Registrierung der Geflüchteten in Leipzig: Personalnot und lange Wartezeiten für Betroffene

Leipzig

Die Registrierung ukrainischer Geflüchteter in Leipzig ist weiterhin eine zähe Angelegenheit – mit so einigen Tücken. Wer sich im Nadelöhr des Leipziger Ankommenszentrums aktuell um einen Termin bemüht, wird auf Tage im Mai vertröstet. Das bedeutet vier Wochen oder mehr Wartezeit, bis Aufenthaltsstatus, Arbeitserlaubnis, Krankenbescheinigung oder Sozialleistungen beantragt werden können. Vor allem für Ankommende, die keine EU-Währung in der Tasche haben, ist das natürlich ein Problem.

Im Grunde laufe es in der umgebauten Turnhalle der Gerda-Taro-Schule (Telemannstraße 9) flüssiger als zuvor am alten Standort im Neuen Rathaus, heißt es aus dem zuständigen Verwaltungsdezernat. Auch für die Mitarbeitenden vor Ort habe sich die Situation durch das Mehr an Platz verbessert. 200 Personen konnten allein an diesem Montag angemeldet werden, heißt es. Allerdings soll die neue Superbehörde in Volllast ja mehr das Doppelte schaffen. Das Problem: Hinter den vielen Schaltern in der Turnhalle gibt es noch immer viel zu wenig Personal.

Corona-Ausfälle und ein überlastetes Gesundheitsamt

Omikron schlägt in der Stadtverwaltung wie überall große Lücken. Abgesehen vom hohen Krankenstand könnten die eingeplanten Verstärkungen aus anderen Teilen der Kommune noch nicht eingesetzt werden – weil das Gesundheitsamt bei der Erfassung der Corona-Infektionen weiter überlastet ist und dort viele Kapazitäten gebunden seien. Unbürokratische Hilfe von Freiwilligen oder der Bundeswehr sei ebenfalls nicht möglich. „Ein Einsatz fachfremder Kollegen würde an dieser Stelle einen extrem hohen Schulungsbedarf mit sich bringen“, so eine Sprecherin. Und auch aus anderen Landkreisen sei keine Verstärkung zu erwarten: Weil diese nun selbst mit Registrierungen zu tun hätten.

Zur Personalnot hat sich zuletzt ein weiteres Problem gesellt: Neben den privat in Leipzig untergekommenen Ukrainerinnen und Ukrainern sollten zuletzt in der Telemannstraße auch jene aus den Notunterkünften des Freistaates registriert werden: „Der erste angekündigte Bus erreichte das Ankommenszentrum mehrere Stunden später, was für die Abläufe vor Ort natürlich problematisch ist“, so die Behördensprecherin.

Neue Messe schließt – 600 Geflüchtete müssen umziehen

Eigentlich organisiert Sachsen die Registrierung wohnungsloser Geflüchteten selbst – in den Erstaufnahmeeinrichtungen auf der Neuen Messe und im Stadtteil Mockau. So der Plan. In Mockau fehlten allerdings technische Voraussetzungen, heißt es aus der Landesdirektion. Dazu kommt, dass die Notunterkunft auf der Neuen Messe ab 1. April generell schließt. Die bisher dort untergebrachten, mehr als 600 Menschen müssten umziehen – beispielsweise in Leipziger Hotels. Man suche aber auch weiter nach geeigneten Immobilien, hieß es am Montag. Ein Teil der wohnungslosen Ankommenden soll künftig nun beim Migrations-Bundesamt registriert werden. Jenes in der Delitzscher Straße, so lautet der neue Plan.

Wie viele Busse aus den Notaufnahmen den Betrieb des kommunalen Ankommenszentrums künftig noch durcheinander bringen werden, bleibt unklar. Der als nächstes angekündigte für die Woche sei zumindest wieder abgesagt worden, hieß es am Montag aus dem Neuen Rathaus. Ein Teil der deshalb schon nach hinten verlegten Registrierungstermine (knapp 500 betroffene Geflüchtete) könne nun wieder nach vorn verlegt werden. Generell gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Termine auch eher stattfinden könnten.

Was machen die Geflüchteten, die trotz allem noch vier Wochen warten müssen? Wer keine Unterkunft habe, sollte sich an die Notaufnahmen des Freistaates wenden – dort gebe es neben einem Bett auch zu Essen. Für alle mit Zimmer/Wohnung in Leipzig, die sich als ukrainische Geflüchtete ausweisen können, biete das Ankommenszentrum in der Telemannstraße mehrfach am Tag Mahlzeiten an. „Von 8 bis 10 Uhr und 17 bis 19 Uhr werden Lunchpakete ausgegeben, von 12 bis 14 Uhr gibt es ein warmes Mittagsangebot“, hieß es aus dem Neuen Rathaus.

Von Matthias Puppe