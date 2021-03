Region Leipzig

Große Osterfeuer sind vielerorts Tradition. Doch der Corona-Lockdown sorgt auch im zweiten Jahr in Folge dafür, dass die Feuer höchstens auf ganz kleiner Sparflamme lodern werden. Fakt ist: Öffentliche Veranstaltungen wird es nicht geben. Und auch wer privat im heimischen Garten ein eigenes Feuer anzünden will, muss viele Auflagen beachten. Mancherorts sind sogar solche kleinen Feuer ganz verboten.

Nordsachsen: Geselliges Beisammensein ist untersagt

Für die Delitzscher Landsknechte, die Freiwillige Feuerwehr und das DRK Delitzsch ist es eigentlich am Gründonnerstag zum Ritual geworden: Am späten Nachmittag startet der von den drei Vereinen initiierte Fackel- und Lampionumzug auf dem Markt und führt musikalisch begleitet durch die Altstadtgassen zum Festplatz am Tiergarten, wo das Osterfeuer entzündet wird. Doch schon 2020 konnte dies so nicht stattfinden – und auch in diesem Jahr wird das Großereignis ausfallen. Corona stoppt erneut das flammende Vergnügen, das Jahr für Jahr rund ums Fest zum geselligen Treff Hunderter Menschen wurde. Und das ist nicht nur in der Loberstadt so, sondern in vielen kleinen und größeren Orten in der Region, wo vor allem Vereine und Freiwillige Feuerwehren solche Veranstaltungen organisieren.

Weil die Pandemie noch immer das öffentliche Leben bestimmt, lautet Ostern 2021 die Antwort aus den Behörden in der Region Nordsachsen unisono: Ein Osterfeuer im traditionellen Sinn, also als großes, geselliges Zusammentreffen auf einem öffentlichem Platz, ist nicht möglich.

Eine schöne Tradition am Gründonnerstag in Delitzsch: Mit einem Fackelzug ziehen Kinder und Vereine wie die Delitzscher Landsknechte zum Festplatz, um dort das große Osterfeuer zu entzünden. Doch wie schon 2020 wird der Umzug auch in diesem Jahr ausfallen. Quelle: Wolfgang Sens

Regeln für Lagerfeuer: Vorher bei Feuerwehr anzeigen

Gibt es dennoch die Möglichkeit, ein kleines Feuer auf privatem Grund und Boden zu entfachen? Antwort: Ja – aber nicht überall. So heißt es beispielsweise aus dem Rathaus in Eilenburg: „Ein Lagerfeuer auf dem eigenen Grundstück/Kleingarten ist erlaubt, aber unter Einhaltung der gültigen Corona-Schutz-Verordnung, die vorgibt, wer sich mit wem treffen darf, wie viele Haushalte etc.“ Lagerfeuer ohne Feuerschale müssen wie immer bei der Feuerwehr angezeigt werden. „Möglichst fünf Tage vorher“, so Feuerwehr-Chef André Zimmermann. Einige Anmeldungen lägen bereits vor. Für Feuer dieser Art gilt: Nicht höher als ein Meter Stapelhöhe, nicht mehr als ein Meter im Durchmesser. Bei starkem Wind sollte das Feuer nicht entzündet werden. Es darf nie unbeaufsichtigt sein, Löschmittel müssen bereitstehen.

In Delitzsch hätte ein solches Lagerfeuer auf privatem Grundstück sogar möglichst bis 14 Tage vor dem geplanten Abbrennen beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen. Aus dem Bad Dübener Rathaus hieß es hingegen: „Lagerfeuer sind verboten.“ Generell gelte dies sowieso von April bis Oktober.

Region Oschatz: Alle Anträge abgelehnt, nur Feuerschale erlaubt

Die klassischen Osterfeuer, die als Traditionsfeuer eingestuft werden, sind auch in der Oschatzer Region nicht genehmigt worden. Darauf haben sich auch zahlreiche Vereine und Organisationen eingestellt und gar nicht erst mit dem Sammeln von Brennmaterial begonnen. Trotzdem habe es in der Stadtverwaltung Oschatz Anträge für die Genehmigung eines Traditionsfeuers gegeben, betätigt die Chefin des Sozial- und Ordnungsamtes der Stadt Oschatz, Ulrike Lösch. „Wir haben aber alle Anträge abgelehnt, weil sie nicht mit der Corona-Schutzverordnung vereinbar sind.“

Auch in den umliegenden Gemeinden wird mit Verweis auf die Corona-Schutzverordnung auf Feuerschalen und Co. verwiesen. Koch- und Grillfeuer in befestigten Feuerstätten oder mit handelsüblichen Grillmaterialien in handelsüblichen Grillgeräten oder Feuerkörben müssen nicht angezeigt werden.

Dennoch gelten wie für das Lagerfeuer auch dafür klare Regeln: nur trockenes und naturbelassenes Ast-, Spalt- oder Schnittholz verwenden, Gartenabfälle dürfen generell nicht verbrannt werden. Niemals mit Brandbeschleuniger wie Benzin, Verdünnung oder Spiritus entfachen, auf ausreichend Abstand zu Gebäuden achten. Was alles ins Feuer darf und was nicht, steht in den jeweiligen örtlichen Verordnungen.

