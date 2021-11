Leipzig

788 Abgeordnete zählen die beiden Kammern des indischen Parlaments – der größten Demokratie der Welt. Es bildet damit die Volksvertretung für ca. 1,38 Milliarden Menschen, wobei auf einen Abgeordneten etwa 1,8 Millionen Menschen kommen. Deutschland hat mit seinen gerade einmal 83 Millionen Einwohnern fast genauso viele Abgeordnete auf Bundesebene wie Indien: 736. Gegenüber den 709 Abgeordneten in der letzten Legislaturperiode ist diese Zahl sogar noch gestiegen.

Regulär sind 299 Direktmandate und 299 Listenplätze

Doch was ist die Ursache für das Anwachsen unseres Parlaments? Sie liegt im System der sogenannten personalisierten Verhältniswahl: Jeder Wähler und jede Wählerin erhält zwei Stimmen. Mit der Erststimme entscheidet sich, welcher Kandidat oder welche Kandidatin aus einem der 299 Wahlkreise die Mehrheit erhält und daraufhin direkt in den Bundestag einziehen darf („Direktmandat“). Die Zweitstimme dürfen die Wählenden an eine Partei vergeben, mit ihr wird das tatsächliche Machtverhältnis im Parlament bestimmt. Die Parteien legen vorher in den Bundesländern die Reihenfolge der Kandidierenden fest, die sich um einen Sitz im Parlament bewerben. Daraus ergeben sich die sog. „Listenmandate“. Regulär setzt sich der Bundestag aus 598 Abgeordneten zusammen, von denen je 299 über ein Direktmandat und 299 über ein Listenmandat einziehen.

Überhangmandate schaffen neues Problem

Gewinnt eine Partei X in Sachsen zum Beispiel über die Zweitstimme 10 Sitze, mit der Erststimme aber 15 Direktmandate, das heißt, fünf mehr, als ihr nach dem Stimmanteil zustehen, darf sie diese dennoch behalten. Man spricht hier von Überhangmandaten. Dabei ergibt sich allerdings ein neues Problem: Das durch die Zweitstimme gewählte Machtverhältnis wird nicht mehr richtig abgebildet. Denn die X Partei hat jetzt mehr Abgeordnete, als sie nach der Sitzverteilung eigentlich haben sollte. Um dieses Ungleichgewicht wieder zu korrigieren, werden den anderen Parteien seit 2013 Ausgleichsmandate gewährt.

Größeres Parlament verursacht höhere Kosten

Weil CDU/CSU und SPD wie seit jeher einen Großteil der Direktmandate gewinnen, bei den Zweitstimmen aber gegenüber früher schwächer abschneiden, erhalten sie zahlreiche Überhangmandate, die dann ausgeglichen werden müssen. Hieraus folgt die Zunahme an Sitzen, die seit Jahren als problematisch angesehen wird. Ein größeres Parlament verursacht höhere Kosten und benötigt für Abgeordnete und deren Mitarbeitende mehr Platz. Darüber hinaus erschweren größere Arbeitsgruppen und Ausschüsse die Arbeit im Parlamentsalltag.

Ausgleich erst nach drittem Überhangmandat

Im Oktober 2020 verständigten sich die damaligen Koalitionsfraktionen daher auf eine Neuregelung, wonach Direktmandate einer Partei auf die ihr zustehenden Listenmandate in anderen Bundesländern angerechnet werden. Ein Ausgleich soll außerdem erst nach dem dritten Überhangmandat erfolgen. Im obigen Beispiel würden die überzähligen Direktmandate der sächsischen X-Partei etwa auf die ihr zustehenden Listenmandate in Bayern angerechnet werden. Statt einer Abgeordneten aus Bayern könnte also ein Sachse in den Bundestag einziehen. Dies kann dazu führen, dass in Bayern weniger Kandidierende der X-Partei von der Landesliste einziehen.

Reform stieß auf viel Kritik

Die Reform ist auf viel Kritik gestoßen. Die Oppositionsparteien bezweifeln, dass das neue Wahlrecht mit dem Grundsatz der Wahlgleichheit vereinbar sei. Danach muss jede Stimme den gleichen Einfluss auf die Sitzverteilung nehmen. Dadurch dass bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden, wird das Zweitstimmenergebnis im Bundestag verzerrt. Die neuen Regeln könnten außerdem gegen die Chancengleichheit der Parteien verstoßen, da davon vor allem größere Parteien profitieren, die viele Überhangmandate erhalten. Darüber hinaus sei wegen der Unbestimmtheit und Unverständlichkeit der neuen Regeln für die Wahlberechtigten gar nicht mehr voraussehbar, welche Auswirkungen ihre Stimmabgabe auf das Wahlergebnis hat.

Oppositionsparteien klagten beim Bundesverfassungsgericht

Die Oppositionsfraktionen hielten die Reform daher für verfassungswidrig und reichten eine Klage beim Bundesverfassungsgericht ein. Sie wollten verhindern, dass die Änderung des Wahlrechts für die Wahl im September 2021 gilt und stellten zusätzlich einen Eilantrag. Ein solcher ermöglicht es dem Bundesverfassungsgericht, eine vorläufige Regelung bis zum Hauptsacheverfahren zu treffen. Die Karlsruher RichterInnen lehnten den Eilantrag im Juni 2021 jedoch ab. Grundsätzlich hielt das Bundesverfassungsgericht die im Raum stehenden Verstöße gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien für möglich. Aus Sicht des Gerichts überwogen aber die Gründe, die diesjährige Wahl nach den neuen Regeln stattfinden zu lassen. Damit ist allerdings noch nicht entschieden, ob das neue Wahlrecht mit der Verfassung vereinbar ist. Dies bleibt bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren abzuwarten.

CSU gewann elf Überhangmandate

Bei der diesjährigen Wahl kamen die neuen Regeln also zur Anwendung. Die Reform konnte den Trend der Sitzzunahme allerdings nicht aufhalten. Grund dafür ist vor allem das Abschneiden der CSU, die 45 Direktmandate, aber nur 5,2 Prozent der Zweitstimmen gewann. 45 Abgeordnete durften also über ein Direktmandat in den Bundestag einziehen. Nach den 5,2 Prozent der Zweitstimmen hätte die CSU eigentlich nur einen Anspruch auf 34 Sitze. Insgesamt erhielt die Partei daher 11 Überhangmandate, von denen nur noch 8 ausgeglichen werden mussten – drei Überhangmandate dürfen nach den neuen Regeln schließlich ohne Ausgleich verbleiben. Der Bundestag musste daraufhin so lange vergrößert werden, bis das Verhältnis der Zweitstimmen wieder stimmte. Dafür erhielten alle anderen Parteien zusätzliche Sitze. Weil die CSU nur in Bayern antritt, ist die nach neuem Recht vorgesehene Verrechnung mit Listenmandaten derselben Partei in anderen Ländern nicht möglich. Dadurch wuchs der Bundestag auf 736 Abgeordnete an.

*Luise Paetow und Noah Seyller studieren Jura im fünften Semester an der Leipziger Universität.

