Reichsbürger: „Königreich Deutschland“ plant „Gemeinwohldörfer“ in Sachsen

Sachsen

Die Reichsbürgerszene will in Sachsens nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz ganz gezielt sogenannte Gemeinwohldörfer aufbauen. Verantwortlich dafür sei die verfassungsfeindliche Reichsbürger-Gruppierung „Königreich Deutschland“, teilte die Sicherheitsbehörde am Freitag in Dresden mit.

Der selbsternannte „König“ Peter Fitzek suche für seine extremistischen Aktivitäten geeignete Immobilien und Grundstücke im Freistaat. Im Erzgebirgskreis und im Landkreis Görlitz seien bereits Immobilien erworben worden. Das Landesamt habe die Kommunen nach eigenen Angaben in seiner „Funktion als Frühwarnsystem“ informiert.

Grundstückserwerb durch Strohmänner

„Das ‚Königreich Deutschland’ sucht speziell Grundstücke ab einer Größe von fünf Hektar mit Wald und Freiflächen für Landwirtschaft sowie Wasserzuläufen«, so LfV-Präsident Dirk-Martin Christian. Die Grundstücke würden zumeist von Privatpersonen mithilfe von Strohmännern erworben.

Es bestehe die Gefahr, „dass sich weitere extremistische, sektenähnliche Siedlungsgemeinschaften herausbilden“, warnte der Verfassungsschutz-Chef. In den „Gemeinwohldörfern“ soll demnach eine weitgehende Selbstversorgung aufgebaut werden. Reichsbürgerinnen und Reichbürger sollen dort nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Damit solle das „Staatsgebiet“ ihres „Königreichs“ erweitert und Strukturen ausgebaut werden.

Verlust der Ersparnisse droht

Laut Verfassungsschutz sei auch der erneute Versuch, so genannte „Gemeinwohlkassen“ in den erworbenen Objekten zu etablieren, nicht ausgeschlossen. Erstmals war „Königreich Deutschland“ im April 2021 mit der Errichtung einer solchen Reichsbürgerbank in einer Dresdner Bäckereifiliale aufgefallen.

„Peter Fitzek ist zur Erreichung seiner Ziele auf die Ersparnisse bzw. Finanzeinlagen seiner ‚Bewohner‘ zwingend angewiesen“, so Christian, „Bürgern, die sich von den Angeboten des ‚Königreichs Deutschland’ angezogen fühlen, droht womöglich der Verlust ihrer Ersparnisse, sollten sie in diese Parallelstrukturen investieren.“

Aufschwung durch Corona-Krise

Das „Königreich Deutschland“ leugnet die geltende Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland und will pseudo-legitimierte Parallelstrukturen - wie etwa ein eigenes Steuer- und Finanzwesen - aufbauen. Das Landesamt in Sachsen verzeichnete 2021 rund 1.900 Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter – 850 mehr als im Jahr 2020. „Die Corona-Pandemie hat Verschwörungstheoretikern und damit auch Reichsbürgern einen ergiebigen Rahmen für das Ausleben ihrer kruden Theorien geboten“, so Christian zu den Hintergründen des Anstiegs.

Von dpa/anzi