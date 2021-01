Rechtsextremismus-Verdacht: Ermittler suchen Mitwisser von Collmer KSK-Soldaten

Collm/Leipzig

Der Prozess gegen den Collmer Philipp S. wird am Freitag am Landgericht Leipzig fortgesetzt. Der 45-Jährige muss sich wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten. Zum Prozessauftakt vorige Woche hatte sich der einstige Elitesoldat – S. gehörte zum Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr – vor Gericht geäußert.

Munition „vorsorglich“ gesammelt

Seine Darstellung: Die auf seinem Grundstück in Collm im Mai 2020 ausgegrabenen Patronen, Sprengstoffe oder Übungshandgranaten habe er lediglich vorsorglich gesammelt, um als Ausbilder beim KSK immer auf genügend Material zurückgreifen zu können. Philipp S. präsentierte sich im Gerichtssaal als umsichtiger Ausbilder: Schließlich müssten die ihm anvertrauten Soldaten so ausgebildet werden, dass im Ernstfall die Verluste so gering wie möglich seien. Außerdem, so seine Version, sei das Beiseiteschaffen von Material offenbar gängige Praxis bei der Bundeswehr gewesen.

Bei dem Prozess vor dem Landgericht Leipzig geht es aber nicht nur um die Waffenfunde, bundesweite Aufmerksamkeit erfährt der Fall auch, weil er die Debatte über Rechtsextreme bei der Bundeswehr befeuert. Deshalb geriet auch der Collmer ins Visier der Ermittlungsbehörden: Er hatte an einer Abschiedsparty teilgenommen, auf der Rechtsrock gespielt und der Hitlergruß gezeigt worden sein soll. Auch Philipp S. habe dazu den Arm gehoben, so die Aussage einer Zeugin.

Munition wie bei Nordkreuz-Ermittlungen

Ein Ermittlungsbeamter hat bereits am ersten Prozesstag ausgesagt und ist dabei auch auf mögliche Verbindungen des Angeklagten zu rechten Netzwerken eingegangen. So ist im Zusammenhang mit dem Nordkreuz-Fall gefundene Munition mit Nummern markiert, mit denen auch Patronen gekennzeichnet waren, die bei Philipp S. im Garten gefunden wurden. Auch seine Kontaktdaten wurden überprüft: Dort fand sich etwa die Nummer eines Schießplatzbetreibers und ehemaligem Nordkreuzmitgliedes.

„Heil dir, Kamerad“ in Kurznachrichten

Der Angeklagte sei hier zu einer Chat-Gruppe hinzugefügt worden, eine Kommunikation habe nicht stattgefunden und der Kontakt zu dem Schießplatzbetreiber sei dienstlich begründet worden, so der Zeuge. In Philipp S. Handy-Nachrichten seien auch „kritische Bilder und Artikel“ geteilt und Abschiedsfloskeln wie „Heil dir, Kamerad“ oder das Wort „Gruß“ mit zwei großen S am Ende verwendet worden.

Bei der Razzia des Collmer Eigenheims fanden sich auch Nazi-Devotionalien, Musikkassetten mit Rechtsrock und einige Kleidungsstücke der Marke Thor Steinar, eine in der rechtsextremen Szene beliebte Marke. Und dennoch: Man habe keine Rückschlüsse auf Netzwerke oder andere Personen gefunden, so der Polizist im Zeugenstand. „Ich bin mir nach wie vor nicht zu 100 Prozent sicher, ob er das alleine war oder nicht“, sagte der Beamte.

Spekulationen um Gesinnung

Also alles Überbleibsel einer Gesinnungs-Verirrung, einer Phase? Oder Hinweise auf seine Einstellung heute? Den Kassetten schenkten die Beamten jedenfalls keine weitere Beachtung. „Wer hat heute schon noch ein Kassettengerät zuhause?“, meinte ein Ermittler vor Gericht.

Und die Verteidigerin des Angeklagten stellte nach Nachfragen an den Zeugen fest, im Kleiderschrank ihres Mandanten befanden sich offenbar überwiegend ganz normale Sachen und lediglich drei, vier Thor-Steinar-Shirts. Eine Bestellbestätigung für Artikel des einschlägig bekannten Händlers, die bei den Ermittlungen gefunden wurde, liegt einige Jahre zurück.

Auch Ex-Frau soll aussagen

Mit Spannung wird auf den nächsten (am Freitag) und die weiteren Verhandlungstage geschaut. Auf Zeugen, die etwas Licht ins Dunkel bringen könnten. Besonders interessant dürften dabei die Aussagen seiner Ex-Frau sein sowie auch der Zeugin, die zur Abschiedsparty „bestellt“ wurde, um mit „dem Chef“ dort Sex zu haben. Die Befragung von insgesamt 85 KSK-Soldaten war offenbar wenig erhellend. Die meisten würden S. als „sehr korrekten und dienstbeflissenen Soldaten“ bezeichnen und seien schockiert über die Anklage, so der Ermittler.

Von Jana Brechlin