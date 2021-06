Leipzig

Gilt es als Arbeitsunfall, wenn ich mich im Homeoffice verletze? Ist die bewusste Verbreitung von Fake News im Netz strafbar? Die Leserinnen und Leser der LVZ bewegen viele rechtliche Fragen. Mit einer neuen Rubrik wollen wir die Möglichkeit geben, uns Fragen rund um das große Thema Recht zu stellen. Die Idee dazu hatte Frau Professor Dr. Elisa Hoven (38). Sie lehrt Strafrecht an der Leipziger Universität und ist seit 2020 auch Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht. Unter ihrer Leitung werden Studierende der juristischen Fakultät einmal im Monat Leserfragen beantworten.

Rechtliche Fragen verständlich beantworten

Die Kommunikation über das Recht liegt ihr am Herzen. „Die Menschen haben den Anspruch, das Recht zu verstehen. Die Regeln, die wir uns für unser Zusammenleben gegeben haben, dürfen nicht abgehoben sein“, sagt sie der LVZ. „Unsere Aufgabe an der Universität ist es, die Studierenden so auszubilden, dass sie juristische Fragen der Öffentlichkeit verständlich erklären können.“

Elisa Hoven weist jedoch auch darauf hin, dass in der Rubrik nur zu allgemeinen Rechtsfragen Auskunft erteilt werden kann und nicht zu konkreten Einzelfällen.

Die Juristin gehört auch zu den Kolumnistinnen der „Leipziger Stimmen“, die sich einmal wöchentlich in der LVZ zu Wort melden.

Sie hat in Berlin, den Niederlanden und in Cambridge studiert, in Kambodscha und Kalifornien gearbeitet. Ihr zweites Staatsexamen bestand sie 2012 als beste Absolventin Berlin-Brandenburgs. Danach ging sie in die USA an die Harvard University, nach Köln und nach Los Angeles. 2018 folgte sie dem Ruf nach Leipzig an den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht.

Hier beantworten Jurastudenten schon eine erste Frage, die uns mehrfach aus der Leserschaft erreichte.

Mache ich mich strafbar, wenn ich positiv auf das Corona-Virus getestet wurde und andere Personen damit anstecke?

Corona beschäftigt nicht nur die Politik, Wirtschaft und Krankenhäuser. Auch Strafgerichte müssen sich mit dem Virus befassen. Erst kürzlich hatte das Amtsgericht Augsburg über den Fall eines Mannes zu entscheiden, der trotz Quarantäne-Anordnung eine Klinik aufsuchte und dort seine Infektion verschwieg.

Wer andere infiziert, begeht Körperverletzung

Wer andere mit dem Coronavirus infiziert, begeht objektiv eine Körperverletzung. Symptome wie Fieber und Husten wirken sich nachteilig auf das Wohlbefinden aus. Bereits die Infektion mit dem Virus ist jedoch gesundheitsschädigend. Für eine Strafbarkeit kommt es also nicht darauf an, ob das Opfer Symptome zeigt.

Darüber hinaus muss das Gericht davon überzeugt sein, dass das Verhalten des Angeklagten für die Erkrankung ursächlich war. Der Nachweis wird meist misslingen, da nicht festgestellt werden kann, wo sich das Opfer angesteckt hat. Denn es hätte sich genauso beim Wocheneinkauf oder in der U-Bahn infizieren können.

Gefahr für das Opfer

Möglich bleibt jedoch eine Strafbarkeit wegen versuchter Körperverletzung. Beim Versuch ist das Vorstellungsbild des Infizierten maßgeblich. Entscheidend ist daher allein, ob er durch sein Verhalten in Kauf nimmt, möglicherweise andere anzustecken. Für den Versuch muss die Ursächlichkeit für eine konkrete Infektion also nicht nachgewiesen werden – es muss sich nicht einmal tatsächlich jemand angesteckt haben. Und es liegt in diesen Fällen sogar der Versuch einer „gefährlichen“ Körperverletzung vor. Bei dem Coronavirus handelt es sich um einen „gesundheitsschädlichen Stoff“. Wer einen solchen Stoff für seine Tat einsetzt, wird härter bestraft, denn er schafft schließlich eine größere Gefahr für das Opfer.

Die Erkrankung an Covid-19 ist nicht nur gefährlich, sie kann – gerade für ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen – auch lebensgefährlich sein. Kommt dann aber nicht auch ein versuchter Totschlag oder sogar Mord in Betracht?

Tötungsvorsatz ist ein Ausnahmefall

Hierzu muss ein Tötungsvorsatz festgestellt werden. Dafür muss der Beschuldigte die Möglichkeit eines tödlichen Krankheitsverlaufs erkannt und den Tod seines Opfers auch gebilligt haben. Weiß der Infizierte zum Beispiel, dass sein Gegenüber an einer schweren Vorerkrankung leidet, kann dieser Umstand zur Annahme eines Tötungsvorsatzes führen. Das ist aber ein Ausnahmefall. Aufgrund der insgesamt noch geringen Sterberate bei Covid-19 dürfen Infizierte grundsätzlich auf einen nicht tödlichen Ausgang vertrauen.

So lag es auch im Augsburger Klinikfall. Der Richter glaubte dem Quarantäne-Brecher, dass er mit dem Tod anderer nicht gerechnet hatte. Aber er verurteilte ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1350 Euro.

Von Anita Kecke