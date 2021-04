Professor Dr. habil. Andreas Berkner wurde 1959 in Altenburg geboren und studierte in Halle zunächst Geographie. Seit 1992 arbeitet er in der Regionalplanung, seit 2000 mit der fachlichen Gesamtverantwortung. Berkner hat eine Professur am Institut für Geographie der Uni Leipzig inne. Seine wissenschaftliche Schwerpunkte liegen bei Rekultivierung Braunkohle und Wasserhaushalt. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und eine Enkelin. Zu seinen Hobbys rechnen Industriekultur, China, Wandern, Flugzeugmodelle und noch vieles mehr.