Die Angst vor der rasanten Ausbreitung der Delta-Corona-Variante lässt Forderungen nach strengeren Regeln für Reisende lauter werden. Auch Sachsen will handeln: Sozialministerin Petra Köpping verlangt strengere Kontrollen an Grenzen und Flughäfen.

Reisende aus Risikogebieten: Sachsen will strengere Kontrollen an Flughäfen und Grenzen

