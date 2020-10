Alexander von Bismarck, Ur-Großneffe des „Eisernen Kanzlers“ Otto von Bismarck. Rechts: Die Reichsgründung im Spiegelsaal von Schloss Versailles. Bismarck steht in weißer Uniform in der ersten Reihe vor Kaiser Wilhelm I. Das Historiengemälde fertigte der deutsche Maler Anton von Werner an. Quelle: privat/wikipedia