Region Delitzsch: Webkaufhaus Konsum.Plus auf gutem Weg

Delitzsch

Digitaler Tante Emma-Laden. Lokal statt global. Nachhaltig. Es sind Stichworte, die für das Konzept Lokal zu Hause kaufen (Lozuka) stehen und in der Region des Altkreises zwischen Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben umgesetzt werden sollen.

Bequem online kaufen

Nach einer Auftaktveranstaltung Ende des vergangenen Jahres, wird es nun konkreter. Bei einer weiteren Gesprächsrund im Bürgerhaus Delitzsch wurde das Projekt näher vorgestellt. Als starker Partner ist unter anderem der Konsum Leipzig an Bord. „Unser reichhaltiges Angebot nun auch gemeinsam mit weiteren Einzelhändlern und Erzeugern online in Nordsachsen anzubieten ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des Services für unsere Kunden“, sagt Konsum-Vorstand Dirk Thärichen.

Starke Partner

Mit dem Webkaufhaus Konsum.Plus ist die Entstehung eines lokalen Marktplatzes im Internet geplant, wo Waren vor allem aus dem Bereich des täglichen Bedarfs von verschiedenen Händlern – und nicht nur aus dem Konsum-Portfolio – online angeboten und direkt an die Kunden geliefert werden. Für den Kunden läuft das Lozuka-Konzept in etwa so: Der Kunde wickelt auf der Plattform den Alltagseinkauf bequem online ab. Er kann je nach Angebotspalette Äpfel vom Obsthof X in seinen digitalen Warenkorb legen, dazu Brot von Bäcker Y packen, aus dem Angebot von Z noch seine liebste Kartoffelsorte wählen, vielleicht noch Filtertüten oder Küchenrolle in den Warenkorb legen und die Bestellung auslösen. Das Ganze ist so einfach wie der Einkauf in jedem anderen Webkaufhaus auch. Am Ende nimmt er an seiner Haustür von einem Kurierfahrer eine Lieferung in Empfang.

Chance für ländliche Region

Gerade für die vielen Dörfer ganz ohne Handelseinrichtung könne das ein Gewinn sein, so Dirk Thärichen. Auch sein Unternehmen müsse sich zunehmend aus der Fläche zurückziehen. Beispiele wie die Konsum-Schließung in Zwochau und Rackwitz haben es gezeigt. 800 bis 1000 Kunden täglich brauche eine Filiale zur Existenz. Gerade auf den Dörfern gelingt das nicht. Ein regionales Webkaufhaus biete die Chance, die Grundversorgung aufrecht zu erhalten.

Die lokalen Händler bekommen im Gegenzug mit dem Zusammenschluss auf einer Plattform eine Reichweite, die sie allein kaum erzielen könnten. „Wir schaffen eine digitale Sichtbarkeit, um die Kunden vor Ort wieder zu erreichen“, erklärt Thimo Eckel von Lozuka.

Genossenschaft als Basis

Konsum.Plus als nordsächsische Lozuka-Version soll auf genossenschaftlicher Basis funktionieren und dieses Jahr starten. Händler, die ihre Waren über die Plattform in einem zusätzlichen Vertriebskanal offerieren wollen, müssen aber nicht zwingend Mitglied der Genossenschaft sein. In den nächsten Monaten stehen viele Aufgaben von technischer Anbindung über Marketing bis zur tatsächlichen Live-Schaltung der Plattform im Sommer an. Händler und Unternehmer sind nun aufgefordert, mitzuwirken und die Plattform für sich zu nutzen.

Informationen auch unter www.lozuka.com

Von Christine Jacob