Das ist noch ohne Genehmigung erlaubt: Ein wärmendes Osterfeuer in der eigenen Feuerschale. Quelle: Andre Kempner

Waldbrandgefahr steigt

Inzwischen gibt es noch einen Grund, der in Nordsachsen die Vorsicht begründet. In den vergangenen Tagen ist durch die Trockenheit die Waldbrandgefahr im Landkreis gestiegen. Im Bereich der Dübener sowie der Dahlener Heide und im Wermsdorfer Wald galt zuletzt die Waldbrand-Warnstufe 3, also mittlere Gefahr. Laut Prognose ist damit zu rechnen, dass diese aufgrund der geringen Niederschlagsaktivität in den nächsten Tagen weiter besteht oder die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen sogar weiter steigen wird.

Das letzte Osterfeuer gab es in der Collm-Region übrigens im September des vergangenen Jahres. In einem Landwirtschaftsbetrieb der Gemeinde Naundorf wurde das für ein Osterfeuer aufgeschichtete Material mit der Verspätung von einem halben Jahr abgebrannt. Allerdings löste das Feuer damals einen Großeinsatz der Feuerwehren in der Collm-Region aus.

Landkreis Leipzig ebenfalls ohne Osterfeuer

Auch im Landkreis Leipzig werden die Feuer nur in der Feuerschale im heimischen Garten lodern. „Mir ist nicht bekannt, dass es Osterfeuer geben wird“, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Kai Noeske. Und überhaupt: „Wer sollte denn das genehmigen?“ Zusammenkünfte dieser Art kollidieren mit den gültigen Corona-Vorschriften, macht Noeske klar, der auch Stadtwehrleiter in Borna ist.

Ausnahme auch hier: Kleine Feuer im privaten Rahmen. Dafür müssen allerdings wie anderswo auch ein paar Regeln eingehalten werden – auch im Landkreis Leipzig sind natürlich alle Abstands- und Corona-Regeln, die im Freistaat aktuell bestehen, zu beachten. Und auch hier müssen die kleinen aufgeschichteten Holzstapel in Feuerschalen oder an geeigneten Feuerstellen entzündet werden.

Wegen Corona abgesagt: Große Osterfeuer wird es nicht geben. Und selbst kleine Feuer sind umstritten – größere Zusammenkünfte darf es dabei nicht geben. Quelle: Montage: Wolfgang Sens

Region Döbeln: „Osterfeuer? – Null Komma null“

Osterfeuer und Verbrennen pflanzlicher Abfälle – nicht nur im Raum Döbeln ließ sich das in der Vergangenheit nur schwer voneinander trennen. Denn in der Regel landeten Baumverschnitt, Laub und ähnliches auf den riesigen Haufen, die dann zu Ostern angezündet wurden. Das seit März 2019 geltende Sächsische Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz schiebt dieser Praxis einen Riegel vor. So sind im Landkreis Mittelsachsen sogenannte Brauchtumsfeuer nur dann erlaubt, wenn deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Brauchtumsfeuer sollen der Brauchtumspflege dienen und dadurch gekennzeichnet sein, dass sie von in der Ortsgemeinschaft verankerten Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Vereinen ausgerichtet werden und das Feuer für Jedermann zugänglich ist.

Und genau hier kommt nun Corona ins Spiel. Denn große Feuer kommen Veranstaltungen gleich, sollen Menschen anlocken, die gemeinsam feiern. Und gerade das ist in Pandemiezeiten nicht erlaubt. „Osterfeuer? – Null Komma null. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf so einen Gedanken kommt. Das kann man doch nicht machen“, stellt dann auch der Leisniger Stadtwehrleiter Bernd Starke fest. Schon im vergangenen Jahr war aus Corona-Gründen das traditionelle Osterfeuer auf dem Leisniger Sportplatz abgesagt worden.

„Ich weiß, dass coronabedingt bei uns in Döbeln nirgendwo Osterfeuer stattfinden werden“, sagt auch Döbelns Feuerwehrchef Heiko Hentschel. So musste beispielsweise im Stadtteil Gärtitz, wo aktive Feuerwehrleute das dortige Osterfeuer im Ort mit organisieren, die Veranstaltung nun schon das zweite Jahr hintereinander abgesagt werden.

Gescheiterter Versuch, ein Osterfeuer anzumelden

„Bei der Stadtverwaltung hat jemand versucht, ein Osterfeuer anzumelden, zu welchem noch Gäste kommen sollten. Von uns gibt es dazu keine Genehmigung, da unter den gegenwärtigen Lockdown-Bestimmungen das Landratsamt die genehmigende Behörde ist. Dorthin wird die Anmeldung natürlich weitergeleitet“, erklärt Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Und auch in Zschaitz hat Bürgermeister Immo Bakrawitz (parteilos) schon vor Wochen die Hoffnung auf ein Osterfeuer aufgegeben. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung machte er die Absage offiziell.

Kleine Feuer im privaten Bereich

In Ostrau ist das nicht anders. „Wir können keine Osterfeuer gestatten“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Die Gemeinde hätte ein solches Osterfeuer nur als Brauchtumsfeuer anmelden können. „Das bedeutet aber, dass sich dann auch Menschen treffen dürften – im Sinne des Brauchtums.“ Weil das aber gegenwärtig nicht möglich ist, müssen die Osterfeuer in diesem Jahr ausfallen. In der Gemeinde Großweitzschen wurde den Osterfeuern ebenfalls der Riegel vorgeschoben.

Kleine Feuer im privaten Bereich, zum Beispiel in Feuerschalen oder -körben, sind in der Regel durch die Polizeiverordnungen der einzelnen Kommunen in der Region Döbeln gedeckt.

Von Kathrin Kabelitz, Hagen Rösner, Olaf Büchel, Thomas Sparrer