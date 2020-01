Reisen ist kein Urlaub: Delitzscher Paar fährt 22 000 Kilometer bis nach Kirgisistan

Delitzsch/Pamir

„Mit dem Glockenläuten des AC/DC-Lieds ,Hells Bells’ verlassen wir Delitzsch“, schreibt Jörg Meißner am 30. August 2019 in das Online-Reisetagebuch des Paares. „Coole Zufallsmugge für den Start, denke ich mir.“ Über Berlin und Frankfurt fährt er zusammen mit seiner Frau Katja und Hund Rocky bereits am ersten Tag bis ins Nachbarland Polen. „Kurz vor 20 Uhr finden wir ein idyllisches Plätzchen an einem See unweit der Autobahn, wo wir übernachten“, notiert der 49-Jährige. Hier wäre das Reiseziel für viele wohl bereits erreicht. Doch nicht für die Meißners..

In den darauffolgenden drei Monaten geht es für das Delitzscher Paar und ihren nach eigenen Vorstellungen umgebauten Mercedes Sprinter bis nach Zentralasien. Das heißt: 18 Länder mit den Hauptzielen Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan. Insgesamt legen sie 22 376 Kilometer zurück und kommen dabei schon einmal auf eine Höhe von 4655 Meter über dem Meeresspiegel und 30 Meter darunter. Bei einem Gesamtverbrauch von 2959 Litern Diesel beträgt die Fahrzeit insgesamt 391 Stunden, was 16 Tagen und sieben Stunden entspricht. Damit verbringen die Abenteuerreisenden durchschnittlich 4,2 Stunden pro Tag auf der Straße. Oder was als solche bezeichnet werden kann.

1000 Kilometer schlechte Straße

Als das Paar beispielsweise die Stadt Oral im Westen von Kasachstan verlässt, zeigt das Navi an, dass sie in 488 Metern links abbiegen müssen. Falsch geschaut, erinnert sich Jörg Meißner, es waren 488 Kilometer bis zum nächsten Abzweig. Über rauen und holprigen Asphalt geht es durch die Steppe. Einige tausend Kilometer weiter wird es noch ungemütlicher: In Kasachstan wechseln sich guter Asphalt, „Wellblech-Piste“ und festgefahrene Schlammspuren ab, erzählt Jörg Meißner. Bei Regen geht dort gar nichts mehr. Davon zeugen tiefe Spuren von LKW auf der Piste.

In Tadschikistan nehmen die Delitzscher den Pamir-Highway, die zweithöchst gelegene und „nicht immer asphaltierte Fernstraße“ der Welt. An einem Tag sehen Jörg und Katja Meißner dort nur vier Autos. Davon ist eines, nachdem der Fahrer einem Stein ausweichen wollte, an der Böschung in bedrohliche Schräglage geraten. „Auf den Reifen waren null Millimeter Profil“, erinnert sich Katja Meißner. „Im Kofferraum war ein lebendes Schaf.“ Natürlich helfen die beiden Delitzscher. „Das war wohl meine höchste Bergeaktion – in 4100 Meter Höhe“, berichtet Jörg Meißner. „Die Insassen bedankten sich tausendmal und wollten uns Milch schenken, wir lehnten aber dankend ab, da wir beide keine trinken.“

Ein treuer Freund bleibt zurück

Nicht nur nach der Hilfsaktion erlebten die Meißners Gastfreundschaft. „Wir lernten viele nette Menschen kennen“, sagt Jörg Meißner. „Es war eine Reise, die wir nie vergessen werden.“ Im Pamir-Gebirge übernachtete das Delitzscher Paar beispielsweise auf 3000 Metern Höhe bei einer Familie, bei der sie zufällig vorbeikamen. Das Haus bestand aus einem großen Raum fürs Essen und Schlafen, gekocht wurde vor der Tür, sagt Jörg Meißner. „Bis auf einen alten Röhrenfernseher hatten sie nicht viel.“ Dennoch bekamen die Nordsachsen einen großen Sack mit selbst angebauten Kartoffeln geschenkt. Als sie auch hier dankend ablehnen wollten, habe der Hausherr aber darauf bestanden.

Der größte Schock der Reise: In Usbekistan verschlechterte sich der Gesundheitszustand eines treuen Reisebegleiters: „Heute morgen geht es Rocky immer noch nicht besser. Wir organisieren einen Tierarzt“, schreiben die Meißners ins Tagebuch. Rocky, der Hund, der seit vielen Jahren mit auf Reisen geht, bekommt Infusionen und etliche Spritzen. Doch es hilft nichts. Nach knapp einer Woche entscheiden die Meißners, Rocky von seinen Schmerzen zu befreien. Der Vierbeiner schläft auf der Wiese eines Hotels in der Stadt Buchara ein. Er wird am Stadtrand zusammen mit seinem Lieblingsspielzeug begraben. Jörg und Katja Meißner nehmen Abschied und speichern die Koordinaten der Stelle ab.

Eine Szene, die die Reise erstaunlich gut zusammenfasst, spielt sich bereits am zweiten Tag ab: „Um 7 klingelte der Wecker. Reisen ist eben kein Urlaub!“, notiert Jörg Meißner im Tagebuch. Nach der 700 Kilometer langen Fahrt von Polen nach Litauen stehen Jörg und Katja Meißner im Wald, direkt am See. „Wir gehen im warmen Wasser baden, schmeißen den Grill an und genießen den schönen Sonnenuntergang. Manchmal ist Reisen eben doch Urlaub!“

