Rechter Kulturchef: Radebeul setzt Neuwahl an

Radebeul

Es hatte etwas von einer rechtskonservativen Revolution, was sich letzte Woche in Radebeul zutrug: Die Fraktionen von AfD und CDU hatten sich im Stadtrat verbündet, um den neurechten Schriftsteller Jörg Bernig zum Kulturamtsleiter zu wählen. Und fast der gesamte Kulturbetrieb der Stadt lehnte sich dagegen auf.

Heute, eine Woche später, legt der parteilose Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche offiziell seinen Widerspruch ein. Er sei der Auffassung, so Wendsche in einem Schreiben, das der LVZ vorliegt, dass die Wahl Bernigs „für die Stadt Radebeul nachteilig ist“. Er sehe den Schriftsteller Bernig „nur schwerlich in der Lage“, so Wendsche, einen „Diskurs in der gesamten Vielfalt der Stadtgesellschaft zu ermöglichen“. Stattdessen verstärke Bernig „die Polarisierung der Stadtgesellschaft deutlich“.

Gut möglich, dass Bernig erneut gewählt wird

Der Oberbürgermeister mache daher von seinem Recht nach der Sächsischen Gemeindeordnung Gebrauch und widerspricht der Wahl –jedenfalls zunächst. Denn am Abend des 15. Juni soll der Stadtrat erneut im Parkhotel Radebeul zusammenkommen, um einen neuen Kulturamtsleiter zu wählen. So hat es Wendsche mit dem Ältestenrat seiner Stadt vereinbart.

Aller Voraussicht nach werden dann wieder dieselben beiden Kandidaten antreten: Gabriele Lorenz, die bisherige Kulturmanagerin und Bibliothekschefin der Stadt Annaberg-Buchholz – und der Schriftsteller Jörg Bernig. Gut möglich, dass Bernig dann erneut gewählt wird.

Zwei Tage nach der Wahl am vergangenen Mittwoch äußerten sich vier Träger des Radebeuler Kunstpreises in der LVZ: Sie kündigten an, ihre Auszeichnungen zurückzugeben, für den Fall, dass Bernig Kulturamtsleiter bleibt. Weitere Radebeuler Kulturschaffende kritisierten die Wahl in einem offenen Brief. Und der deutsche Ableger des internationalen Autorenverbands PEN forderte sein Mitglied Jörg Bernig auf, seine Wahl zu überdenken.

Ein weiterer offener Brief – an Michael Kretschmer

An diesem Mittwoch liegt der LVZ ein weiterer Brief vor, adressiert an Ministerpräsident Michael Kretschmer. In dem Brief äußern sich Lehrer, Pfarrer, Tischler, Unternehmer und weitere Künstler aus Dresden und Radebeul besorgt über die Wahl Bernigs. Und sie laden Kretschmer ein, eine Ausgabe des Gesprächsformats „Miteinander Reden in Radebeul“ zu besuchen, um über die Angelegenheit offen zu diskutieren.

Der Brief soll dem Generalsekretär der Sächsischen Union, Alexander Dierks, übergeben worden sein. Dierks sei nach Informationen des Berliner Tagesspiegels bereits am Anfang dieser Woche als „Krisenmanager“ nach Radebeul gefahren, um die Einsetzung Bernigs zu verhindern.

Der Lyriker und Schriftsteller Bernig macht seit einigen Jahren mit politischen Meinungsbeiträgen von sich reden. Als einer der ersten unterzeichnete er die „Erklärung 2018“ gegen „illegale Masseneinwanderung“. In seiner „Kamenzer Rede“ sprach Bernig bereits 2016 von Angela Merkel als Person „eines Feudal-Herrschers“, der aus Deutschland das „Versuchslabor einer ethnischen Modifizierung“ machen würde.

„Ich bin Bernig hier noch nie begegnet“

Zuletzt veröffentlichte Bernig im Magazin Sezession, dessen Herausgeber der Verfassungsschutz als „rechtsextremen Verdachtsfall“ führt. Außerdem erschien von ihm, in einer Reihe mit Uwe Tellkamp, der Essayband „An der Allerweltsecke“ im Verlag „edition buchhaus loschwitz“ der Buchhändlerin Susanne Dagen. Darin beschreibt Bernig, was „viele in ’Europa’ – weil unbequemes und den multikulturellen Traum störendes Wissen – lieber nicht wissen wollen“.

Der Radebeuler Kunstpreisträger und Jazzschlagzeuger Günter „Baby“ Sommer sagte der LVZ über Bernig: „Die Radebeuler Kulturszene ist ein vergrößertes Wohnzimmer, trotzdem bin ich ihm noch nie begegnet – weder auf einer Vernissage, einem Konzert, noch auf unseren berühmten Karl-May-Festtagen.“ Der langjährige Generaldirektor der Dresdner SLUB, Thomas Bürger, schrieb: „Als sachkundiger Bürger für Kultur frage ich mich besorgt, wie ein Kandidat mit so einem negativen Bild von Politik und Presse bürgernahe Kulturpolitik moderieren“ könne.

Von Josa Mania-Schlegel