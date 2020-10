Wittenberg

„Aber in dieser Zeit begann ein neues, härteres Training des schmerzhaften und wunderbaren aufrechten Gangs“, schrieb Volker Braun im Jahre 1980.

Wie Recht er hat. Und wie aktuell sein Satz wieder im Jahre 2020 ist. Der aufrechte Gang steht wieder und wieder zur Debatte. Der Mensch ist ein Homo sapiens erectus. Er hat die Hände frei, er kann aufrecht gehen, den Kopf hoch halten und souverän durch die Welt gehen. Er kann handeln, weil er die Hände frei hat.

Ernst Bloch, der große aufklärerisch marxistische Philosoph, macht aus der biologischen eine anthropologisch-philosophisch-politische Tatsache, ja eine Bedingung für das Menschsein: aufrechter Gang, für jeden Einzelnen! Immanuel Kant erkannte andererseits, dass der Mensch aus so krummen Holze gemacht ist, dass daraus nie ein ganz gerades gemacht werden kann.

Solch ein Realismus ist nötig, weil sonst stets wohlmeinende „Diktatoren des Guten“ den Menschen nach ihrem Bilde ummodeln.

„Mehr Tapferkeit im Zivilen, auch gegenüber dem Freund“

Der aufrechte Gang bleibt eine emanzipatorische Aufgabe für jeden Einzelnen, aufrecht zu gehen und sich auch im Konfliktfall zu bewähren. Aufrecht. Aufrichtig. Aufgerichtet. Das heißt: Leben in Würde. Sich durchaus bücken, aber nicht beugen. Vielleicht sagt man lieber Zivilcourage statt aufrechter Gang, also Tapferkeit im Zivilen, auch gegenüber dem Freund. Zivilcourage ist die Grundtugend der Demokratie, wo Courage eben nicht aus der Erfüllung von Befehlen erwächst, sondern aus dem gewissengeprüften, menschen- und sachbezogenen Handeln, gemessen an Maßstäben der so freiheitlichen wie sozialstaatlichen Rechtsordnung. Oberste Maxime sei die unantastbare „Würde des Menschen“. Sie ist stets zu wahren, zu achten und zu schützen, gegen alle Mauern und gegen alles Mauern.

Die mutigen Leipziger Frauen mit ihren Kindern: Nach dem Friedensgebet am 9. Oktober 1989 in der Nikolaikirche in Leipzig zog die Montagsdemo mit 70 000 bis 100 000 Menschen durch die Innenstadt. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

„Wir sitzen hinter Mauern unserer Angst“

Eine an den Menschenrechten orientierte Moral bewährt sich im Handeln von Einzelnen, die sich dafür mit anderen verbünden, aber im Konfliktfall auch ganz allein für das einstehen, was ihrer Überzeugung entspricht, zumal dann, wenn größere oder kleinere Gruppen in einem Massenrausch von Verführung und Verirrung alles Individuelle auslöschen, sobald eine „Volksgemeinschaft“, ein großes „Kollektiv“ oder eine religiös fanatisierte Institution den Einzelnen total zu beherrschen und suggestiv-alternativlos einzubinden beginnt. Wir sitzen hinter Mauern unserer Angst.

Ich erinnere mich an ein Foto, auf dem ein einziger Arbeiter sich dem Hitlergruß entzieht, wo hunderte andere in einer Bremer Werft 1936 den rechten Arm in den Himmel reckten. Recherchen haben ergeben, dass dieser Werftarbeiter eine jüdische Frau gehabt hatte. Wer stand ganz zu ihm, als es darauf angekommen wäre? Was ging ihm durch den Kopf? Wer von uns hier und heute wollte oder dürfte ihm einen Vorwurf machen? Wie viel Mut hatte er gebraucht? Warum war er im Kreis der Jubler so allein?

Der Einzelne wurde im sozialistischen Kollektiv verschluckt

Ich bin in einer Gesellschaft groß geworden, in der der Einzelne im sozialistischen Kollektiv verschluckt wurde. Ich habe erlebt, wie wichtig das Beispiel von Einzelnen ist, wenn alle in eine Richtung – laut und blind - marschieren. Ich habe selber erlebt, wie schwer es ist, rechtzeitig aufzustehen und Nein zu sagen, aber auch rechtzeitig aufzustehen für ein JA - als ein souveränes Individuum, das sich die Freiheit eigenen Denkens nimmt und auf Argumente eingehen will, statt vor Drohungen einzuknicken. Wie Martin Luther am 31. Oktober 1517 standhaft bleiben.

1980 erschien in der DDR ein Gedichtband von Rainer Kirsch mit dem Titel „Ausflug machen“. Darin ist ein Text abgedruckt, den er schon 1971 geschrieben hatte.

Aufschub. Ein Gedicht von Rainer Kirsch Damit wir später reden können, schweigen wir. Wir lehren unsere Kinder schweigen, damit Sie später reden können. Unsere Kinder lehren ihre Kinder schweigen. Wir schweigen und lernen alles Dann sterben wir. Auch unsere Kinder sterben. Dann Sterben deren Kinder, nachdem Sie unsere Urenkel alles gelehrt haben Auch das Schweigen, damit die Eines Tages reden können. Jetzt, sagen wir, ist nicht die Zeit zu reden. Das lehren wir unsere Kinder Sie ihre Kinder Die ihre. Einmal, denken wir, muß doch die Zeit kommen.

Die Zeit des Aufstehens war für uns 1989 gekommen. Sie war vorbereitet worden durch die Beharrlichkeit vieler Einzelner und weitsichtiger Politiker, bis es plötzlich ein politisches Massenbewusstsein gab, dass auf diesem ML*-SED-STASI-System keine Zukunft liegt. (*ML-Abkürzung für: Marxismus-Leninismus - red.)

“Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen.“ Die Plastik zeigt die berühmte Szene vom Reichstag in Worms. 1521 weigerte sich hier Luther, seine als aufrührerisch bezeichneten Lehren zu widerrufen. Das Datum gilt als ein wichtiges Datum der Reformation. Quelle: dpa

Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg

Abrüstungs- und Entspannungspolitik bereiteten den Weg. Friedens-, Umwelt- und Sozialpolitik bildeten wie nie zuvor eine Trias der ÜBERLEBENSVERNUNFT, global und lokal. Mut machte Mut und die Waffenträger bekamen keinen Befehl zu schießen. Ein wundervoller Moment. Ein Fest der Freiheit - für ein offenes Land mit freien Menschen. Mutige Leipziger Frauen waren vorangegangen. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist und bleibt der Weg. Und wer Frieden will, muss für Gerechtigkeit sorgen. Künftig gilt es, unseren freiheitlichen Sozialstaat zu festigen und diejenigen, die vom „Stolz auf unsere Soldaten im ersten und zweiten Weltkrieg“ faseln, in die Schranken zu weisen.

Nicht über und nicht unter andern Völkern wollen wir Deutsche sein - mit Verstand und Leidenschaft, mit redlicher Erinnerungskultur und ökologischer Weitsicht.

Luther trat als Einzelner an: Allein, aber couragiert

Ausgerichtet auf Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, im großen Ganzen und alltäglichen vor Ort. Das ist das Erbe Luthers: Nicht mit Gewalt, sondern mit guten Argumenten streiten. „Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen“ – so trat Luther damals als ein Einzelner an. Allein aber couragiert, tapfer und unbeugsam gegen die hohen Herren seiner Zeit in Worms.

Von Friedrich Schorlemmer