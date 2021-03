Dresden

V-Leute, Observationen, Telefonüberwachung: Die AfD soll künftig vom Verfassungsschutz deutlich schärfer ins Visier genommen werden – und zwar bundesweit. Nach Spiegel-Informationen ist nun die gesamte Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Der Geheimdienst wollte sich am Mittwoch mit Verweis auf ein laufendes Gerichtsverfahren nicht äußern.

In Sachsen ist AfD bereits seit vier Wochen Verdachtsfall

Damit folgt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) den Einschätzungen aus den Bundesländern: In Sachsen ist die AfD bereits vor vier Wochen zum Verdachtsfall erklärt worden, zuvor bereits in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die Prüfung beim sächsischen Inlandsgeheimdienst war im Dezember 2020 abgeschlossen und im Innenministerium vorgelegt worden. Die Ergebnisse würden ausreichen, die AfD stärker zu überwachen, hieß es in Sicherheitskreisen. Demnach soll der Einfluss des rechtsextremen Lagers innerhalb der Partei in den vergangenen beiden Jahren deutlich gewachsen sein.

AfD-Führung sieht Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes

Der aus Sachsen stammende AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla bezeichnet die neue Einstufung als „skandalös und weder juristisch noch verfassungsrechtlich haltbar“. Chrupalla sieht einen „Eingriff in den freien Wettbewerb demokratischer Parteien mit staatlichen Mitteln“. Der Görlitzer war vor kurzem zum sächsischen AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden.

Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban zeigt sich wenig überrascht und spricht von einer Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes: „Die Wähler sollen verunsichert, die Partei zersetzt werden. Gerade im Osten dürfte aber das Gegenteil erreicht werden. Die Menschen erinnern sich noch gut an die Methoden der Stasi und sehen die Parallelen zum Verfassungsschutz.“ In Sachsen will die Partei gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall klagen. Zudem ist bereits im Februar eine Strafanzeige wegen Geheimnisverrats und Rufschädigung eingereicht worden.

Aktuell dürfen keine Abgeordneten beobachtet werden

Allerdings darf es momentan nur eine „Beobachtung light“ geben: Der Verfassungsschutz hat sich in einem laufenden Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Köln dazu verpflichtet, vorerst auf eine geheimdienstliche Überwachung von Abgeordneten in Bund, Ländern und im Europaparlament zu verzichten. Dasselbe gilt für Kandidaten bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen. Die gesetzliche Lage verbietet den sächsische Sicherheitsbehörden eine Aussage zu Verdachtsfällen, Verfassungsschutz und Innenministerium dürfen sich ausschließlich zu erwiesenen extremistischen Umtrieben äußern.

Bislang gilt nur der „Flügel“ als erwiesen rechtsextremistisch

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD 2018 zum Prüffall erklärt und das „Flügel“-Lager im März 2020 als „erwiesen extremistische Bestrebung“ eingestuft. Nach LVZ-Informationen soll es auch bei mindestens drei sächsischen Landtagsabgeordneten rechtsextremistische Bezüge geben.

Im vergangenen Jahr war bereits der Dresdner AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier vom sächsischen Verfassungsschutz als Rechtsextremist klassifiziert worden. Maier ist Obmann des rechtsnationalen „Flügels“ in Sachsen gewesen und hatte stets davon gesprochen, dass etwa zwei Drittel der sächsischen Parteimitglieder zu der – inzwischen offiziell aufgelösten – Strömung gehörten.

Geheimdienst darf nun auch V-Leute einsetzen und Telefone abhören

Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterscheidet zwischen Prüffall, Verdachtsfall und dem erwiesen extremistischen Beobachtungsobjekt. Mit der Einstufung als Verdachtsfall kann der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Dazu gehören unter anderem die Anwerbung von V-Leuten als Quellen, Observationen, das Abhören von Telefonaten oder Mitlesen von E-Mails.

Sachsens SPD-Generalsekretär Henning Homann begrüßt die neue AfD-Einstufung. „Die Beobachtung der gesamten AfD durch den Bundesverfassungsschutz ist folgerichtig. Die Partei ist nach Jahren der Radikalisierung inzwischen nicht nur fest in extrem rechten Strukturen eingebunden, sie ist mittlerweile deren tragende und finanzierende Säule“, sagt Homann. Dabei sei vor allem in Sachsen „diese Radikalisierung geradezu mustergültig zu beobachten“.

Von Andreas Debski