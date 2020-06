Magdeburg

Nach Berichten über Verbindungen eines CDU-Mitglieds in eine rechtsextreme Prepper-Gruppe will die Parteispitze den Mann aus der Partei werfen. Der geschäftsführende Landesvorstand habe einstimmig beschlossen, den Ausschluss in die Wege zu leiten, sagte CDU-Landeschef Holger Stahlknecht am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Landesvorstand soll nun bis Freitagmorgen einen entsprechenden Beschluss fassen.

Das Mitglied soll unter anderem einem Mann der besagten Gruppe mit den Worten „Herzlichen Glückwunsch und Sieg Heil, Herr Hauptmann!“ zu einer Beförderung gratuliert haben. Das geht aus einem Chatprotokoll hervor, dass die Internetplattform „ Sachsen-Anhalt Rechtsaußen“ veröffentlicht hat. Nach Partei-Angaben streitet der Betroffene die Vorwürfe ab.

Anzeige

Chatverlauf wird als authentisch eingeschätzt

Die Parteispitze hält den veröffentlichten Chatverlauf aber für authentisch. „Innerhalb der CDU sind solche Äußerungen nicht tolerierbar“, sagte Stahlknecht. Das Parteimitglied werde im Rahmen des Ausschlussverfahrens Gelegenheit haben, seine Unschuld zu beweisen. Dafür müsse es den kompletten Chatverlauf vorlegen und beweisen, dass der veröffentlichte Verlauf eine Fälschung sei.

Weitere LVZ+ Artikel

Einem am Freitag veröffentlichten Bericht der „ taz“ zufolge sollen sich mehrere Bundeswehr-Reservisten im Internet als Gruppe organisiert und unter anderem über private Bewaffnung und einen möglichen „Rassenkrieg“ diskutiert haben. „ Sachsen-Anhalt Rechtsaußen“ veröffentlichte zeitgleich Chatprotokolle, die das CDU-Mitglied mit der Gruppe in Verbindung bringen sollen.

Von LVZ/dpa