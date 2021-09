Dresden

Im Kampf gegen den Rechtsextremismus hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für eine stärkere Regulierung von sozialen Netzwerken ausgesprochen. Dabei seien einerseits die Nutzerinnen und Nutzer selbst gefordert, allerdings müsse auch der Gesetzgeber noch stärker eingreifen, so Kretschmer am Mittwoch während einer Talkrunde mit Bürgerinnen und Bürgern, die von der Schwarzkopf-Stiftung organisiert worden war.

„Soziale Netzwerke mehren in großen Dimensionen Falschinformationen. Das gibt es auf der ganzen Welt, aber in manchen Regionen werden sie massiver bespielt und kommen die Falschinformationen stärker zum Tragen“, so der Ministerpräsident. Zu diesen Regionen gehöre auch Sachsen. Aufgrund der Algorithmen auf den Portalen würden die Userinnen und User immer und immer wieder mit Fakennews konfrontiert, so dass sie diese irgendwann als Wahrheit empfinden und sich radikalisierten.

Ziel einiger weniger Rechtextremisten sei es, durch die Falschinformationen diffuse Ängste in der Bevölkerung zu nähren. „Es gibt Telegram-Gruppen mit Zehntausenden Mitgliedern. Wenn die sich radikalisieren, sind sie eine Gefahr für die Demokratie. Und da ist der Gesetzgeber gefordert“, so Sachsens Ministerpräsident weiter. Als ein Beispiel nannte er den Kanal der sogenannten „Freien Sachsen“, in dem inzwischen 50.000 Teilnehmer mitlesen.

Chemnitz lässt sich nicht ohne soziale Netzwerke erklären

Bei den Auswirkungen der Vernetzung verwies Kretschmer unter anderem auf die Ereignisse im Sommer 2019 in Chemnitz. Damals jagte ein rechtsradikaler Mob Migranten durch die Stadt, wurden jüdische Einrichtungen angegriffen und die Stadt von militanten Rechten tagelang in Atem gehalten. „Chemnitz kann man nicht ohne soziale Netzwerke erklären. Dort wurden auch Tage danach noch Behauptungen verbreitet, dass angeblich Frauen angegriffen wurden.“

Rechtsextreme Strukturen veränderten sich „und man muss mit neuen Mitteln dagegen ankämpfen“, so der Ministerpräsident. Wie er sich den Eingriff in die Online-Tätigkeit konkret vorstellt, darüber machte Kretschmer noch keine Angaben. „Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat an einigen Stellen schon positiv gewirkt. Wir lernen dabei, dass das noch nicht reicht. Wir lernen auch, dass von Außen versucht wird, unsere Demokratie und Institutionen zu beschädigen“. Man müsse bei staatlichen Eingriffen natürlich aufpassen, nicht zu sehr zu regulieren. „Aber so wie es jetzt ist, kann noch nicht der letzte Punkt gewesen sein.“

Politische Bildung stärken und mehr direkte Demokratie wagen

Neben der Maßnahmen gegen die Radikalisierung auf Telegram und Co. müsste im Freistaat auch die politische Bildung weiter gestärkt und das direkte Erleben von Demokratie für die Menschen einfacher werden. Kretschmer kann sich auch hier Gesetzesänderungen vorstellen, die mehr direkte Einflussnahme ermöglichen sollen.

Zudem forderte Sachsens Regierungschef in der Talkrunde mehr gesellschaftliches Engagement von allen Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat. In kleinen Orten hätten radikale Kräfte zuletzt immer mehr Zulauf erhalten - weil es an Menschen fehle, die am Stammtisch mit diesen diskutierten. „Mein Ruf in das Land ist, sich noch stärker politisch zu engagieren.“ In allen demokratischen Parteien gebe es zu wenige Mitgliederinnen und Mitglieder, in manchen Orten gar keine. Wichtig sei dabei aber auch: „Extremismus muss aus der Mitte der Gesellschaft bekämpft werden. Man kann Rechtsextremismus nicht mit Linksextremismus bekämpfen“, so Sachsens Regierungschef.

Kretschmer reagierte zudem auf Kritik, er selbst zeige nicht genug klare Kante. „Als Demokrat können sie nicht einfach sagen: Ich gebe eine Gruppe von Wählern auf. Es gibt einen Punkt, da kommen Polizei und Staatsanwalt – weil es Extremisten sind. Da ist Schluss. Aber bis da hin muss man sich als Volkspartei immer die Mühe machen, zu reden, zu werben und ein Stückweit zu verstehen“, so der Unionspolitiker.

Von Matthias Puppe