef und Stadtratsabgeordneter von Trebsen. Eine Wurzenerin, die gegenüber vom Trebsener Rathaus das amerikanische Sternenbanner trägt, bildet da eine Ausnahme, wenngleich sie ihren Namen nicht nennen will, da sie Nachteile für ihren Mann befürchtet, einen Unternehmer.

Protest in Trebsen: Zu sehen sind Fahnen mit den Farben des Kaiserreichs und eine der Wirmer-Flaggen mit schwarzgelbem Kreuz auf rotem Grund. Quelle: Thomas Kube

„Ich stehe hier, weil ich den rechtmäßigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump liebe“, sagt sie. „Er kämpft für sein Volk, wie das in jedem Land geschehen sollte.“ In ihrer Heimatstadt könne sie nicht demonstrieren aus „Angst vor linken Angriffen“. Überhaupt werde von der Politik per Corona Angst geschürt.

Im Protest mit Radikalen vereint

Die Demonstrantin Ingeborg Meißner aus Wurzen protestiert vor allem gegen das Impfen. Sie hält eine Fahne in den Händen, mit der sie die Wiederauferstehung des Königreichs Sachsens fordert, die ihrer Meinung nach vorbereitet wird und in nicht allzu ferner Zukunft erfolgt. „Wir sind doch keine Labor-Ratten, das ist der Dritte Weltkrieg gegen uns.“

Beide Frauen beteuern, mit Radikalität jedweder Art nichts am Hut zu haben. Problematisch sei es für sie nicht, wenn sie mit Rechtsradikalen gemeinsam demonstrieren. „Diese haben in Bezug auf Corona die gleiche Meinung wie wir“, erklärt Ingeborg Meißner. „Wichtig ist nur, dass wir alle friedlich bleiben. Ich gebe jedem die Hand.“

Polizei fährt einmal durch

„Corona-Politik = Ruin fürs Volk“, steht auf einem der Plakate. „Maske runter – Gehirn an!“, auf einem anderen. Hier trägt niemand einen Mund-Nasen-Schutz, die gesetzlichen Abstände werden aber zum Großteil akzeptiert. Die Polizei kommt mal durchgefahren, hält nicht an. Das alles geschieht den fünften Sonntag in Folge, unangemeldet und bezeichnet als Stiller Protest. Als der Reporter und der Fotograf – beide mit Masken – auf dem Rückweg und außer Sichtweite sind, ruft jemand hinterher: „Diese Gesichter müssen wir uns merken.“

Bürgermeister Müller: Recht auf Meinungsäußerung

Für Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU) inakzeptabel. „Ich verurteile aufs schärfste, wenn die Pressearbeit beeinträchtigt wird und Journalisten eingeschüchtert werden“, sagt er. Vom Grundsatz her bewege sich aber die Demonstration seiner Kenntnis nach im gesetzlichen Rahmen. „Es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das muss man aushalten, auch wenn man anderer Meinung ist“, erklärt er.

Den Demonstranten empfiehlt er, mit Menschen zu reden, die von einer Corona-Erkrankung betroffen waren, beziehungsweise mit deren Angehörigen.

Auch im unweit gelegenen Schmölen und Bennewitz standen Protestierende. „Man muss die Sache in zwei verschiedenen Lichtern betrachten“, meint der dortige Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos). „Manche Menschen sind von den wirtschaftlichen Auflagen geprägt. Wenn man sie über längere Zeit unter diesen Auflagen hält, muss man sie dazu motivieren. Das hat man nicht geschafft. Nun muss der Frust irgendwie raus.“ Andererseits sollte seinem Dafürhalten nach jeder wissen, wo er sich hinstellt, wenn unter anderem Reichskriegsflaggen mitgeführt werden.

Bürgermeister Berger aus Grimma: Politische Überheblichkeit

Auch Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) weiß um „eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung.“ Viele aufgestaute Probleme der vergangenen Jahre würden manche an der Corona-Politik festmachen. „Wir reden nicht mehr miteinander. Die Stimmung wird immer aggressiver. Ich hoffe, dass sie nicht in tätlicher Auseinandersetzung mündet“, sagt er.

Etwas anderes Bild am Hohnstädter Kreisel in Grimma: Regenbogen-Flagge und Sachsen-Fahnen. Quelle: Thomas Kube

Ein aufrichtiger und tiefgründiger Dialog, der notwendig wäre, sei von beiden Seiten nicht gewollt. Es gebe jene, die persönlich versagt haben und das auf politische Akteure schieben. Und es gebe eine politische Überheblichkeit. „Da wird über Gender-Sternchen gesprochen. Das ist ein Dekadenz-Problem. Damit bringen sie alle gegen sich auf“, so Berger.

Bürgermeister Zillmann aus Colditz: Von Nazis vereinnahmt

Den fehlenden Diskurs bemängelt auch sein Colditzer Amtskollege Robert Zillmann (parteilos), wo am Sonntag nach seiner Information 20 bis 25 Protestierende an der B 107 standen. „Sobald jemand eine vermittelnde Meinung einnimmt, wird er abgelehnt“, bedauert er und fragt sich: „Wie wollen wir die Blöcke, die hier aufgebaut werden, nach der Pandemie abbauen?“

Für ihn haben die Aktionen an der Bundesstraße einen engen Bezug zum Stillen Protest an der B 96, wo laut sächsischem Verfassungsschutz Rechtsextreme versuchen, an der bürgerlichen Mitte anzudocken. „An den Reichskriegsflaggen ist zu erkennen, wessen Geistes Kind die Aktion ist. Auch wenn man sagt, man sei kein Nazi, lässt man sich vereinnahmen“, meint Zillmann, der grundsätzlich betont: „Prinzipiell kann jeder gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, solange Masken getragen und Abstände eingehalten werden.“

Weitere Demo auch in Grimma

Bereits am Sonnabend hatte es auf dem Grimmaer Marktplatz eine Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen gegeben, an der sich laut einem unabhängigen Beobachter 200 bis 250 Menschen eingefunden haben sollen, die meisten wohl von außerhalb. Zu Beginn sei per Lautsprecher gebeten worden, Reichskriegsflaggen einzurollen oder sich zu entfernen. Während am Anfang die meisten Menschen Masken trugen, setzten viele diese im Verlauf der Veranstaltung ab. Die Polizei war mit mehreren Wagen zugegen.

